La Grande Maison Younan Collection Annonce La Reouverture De Tous Ses Hotels En Europe

LOS ANGELES, 06 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Grande Maison Younan Collection annonce la réouverture de ses établissements hôteliers à compter du 21 mai en France et du 28 mai au Portugal.



Le Château de Beauvois, l’Hôtel Alexandra Palace, le Château Le Prieuré, l’Hôtel Saint Martin et le domaine de Vaugouard auront le plaisir d’accueillir de nouveau leurs hôtes à partir du 21 mai prochain. Dès cette date, les salles de restaurants seront ouvertes à la clientèle séjournant dans les hôtels, pour les petits déjeuners, déjeuners et dîners. Un service de restauration en chambre sera également disponible. Pour les clients extérieurs à l’hôtel, les déjeuners et dîners seront servis dans les magnifiques espaces extérieurs, terrasses et jardin jusqu’au 9 juin. A compter de cette date, les restaurants rouvriront dans leur intégralité, dans le respect des contraintes de distanciation physique.

L’hôtel Malibu Foz, au Portugal, ouvrira pour sa part les portes de son restaurant, le Mensa, à partir du 14 mai, et accueillera de nouveau ses hôtes à compter du 28 mai.

« Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir de nouveau nos clients, anciens et nouveaux, dans l’ensemble de nos établissements » commente Zaya Younan, Président de La Grande Maison Younan Collection. « Notre mission a toujours été de leur offrir une expérience privilégiée du luxe, dans des lieux d’exception et chargés d’histoire. Ils nous ont énormément manqué ! Toutes les équipes de la Grande Maison sont impatientes de les accueillir, avec le sens du service qui les caractérise, et bien sûr toutes les précautions sanitaires nécessaires. »

Afin de permettre les réservations en toute sérénité, la Grande Maison Younan Collection a imaginé des conditions de modification et d’annulation flexibles. Informations et réservations disponibles sur le site : https://www.younancollection.com/fr/book.html

La santé de nos clients comme de nos personnels reste notre priorité. Toutes les mesures de précaution sanitaire ont d’ores été déjà et mises en place et seront maintenues avec la plus grande exigence afin d’accueillir nos hôtes en toute sécurité.

Contact Presse :

Solène Dubois +33 (0)2 47 55 38 71 | +33 (0)6 98 14 23 16 | sdubois@younancollection.com

A propos des Hôtels de La Grande Maison Younan Collection



Le Château de Beauvois, construit au XVème siècle était la destination favorite du roi Louis XIII pour des parties de chasse sur les terres du domaine. Offrant un cadre et un emplacement idéal, il dispose d’une piscine extérieure chauffée, d’un terrain de tennis, d’un restaurant gastronomique, le Louis XIII, d’un bar et d’une cave troglodyte où reposent plus de 50 000 bouteilles. Situé sur 40 hectares de parc boisé, à seulement 20 minutes de Tours et à 55 minutes en train de Paris, cet hôtel 4 étoiles est parfait pour un séjour de détente à deux, en famille ou entre amis.

L’Alexandra Palace est un château du XVIIème siècle. Récemment rénové en hôtel 5 étoiles, situé à proximité des villes de Niort, Poitiers et la Rochelle, il allie histoire authentique et services haut de gamme. Surplombant le golf du Petit Chêne (18 trous), il est entouré de 70 hectares de parcs boisés et d'étangs. Il dispose d’un restaurant gastronomique, le Daniel’s, et d’une cave à vin voûtée de 100 000 bouteilles

Le Château le Prieuré a été fondé au Xème siècle par des moines bénédictins comme lieu de prière puis agrandi et transformé dans le style renaissance au XVIème siècle. Le restaurant gastronomique, le Castellane, et le bar offrent une vue panoramique exceptionnelle sur la Loire. Son parc boisé, son minigolf, son terrain de tennis complètent une expérience de luxe à proximité des villes de Saumur, Angers et Tours.



L'Hôtel Saint-Martin, ancienne escale sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, est un logis 4 étoiles perpétuant la tradition ancestrale de l’hospitalité. Situé à mi-chemin entre Poitiers et la Rochelle, l’hôtel est bordé par la paisible rivière la sèvre niortaise. Le restaurant traditionnel, le Logis, la piscine extérieure chauffée, la terrasse sous tonnelle et le parc arboré font de Saint-Martin une destination idéale pour un séjour détente et nature où balade en barque, vtt, tir à l'arc, pêche sont proposés.

Le Domaine de Vaugouard, construit au XVIIIe siècle, fut autrefois le théâtre des grandes expéditions de chasse du duc d'Orléans, fils aîné du roi Louis Philippe Ier. Aujourd'hui hôtel 4 étoiles, il accueille ses clients pour un séjour détente et sport en Val de Loire. Son parcours de golf 18 trous, son restaurant gastronomique, Les Saules, ses nombreux équipements (dont piscine extérieure, sauna, salle de remise en forme) font de Vaugouard une destination idéale pour un week-end à seulement 1 heure du sud de Paris.

Le Malibu Foz, est l’unique hôtel-resort 5 étoiles de Figueira da Foz, ville célèbre pour ses magnifiques plages. Récemment rénové, il propose 94 suites modernes et luxueuses, et offre une multitude de services et équipements : son restaurant italien, le Mensa, une piscine extérieure et un jacuzzi, un centre de conditionnement physique, une cave à vin, un cinéma théâtre privé et plus encore. Une escale décontractée et sophistiquée pour profiter des plages sublimes et se déconnecter de la vie citadine.

A propos de la Grande Maison Younan Collection

« La Grande Maison Younan Collection », est un groupe de luxe dont la mission est d’offrir au plus grand nombre une expérience du luxe accessible, personnalisée et chaleureux. Le Groupe détient et gère des hôtels et complexes de luxe en France, dont le Château de Beauvois, l’Hôtel Saint Martin, le Château le Prieuré, l’Hôtel Alexandra Palace, le Domaine de Vaugouard, le Château de la Perrière ; la manufacture de cigares de luxe El Septimo Geneva SA ; les vignes Château La Croix Younan et Château Zaya à Saint Emilion, et MPA studio de création à Paris. Elle a acquis récemment le Malibu Foz Hotel and Resort, à Figueira da Foz,au Portugal.

Les photos accompagnant cette annonce sont disponibles sur :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93bf5906-336e-4532-83c9-4c1eaccd0c64

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f525a770-9767-4011-94d5-89a08f00fdef