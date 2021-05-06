Oculii在B轮融资中筹集5500万美元，用以加速实现配备人工智能雷达的自动驾驶未来

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俄亥俄州代顿, May 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 先进雷达感知AI软件领先提供商 Oculii 今天宣布在B轮融资中筹集5500万美元。此轮融资由Catapult Ventures和Conductive Ventures领投，投资参与方包括Taiwania Capital、Susquehanna Investment Group (SIG)、HELLA Ventures、PHI-Zoyi Capital、R7 Partners、VectoIQ、ACVC Partners、Mesh Ventures、SV Tech Ventures、Schox Ventures和Signature Bank。此轮新融资使Oculii的融资总额达到7500万美元。



此轮融资之前，Oculii刚刚推出了全球分辨率最高的雷达 EAGLE和FALCON 。此两款产品由Oculii的人工智能Virtual Aperture Imaging™（VAI，虚拟孔径成像）软件驱动，可为自动驾驶系统提供无与伦比的分辨率和性能，并已被多家世界领先的自动机器人公司用于商业部署。

Oculii人工智能支持的Virtual Aperture Imaging™软件平台重新定义了雷达性能，可在任何雷达硬件平台上实现最高100倍的分辨率提升，从而可使用经过市场验证并广泛部署的现有雷达传感器来实现高性能、全天候的感知。Oculii的AI软件技术已获得世界领先的汽车雷达1级和OEM制造商授权，为他们提供一种可显著增强当今商用汽车先进驾驶辅助系统（ADAS）的可扩展解决方案，并在未来实现全自动驾驶。

一款可解决硬件问题的软件解决方案

凭借低成本、高可靠性和全天候视野，雷达为汽车行业带来了改变。雷达为紧急制动、盲点侦测和泊车辅助系统等创新提供支持。然而，由于分辨率有限，雷达已不能满足汽车行业的自动驾驶需要。为传感器添加更多天线可改善雷达性能，但这种方法会显著增加成本、尺寸和功耗。

Oculii的革命性方法使用AI软件来解决这一硬件问题。

其人工智能支持虚拟孔径成像平台可动态发送自适应相位调制波形，可随环境实时变化，然后随时间对数据进行编码，从而可将任何雷达硬件的分辨率最高提升100倍。

这种分辨率和灵敏度改进优势可提升低成本、批量制造和经市场验证的商用雷达的潜力，实现全天候感知，在360°视场中最远350米内实现联合水平和高程空间分辨率不超过1°。

Oculii首席执行官兼联合创始人Steven Hong表示：“我们的愿景是利用雷达的固有优势和无与伦比的分辨率，使其成为任何自动解决方案的重要组成部分，而市场正在做出响应。我们正在与20家最大的1级/2级供应商中的14家展开合作，并与北美、欧洲和亚洲最大的OEM和AV公司签订了商业开发合同。此轮新融资将加速Oculii市场领先的AI软件雷达解决方案的发展。Oculii将继续利用汽车、机器人和AV公司的商业机会，同时扩大全球团队和客户群。”

“过去20年来，自动系统一直期待着具有高分辨率、耐候性和低成本的传感器来帮助提升自动化水平，”Catapult Ventures董事总经理、特斯拉前自动驾驶总监、DJI前工程副总裁Darren Liccardo表示， “现在，业内终于获得了一种可扩展解决方案，因为Oculii的虚拟孔径成像技术可为近期ADAS功能和长期自动驾驶车辆提供这些指标。”

“Lang Hong博士及其世界级团队已开发一套价格合理的软件解决方案，将LiDAR分辨率引入雷达传感器，”Conductive Ventures董事总经理Paul Yeh表示， “作为汽车行业的一员，我亲眼目睹了采用新技术的复杂性，因为现有汽车供应链已非常完善，任何对现有结构的改变都会增加部署时间。但就Oculii的VAI软件而论，该系统利用了现有并经过市场验证的雷达硬件，而无需向供应链添加任何步骤。这使得Oculii能比LiDAR等其他传感器更快地部署其技术。”

关于Oculii

Oculii 正在创建下一代雷达AI软件平台。与传统解决方案相比，这个平台的分辨率可实现指数级提升，且距离更长、精度更高、成本更低，提高安全性和可靠性。自动驾驶汽车的前途取决于高性能、全天候、低成本和可扩展的感知技术，Oculii正将这种技术带向全世界。公司已通过领先投资机构和战略合作伙伴筹集到7500多万美元的资金。公司总部位于俄亥俄州代顿，在硅谷和北京设有办事处。如需更多信息，请访问 www.oculii.com 。

关于Conductive Ventures

Conductive Ventures投资于扩展阶段的公司，专注于软件、硬件和技术支持服务。团队由机构风险投资者和运营商领导，在该领域拥有无可比拟的经验。Conductive Ventures主要关注获得早期客户成功的后续产品公司。团队与其投资组合中的公司密切合作，通过有针对性的引入和合作来加速实现显著的收入增长。如需更多信息，请访问 www.conductive.vc 。

关于Catapult Ventures

Catapult Ventures专注从事自动化、机器人、AI和物联网前沿领域的投资。该团队由Rouz Jazayeri和Darren Liccardo创立，拥有30多年的运营经验。Catapult Ventures的投资之道在于从实践经验角度考虑问题，并能够理解在创造收入的业务中构建技术的实际层面。如需了解更多信息，请访问 www.catapult.vc 。

媒体联系人：Jillian Smith，jillian@propllr.com

本公告的随附图片请见以下网址：

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