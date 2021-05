NORDEN OPBYGGER BETYDELIG VÆRDI I 1. KVARTAL OG OPJUSTERER FORVENTNINGERNE TIL 2021

English Danish

MEDDELELSE NR. 64 - 6. MAJ 2021

NORDEN er godt positioneret til at kapitalisere på et historisk stærkt tørlastmarked gennem betydelige stigninger i flådeværdier og ved at have opbygget en stærk position for resten af 2021.



NORDEN har i 1. kvartal 2021 opnået et justeret resultat på USD -6 mio. (USD 29 mio.) og opjusterer forventningerne til det justerede resultat for helåret 2021 til USD 75-125 mio. på baggrund af en stærk præstation i Dry Operator, der forventes at resultere i en væsentligt forøget indtjening i resteb af 2021.

Som følge af et stærkt tørlastmarked er værdien af NORDENs skibsportefølje steget med USD 106 mio. i 1. kvartal 2021.

CEO Jan Rindbo: “NORDEN opjusterer forventningerne til helåret til USD 75-125 mio. i forventning om væsentligt højere indtjening i Dry Operator fra 2. kvartal og frem. Resultaet i 1. kvartal skal ses i lyset af den betydelige stigning i værdien af NORDENs flåde samt den stærke position opbygget i Dry Operator i et kraftigt stigende tørlastmarked. Dette vil gavne indtjeningen væsentligt i resten af 2021”

Asset Management: Ekstraordinær stigning i skibsværdier i tørlast

Justeret resultat 1. kvartal 2021: USD 2 mio. (1. kvartal 2020: USD 7 mio.)

Stigning i markedsværdien af ejede og leasede skibe på USD 106 mio.

Kapitalisering på stor stigning i skibspriser i tørlast gennem gradvis øget eksponering mod tørlast i det seneste år





Dry Operator: Kraftigt stigende tørlastrater fordrede hurtig omstilling

Justeret resultat 1. kvartal 2021: USD 0 mio. (1. kvartal 2020: USD 4 mio.)

Hurtig omstilling fra kort til lang position (flere skibe end laster), der vil gavne indtjeningen væsentligt i 2. kvartal og frem

322 opererede skibe i gennemsnit i 1. kvartal 2021 – 31% højere ind i 1. kvartal 2020





Tanker Operator: Forberedelser til forventet bedring i 2. halvår

Justeret resultat 1. kvartal 2021: USD -8 mio. (1. kvartal 2020: USD 18 mio.)

Afbødning af de værste konsekvenser af det svage spotmarked med høj afdækning i flåden

Forberedelser til øget aktivitet i 2. halvdel af 2021 og frem gennem optimering af skibsporteføljen





