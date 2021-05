ASSYSTEM : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2021

English French

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 27 MAI 2021

Paris, le 6 mai 2021, la société Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), confirme qu’en raison de la persistance de la crise sanitaire et conformément aux mesures prises par le gouvernement pour freiner la circulation du virus, le Président-directeur général sur délégation du Conseil d’administration d’Assystem, a décidé de tenir l’Assemblée Générale d’Assystem hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y participer.

L’Assemblée Générale d’Assystem se tiendra à huis clos le 27 mai 2021 à 9h30 au centre de conférences Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris.

Les actionnaires sont invités à exercer vos droits d’actionnaires en votant par correspondance ou en donnant mandat au Président de l’Assemblée ou à un tiers. Pour ce faire, chaque actionnaire peut :

voter sur le site sécurisé VOTACCESS jusqu’au mercredi 26 mai 2021 à 15 heures, ou

retourner par voie postale son formulaire de vote dûment complété et signé jusqu’au lundi 24 mai 2021.

Chaque actionnaire a également la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au mardi 25 mai 2021 au soir. Les questions peuvent être adressées soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du siège social (Tour Egée, 9-11 Allée de l’Arche, 92400 Courbevoie) soit par courrier électronique à l’adresse suivante : assemblée@assystem.com. Compte tenu des aléas de la prise en compte, dans la situation actuelle, de questions posées par lettre recommandée, il est fortement recommandé d’envoyer toutes questions par courrier électronique.

L’Assemblée Générale Mixte d’Assystem du 27 mai 2021 sera retransmise en vidéo, en intégralité, en direct et en différé, sur le site internet de la Société (www.assystem.com) et sera accessible directement via le lien suivant :

https://channel.royalcast.com/landingpage/assystem-fr/20210527_1/

Toutes les informations utiles pour accéder à cette retransmission ainsi que l’ensemble des informations relatives à l’Assemblée Générale seront régulièrement mises à jour sur le site internet de la Société (https://www.assystem.com/fr/finance/information-reglementee/).

Il est prévu que le bureau de l’Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2021 soit présidé par Monsieur Dominique Louis, en sa qualité de Président du Conseil d’administration et que la société HDL Development et Madame Cori Cabistany (également secrétaire de séance) soient appelés aux fonctions de scrutateurs.

L’avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 19 avril 2021 et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

Cet avis ainsi que les informations mentionnées aux articles R. 225-73-1 et R. 225-83 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet d’Assystem :

https://www.assystem.com/fr/finance/information-reglementee/.

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est un groupe international d'Ingénierie. Au cœur de l’industrie depuis plus de 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long de leur cycle de vie. Assystem S.A. est cotée sur Euronext Paris. Plus d’informations sur www.assystem.com

Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

CONTACT

Philippe Chevallier

Directeur général délégué Finances

Tél : 01 41 25 28 07

Pièce jointe