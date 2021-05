Persbericht: Bekendmaking van de definitieve resultaten van het openbare overnamebod op Orange Belgium

English French Dutch

Parijs, 6 mei 2021

NIET VERSPREIDEN IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE PUBLICATIE ILLEGAAL ZOU ZIJN

Bekendmaking van de definitieve resultaten van het openbare overnamebod op Orange Belgium (het “Bod”)

Na afloop van de vrijwillige heropening van het Bod die startte op 28 april en afsloot op 4 mei, zullen in totaal 14.368.307 Orange Belgium aandelen zijn aangeboden, die 23,94% van het kapitaal van Orange Belgium en 50,97% van het totale aantal aandelen dat het voorwerp waren van het Bod vertegenwoordigen.

De betaling van de Biedprijs voor de aandelen die tijdens de heropening van het Bod werden aangeboden, zal plaatsvinden op 17 mei.

Op die datum, zal Orange SA hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks 46.191.064 aandelen van Orange Belgium bezitten (inclusief ingekochte eigen aandelen), ofwel 76,97% van het kapitaal van Orange Belgium.

In een reactie op dit resultaat, zei Ramon Fernandez, plaatsvervangend gedelegeerd bestuurder verantwoordelijk voor Financiën, Performance en Development van de Orange groep:

« We hebben het doel bereikt dat we onszelf hadden gesteld: een eerlijke prijs bieden aan de aandeelhouders die hun aandelen wensen te gelde te maken en ons belang in het kapitaal van Orange Belgium versterken.

Met bijna 77% van het kapitaal in het bezit van de Groep, beschikken we nu over de middelen om de financiële flexibiliteit van Orange Belgium te verbeteren, haar strategie voor waardecreatie op lange termijn efficiënter te implementeren en effectiever te reageren op belangrijke transformaties in de Belgische markt. »

