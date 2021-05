Coloplast leverer en organisk vækst på 2% i andet kvartal og en overskudsgrad på 33% og hæver nu forventningerne til den underliggende overskudsgrad for hele året fra 31-32% til 32-33%

English Danish

Den organiske vækst i andet kvartal var negativt påvirket af COVID-19-pandemien og af den lageropbygning på 150 mio. kr., der fandt sted i andet kvartal sidste år, primært i Europa. Driftsresultatet steg 2% til 1.577 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 33% før særlige poster. Virksomheden fastholder forventningerne til den organiske vækst for hele året på 7-8% og hæver forventningerne til overskudsgraden fra 31-32% til 32-33% før særlige poster.



Coloplast rapporterede en organisk vækst på 2% i andet kvartal. Den rapporterede omsætning målt i danske kroner faldt 1% til 4.753 mio. kr. som følge af svækkelsen af den amerikanske dollar og en række valutaer i Øvrige markeder over for den danske krone. Overskudsgraden blev 33% før særlige poster mod 32% sidste år, hvilket afspejler en fortsat stram omkostningsstyring under pandemien samt fortsatte investeringer i vækst og innovation. Overskudsgraden var negativt påvirket af en yderligere hensættelse på 200 mio. kr. relateret til de eksisterende retssager i USA, som omhandler produktansvar i forbindelse med brug af transvaginale net.

I de første seks måneder af regnskabsåret var den organiske vækst 4%, og overskudsgraden var 33% før særlige poster.



"Vores selskab er fortsat påvirket af COVID-19, men vi glæder os over den igangværende vaccineudrulning, mens vi har fokus på vores prioriteter: Vi skal værne om vores medarbejderes sikkerhed og samtidig betjene vores kunder, som er dybt afhængige af vores produkter og services til at håndtere deres kroniske lidelser. Jeg er stolt af vores medarbejdere. De har håndteret pandemien med en utrolig disciplin og beslutsomhed," siger Kristian Villumsen, CEO for Coloplast, og fortsætter:





"Jeg vil gerne fremhæve vores solide resultater i andet kvartal i Øvrige markeder, især Kina, og vores stærke momentum i sårplejeforretningen, der især er drevet af de europæiske markeder og Kina samt den nyligt lancerede Biatain® Fiber-portefølje. Urologiforretningen leverede endnu et kvartal med vækst drevet af vores Men’s Health-forretning i USA, som fortsætter med at vokse i takt med, at de elektive operationer genoptages.”





Som forventet blev vores kroniske forretning negativt påvirket af pandemien i andet kvartal som følge af færre nye patienter i Europa og en svær sammenligningsperiode i andet kvartal sidste år, hvor vi så en betydelig lageropbygning i Europa i pandemiens første fase. Vi forventer øget vækst i andet halvår 2020/21, efterhånden som de elektive operationer og hospitalernes normale aktiviteter genoptages i takt med, at vaccineudrulningen skrider frem."



Den organiske vækst pr. forretningsområde i andet kvartal blev 4% i Stomi, 0% i Kontinens, 3% i Urologi og 1% i Hud- & Sårpleje. Isoleret set leverede Sårpleje en organisk vækst på 9% i andet kvartal drevet af Europa og Kina. Den nyligt lancerede Biatain® Fiber-portefølje bidrog fortsat til væksten, især i Tyskland og Frankrig.

Geografisk set rapporterede de europæiske markeder et fald i organisk vækst på -2%, Andre etablerede markeder rapporterede 5% organisk vækst, og Øvrige markeder bidrog med 14% organisk vækst i andet kvartal.

Coloplast vinder kontrakt i USA

I marts 2021 vandt Coloplast en aftale om stomiprodukter med Vizient Inc., der er førende inden for kvalitetsfremme af sundhedspleje i USA. Aftalen, der træder i kraft 1. juli 2021, bygger videre på den kontrakt, som Coloplast indgik med indkøbsorganisationen Premier i 2020, og selskabet vil nu investere i en udvidelse af salgsstyrken for at understøtte den øgede adgang til hospitaler i USA.

Vigtigt gennembrud for Coloplasts bæredygtighedsstrategi

Coloplast har i Ungarn fundet en metode til at genanvende selskabets produktionsaffald til materialer, der anvendes til at bygge legepladser og idrætspladser. Det betyder, at Coloplast nu genanvender 58% af produktionsaffaldet, hvilket er mere end 2025-målet på 50%. Et nyt mål vil blive fastsat og offentliggjort i forbindelse med årsregnskabet.

