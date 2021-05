Valneva annonce la reprise des négociations de ses actions ordinaires sur Euronext Paris

English French

Saint-Herblain (France), 6 mai 2021 – Valneva SE (la “Société”), société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux, annonce que la reprise des négociations de ses actions ordinaires sur Euronext à Paris aura lieu aujourd’hui à compter de 16h30 CET.

Le cours de bourse des actions ordinaires de Valneva sur Euronext Paris avait été suspendu à la demande de la Société le 6 mai 2021 à compter de 9h00 CET dans le cadre d’une offre globale précédemment annoncée, afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et le début des négociations des American Depositary Shares de la Société sur le Nasdaq Global Select Market.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux non satisfaits. La Société a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser avec succès deux vaccins et pour faire rapidement progresser un large éventail de candidats vaccins en développement clinique, et notamment ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, le virus du chikungunya et la COVID-19.

