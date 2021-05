AKWEL: CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2021

French English

Jeudi 06 mai 2021

PUBLICATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2021

Progression de +6,3 % à périmètre et change constants

Forte génération de cash-flow

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré au premier trimestre 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 273,3 M€, quasi-stable en publié par rapport au premier trimestre 2020. L’activité reste cependant en retrait de -6,7 % comparée au premier trimestre 2019.

Chiffre d’affaires consolidé 1er trimestre 2021 (du 1er janvier au 31 mars)

En M€ - non audité 2021 2020 Variation Variation PCC (*) 1er trimestre 273,3 273,5 -0,1 % +6,3 %

(*) À périmètre et taux de change constants

UNE REPRISE D’ACTIVITÉ ENCORE FRAGILE SUR LE MARCHÉ MONDIAL

L’évolution du marché mondial au premier trimestre 2021 s’est caractérisée par deux éléments principaux : un rebond de la production automobile essentiellement assuré par la Chine (+10,6 % au global mais -2,7 % hors Chine1(1)) et des difficultés croissantes d’approvisionnements en matières premières et composants électroniques pour les constructeurs et équipementiers. Dans ce contexte encore fragile, AKWEL enregistre une croissance de +6,3 % à périmètre et taux de change constants. L’impact de change se monte à -17,5 M€ par rapport au premier trimestre 2020, dont -10,3 M€ sur la livre turque et -6,3 M€ sur le dollar américain.

SURPERFORMANCE EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD

Le chiffre d’affaires par zone de production géographique se répartit de la façon suivante :

France : 77,8 M€ (-2,6 %)

Europe (hors France) et Afrique : 86,3 M€ (+3,8 %)

Amérique du Nord : 67,1 M€ (-4,0 %)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 40,5 M€ (+3,9 %)

Amérique du Sud : 1,6 M€ (-2,4 %)





À périmètre et taux de change constants, AKWEL continue de surperformer ses marchés de référence sur ses principales zones d’implantations, hors Chine qui représente moins de 3 % de l’activité du groupe.



BONNE PERFORMANCE DES ACTIVITÉS AIR ET HUILE

Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions se monte à 262,8 M€, soit une hausse publiée de +0,8 %. Les progressions les plus significatives concernent les activités Huile, grâce à de nouveaux démarrages, et Air qui continuent leur montée en puissance. La famille de produits Dépollution reste en croissance avec des ventes toujours atypiques de réservoirs SCR en Aftermarket. À l’inverse, la famille de produits Lavage poursuit sa baisse, suite à des décisions d’évolutions de gamme, et les activités Contrôle, très localisées en Amérique du Nord, sont pénalisées par l’effet de change sur le dollar.

Le chiffre d’affaires Outillages de son côté affiche une baisse de -14 % à 8,0 M€.

POURSUITE D’UNE FORTE GENERATION DE FREE CASH FLOW

Dans la continuité de l’exercice 2020, la performance opérationnelle, l’amélioration du BFR et la maîtrise des enveloppes d’investissement permettent de générer un free cash flow significatif, à hauteur de 22,2 M€ sur le premier trimestre 2021.

PERSPECTIVES 2021

Comme indiqué lors de la présentation des résultats 2020, les fortes tensions sur les matières premières et les composants électroniques réduisent la visibilité sur l’évolution du marché automobile mondial. Dans ce contexte, AKWEL anticipe néanmoins une progression de son activité sur l’année en cours, tout en restant en retrait par rapport à l’exercice 2019, avec une rentabilité et une génération de trésorerie qui n’atteindront pas les niveaux records enregistrés en 2020.





Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du premier semestre 2021, le 29 juillet 2021, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie près de 11 200 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP





(1) Source IHS Markit, Avril 2021

