Oculii 在 B 輪融資中籌集了 5,500 萬美元，以借助人工智能雷達加速自主的未來

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俄亥俄州代頓, May 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oculii 是雷達感應先進人工智能軟件的領先供應商，今天宣佈進行 5,500 萬美元的 B 輪融資。該輪融資由 Catapult Ventures 和 Conductive Ventures 共同領導，參與方包括 台杉投資、海納國際集團 (SIG)、HELLA Ventures、PHI-Zoyi Capital、R7 Partners、VectoIQ、ACVC Partners、Mesh Ventures、SV Tech Ventures、Schox Ventures 以及 Signature Bank。新一輪融資使 Oculii 的總資金總額達到 7,500 萬美元。



新的資金來自 Oculii 推出世界上最高解像度的雷達 EAGLE 及 FALCON 。這兩款產品由 Oculii 的人工智能驅動 Virtual Aperture Imaging™ (VAI) 軟件支援，為無人駕駛系統提供無與倫比的解像度及性能，並已被世界上一些領先的無人駕駛機械人公司用於商業部署中。

Oculii 的人工智能驅動 Virtual Aperture Imaging™ (VAI) 軟件平台重新定義雷達性能，可在任何雷達硬件平台上將解像度提高達 100 倍，並使用經過市場驗證和廣泛部署的現有雷達感應器實現高性能、全天候感應。Oculii 的人工智能軟件技術已獲得一些世界領先的汽車雷達 Tier-1 和 OEM 的許可，為他們提供可擴展的解決方案，顯著增強了現今商用汽車的高級輔助駕駛系統 (ADAS)，並為完全自動駕駛的未來解鎖。

硬件問題的軟件解決方案

憑藉其低成本、高可靠性和全天候視野，雷達改變了汽車行業。它可為緊急制動、盲點偵測及泊車輔助系統等創新提供動力。然而，由於雷達的解像度有限，它無法滿足汽車行業的無人駕駛需求。為感應器增加更多天線有望改善雷達性能，但這種方法會大幅提高成本、尺寸和功耗。

Oculii 的革命性方法運用人工智能軟件來解決這個硬件問題。

它由人工智能驅動的虛擬光圈成像平台動態傳送了一個適應性的相位調製波形，可隨著環境實時變化，然後隨時間將數據編碼，使任何雷達硬件的解像度提高達 100 倍。

該改善的解像度及靈敏度可釋放低成本、可大規模生產、獲市場驗證的商用雷達的潛力，實現 360 度全視野範圍內少於 1 度聯合水平及全高空間解析度達到約 350 米的全天候感知。

Oculii 行政總裁兼聯合創辦人 Steven Hong 說：「我們的願景是使雷達成為任何自主解決方案的重要組成部分，利用其固有優勢與非凡的解像度，而市場亦正作出回應。Catapult Ventures 執行董事、Tesla 自動駕駛前董事以及 DJI 工程副總裁 Darren Liccardo 說：「我們與 14 家頂尖 20 Tier 1/Tier 2 的供應商合作，並與北美、歐洲和亞洲最大的代工生產及影音公司簽訂商業開發合約。這輪新融資將加速 Oculii 作為市場上領先人工智能軟件雷達解決案的增長。Oculii 將繼續在全球各地擴展其團隊和客戶群的同時，透過汽車、機器人和影音公司實行營商機會。」

在過去的 20 年中，自主系統一直在等待高解像度、耐天氣和低成本的感應器，以幫助實現新的自動化水平。」 最後，作為該行業具有可擴展的解決方案，Oculii 的虛擬光圈成像 (VAI) 技術可為近代 ADAS 功能和長期自動駕駛汽車提供這些指標。」

Conductive Ventures 執行董事 Paul Yeh 說：「Lang Hong 博士與他的世界一流團隊開發了一種經濟實惠的軟件解決方案，將 LiDAR 解析度帶入雷達感應器中。來自汽車行業的我，親眼看到採用新技術的複雜性，因為現有的汽車供應鏈是如此完善，而現有結構的任何變化將額外增加部署日程表的時間。論及 Oculii 的 VAI 軟件，它利用經過市場驗證的既存雷達硬件，而無需為供應鏈增加步驟。這讓 Oculii 能夠比其他感應器（如 LiDAR）可更快部署其技術。」

關於 Oculii

Oculii 現正為雷達創建一個次世代 AI 軟件平台，而它與傳統解決方案相比，具有指數級優越的解像度、範圍更遠、更準確及更相宜的價格，提高安全度和可靠性。無人駕駛汽車的未來取決於高效能、全天候、低成本及可擴展的感知技術，而 Oculii 正在將它帶到世界各地。公司已向主要投資者和策略合作夥伴籌集超過 7,500 萬美元的資金，其總部設於俄亥俄州代頓，在矽谷和北京均設有辦事處。如需關更多應訊，請瀏覽 www.oculii.com 。

關於 Conductive Ventures

Conductive Ventures 投資在專注於軟件、硬件及技術支援服務的擴展階段公司。該團隊由在該行業具有傑出經驗的機構風險投資者及營運商領導。Conductive Ventures 專注於早期獲得客戶成功的後期產品公司。該團隊與其投資組合公司緊密合作，透過有針對性的介紹和合作夥伴關係，以實現明顯的收入增長。如需關更多資訊，請瀏覽 www.conductive.vc 。

關於 Catapult Ventures

Catapult Ventures 專注於自動化、機械人、人工智能和物聯網方面的投資。該團隊由 Rouz Jazayeri 和 Darren Liccardo 創立，擁有超過 30 年的營運經驗。Catapult Ventures 從曾在戰壕中投資的角度進行投資，並對在收入產生的業務中建立技術的實際層面表示讚賞。如需關更多資訊，請瀏覽 www.catapult.vc 。

傳媒聯絡：Jillian Smith｜電郵：jillian@propllr.com

本公告隨附的圖片載於

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