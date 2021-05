Communiqué: Annonce des résultats définitifs de l’offre publique d’acquisition sur Orange Belgium

English French Dutch

Paris, 6 mai 2021

Annonce des résultats définitifs de l’offre publique d’acquisition sur Orange Belgium (l’« Offre »)

A l’issue de la réouverture volontaire de l’Offre qui a débuté le 28 avril et s’est clôturée le 4 mai, 14 368 307 actions Orange Belgium au total auront été apportées à l’Offre, représentant 23,94 % du capital social d’Orange Belgium et 50,97 % du nombre total des actions faisant l’objet de l’Offre.

Le paiement du prix de l’Offre pour les actions apportées au cours de la réouverture de l’Offre aura lieu le 17 mai.

A cette date, Orange SA détiendra directement et indirectement 46 191 064 actions d’Orange Belgium (en ce compris les actions auto détenues), soit 76,97 % du capital social d’Orange Belgium.

Commentant ce résultat, Ramon Fernandez, Directeur général délégué en charge des Finances, Performance et Développement du groupe Orange a dit :

« Nous avons atteint l’objectif que nous nous étions fixés : offrir un prix juste aux actionnaires qui souhaitaient monétiser leurs titres et nous renforcer au capital d’Orange Belgium.

Avec près de 77% du capital détenu par le Groupe, nous disposons désormais de moyens pour améliorer la flexibilité financière d’Orange Belgium, déployer plus efficacement sa stratégie de création de valeur à long terme et lui permettre de mieux réagir aux transformations majeures du marché belge. »

A propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards d’euros en 2020 et 140 000 salariés au 31 mars 2021, dont 80 000 en France. Le Groupe servait 262 millions de clients au 31 mars 2021, dont 217 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contact presse :

Tom Wright; tom.wright@orange.com ; +33 6 78 91 35 11