Coloplast investerer fortsat i innovation og vækst

Coloplast fortsætter arbejdet med den nye strategi Strive25 – Sustainable Growth Leadership og investerer årligt op til 2% af omsætningen i innovation og kommercielle initiativer for at fremme væksten. I det indeværende regnskabsår har virksomheden indtil videre investeret i innovation, salgs- og markedsføringsaktiviteter i Asien, forbruger- og digitaliseringstiltag samt urologiforretningen.

Uændrede forventninger til den organiske vækst i 2020/21; øgede forventninger til overskudsgraden

Coloplast forventer fortsat en organisk omsætningsvækst på 7-8% i faste valutaer. Den rapporterede vækst i danske kroner forventes stadig at blive 4-5%.





Forventningerne til overskudsgraden før særlige poster hæves fra 31-32% til 32-33% som følge af effektivitetsforbedringer og lavere omkostninger grundet COVID-19. Efter særlige poster forventes den rapporterede overskudsgrad at være 31-32%. Dette skyldes hensættelsen af 200 mio. kr. til omkostninger relateret til de eksisterende sager i USA, som omhandler produktansvar i forbindelse med brug af transvaginale net. Den yderligere hensættelse er nødvendig på grund af øgede omkostninger til juridisk bistand, da processen tager længere tid end forventet. Virksomheden har nu indgået forlig i ca. 97% af alle kendte sager.

Anlægsinvesteringer forventes stadig at udgøre ca. 1,1 mia. kr. Den effektive skatteprocent forventes stadig at blive ca. 23.



Selskabet udbetaler interim udbytte på 5,00 kr. pr. aktie i forbindelse med halvårsregnskabet. Det svarer til en udbyttebetaling på 1.065 mio. kr.





KONTAKT

Peter Mønster

Senior Media Relations Manager, Corporate Communications

+45 49 11 26 23

dkpete@coloplast.com

Ellen Bjurgert

Vice President, Investor Relations

+45 49 11 33 76

dkebj@coloplast.com



Hoved- og nøgletal

Mio. kr. 2020/21 – Q2 2019/20 – Q2 Ændring Nettoomsætning 4.753 4.823 -1% Driftsresultat (EBIT) før særlige poster 1.577 1.542 2% Overskudsgrad (EBIT-margin) før særlige poster 33% 32% 1 procentpoint Overskudsgrad (EBIT-margin) efter særlige poster 29% 32% -3 procentpoint Særlige poster* -200 0 NA Nettoresultat 1.130 1.067 6%

* 200 mio. kr. i yderligere hensættelse til at dække eventuelle forlig og omkostninger relateret til igangværende retssager i USA vedrørende produktansvar i forbindelse med brug af transvaginale net.



Salgsudvikling pr. forretningsområde

Mio. kr. 2020/21 – Q2 2019/20 – Q2 Organisk vækst Rapporteret vækst Stomi 1.936 1.920 4% 1% Kontinens 1.719 1.776 0% -3% Urologi 495 507 3% -2% Hud- & Sårpleje 603 620 1% -3% Nettoomsætning 4.753 4.823 2% -1%



Salgsudvikling pr. region

Mio. kr. 2020/21 – Q2 2019/20 – Q2 Organisk vækst Rapporteret vækst Europæiske markeder 2.768 2.847 -2% -3% Andre etablerede markeder 1.143 1.172 5% -2% Øvrige markeder 842 804 14% 5% Nettoomsætning 4.753 4.823 2% -1%



Finansielle højdepunkter for halvårsregnskabet

Mio. kr. 2020/21 – H1 2019/20 – H1 Organisk vækst Nettoomsætning 9.491 9.535 4% Driftsresultat (EBIT) før særlige poster 3.113 3.014 3% Overskudsgrad (EBIT-margin) før særlige poster 33% 32% 1 procentpoint Overskudsgrad (EBIT-margin) efter særlige poster 31% 32% -1 procentpoint Særlige poster* -200 0 NA Nettoresultat 2.266 2.159 5%



Finansielle forventninger til 2020/21

Finansielle forventninger



Forventninger for 2020/21 Forventninger for 2020/21 (i kr.) Salgsvækst 7-8% (organisk) 4-5% Overskudsgrad (EBIT-margin) før særlige poster - 32-33 % mod tidligere 31-32 % Overskudsgrad (EBIT-margin) efter særlige poster - 31-32% Anlægsinvesteringer - ~1,1 mia. kr. Skattesats - ~23%

Vedhæftet fil