PAUSE met les familles au défi de se déconnecter pendant 24 heures

MONTRÉAL, 06 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après avoir interpellé les jeunes adultes à l’automne dernier, PAUSE invite maintenant les familles des quatre coins du Québec à participer à une expérience de déconnexion le dimanche 23 mai prochain: le 24h de PAUSE – Édition famille. La formule est simple: prendre une pause des écrans pendant une journée afin de ralentir un peu et de passer de bons moments ensemble. L’inscription se fait à Pausetonécran.com/24h/inscrivez-vous.



Le 23 mai, on « PAUSE » nos écrans!

Selon un sondage réalisé par Léger pour PAUSE en mars 2021, plus de 3 parents sur 4 souhaitent diminuer le temps qu’ils passent connectés, une augmentation de 11 % par rapport à l’année précédente1. Le 24h de PAUSE, réalisé avec le soutien du gouvernement du Québec, est une initiative concrète pour aider les familles à développer l’habitude de passer plus de temps hors ligne afin de prendre soin d’elles. Une proposition particulièrement pertinente après plus d’un an de pandémie dans un quotidien hyperconnecté. En s’inscrivant au 24h de PAUSE, les familles s’engagent à ne pas utiliser d’écrans (télé, ordinateur, tablette, cellulaire) à des fins de loisirs pendant 24 heures. Un beau défi tant pour les enfants que pour les parents!

Des pauses qui font du bien

Le constat est clair: 86 % des parents estiment que l’utilisation d’Internet et des écrans nuit à la santé physique de leurs enfants et 74 % d’entre eux sont d’avis que les activités en ligne nuisent à leur santé mentale2. « Le 24h de PAUSE – Édition famille permet aux familles d’apprécier les bienfaits de se déconnecter tels que réduire son stress, être plus attentif aux autres et à ce qui se passe autour de soi, ainsi que de prendre conscience de la place qu’occupent Internet et les écrans dans leur vie. Finalement, le 24h est aussi une invitation à se reconnecter ensuite de façon plus consciente – plutôt que par réflexe – et en misant sur des activités de qualité en ligne qui nous font du bien », mentionne Julie Mayer, coordonnatrice de la campagne PAUSE – Volet familles.

Du soutien pour y arriver

Pour aider les familles à se préparer à leur journée de déconnexion, des courriels de soutien leur sont envoyés et des conseils leur sont aussi proposés sur le site Pausetonécran.com. Tous ces trucs et astuces seront utiles aux familles lorsqu’elles souhaiteront à nouveau se déconnecter à n’importe quel moment dans l’année.

Et pour se motiver encore plus, les familles participantes courent la chance de gagner des prix, dont un séjour vacances pour quatre personnes, offert par le Village Vacances Valcartier (valeur de 1 000 $). Le 24h de PAUSE – Édition famille a aussi interpellé plusieurs municipalités pour promouvoir l’événement et soutenir les familles lors de leur journée de déconnexion en les invitant à profiter des installations sportives et récréatives pour bouger et s’amuser sans écran.

À propos de PAUSE

PAUSE fait la promotion d’une utilisation équilibrée d’Internet afin de prévenir les risques liés à l’hyperconnectivité tout en profitant des avantages de la techno. Cette campagne, qui s’adresse aux jeunes adultes, aux ados et à leurs parents, est réalisée par Capsana avec le soutien du gouvernement du Québec, ainsi que la collaboration d’un comité d’experts et d’un réseau d’appuis. Pour en savoir plus, visitez Pausetonécran.com.

À propos de Capsana

Capsana est une organisation à vocation sociale détenue par la Fondation ÉPIC, qui est liée à l’Institut de Cardiologie de Montréal, et par la Fondation PSI. Sa mission est d’aider les individus à devenir acteurs de leur santé. Pour en savoir plus, visitez capsana.ca.

1 Léger Marketing (2021). Rapport d’analyse d’un sondage effectué auprès de 500 parents québécois.

2 Ibid.

