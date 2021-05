ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 6 MAI 2021 : L’ENSEMBLE DES RESOLUTIONS ONT ETE ADOPTEES

English French

Communiqué de presse

6 mai 2021

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 6 MAI 2021 : L’ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS ONT ÉTÉ ADOPTÉES.

Résultats de l’Assemblée générale mixte des actionnaires d’EDF

L’Assemblée générale mixte des actionnaires d’EDF s’est tenue le 6 mai 2021 à huis clos, au siège social de la Société à Paris, sous la présidence de M. Jean-Bernard Lévy.

Les actionnaires représentés détenaient 90,84% du capital d’EDF.

Ils ont approuvé l’ensemble des résolutions qui leur ont été soumises par le Conseil d’administration, et notamment :

Le versement d’un dividende de 0,21 euro par action bénéficiant du dividende ordinaire, et de 0,231 euro par action bénéficiant du dividende majoré.





Chaque actionnaire pourra opter pour le paiement du dividende en actions. La période d’exercice de l’option de paiement en actions nouvelles sera ouverte du 14 mai au 1er juin 2021 inclus.

La date de détachement du dividende est fixée au 12 mai 2021. Le dividende sera payé, en espèces ou en actions, à compter du 7 juin 2021.

Le prix d’émission des actions nouvelles remises en paiement du dividende a été fixé à 10,64 euros. Ce prix correspond à la moyenne des premiers cours cotés de l’action EDF lors des 20 séances de bourse précédant le jour de l’Assemblée générale, diminuée du montant du dividende à distribuer et d’une décote de 10 %, le tout arrondi au centime d’euro supérieur.

La convention réglementée relative à la souscription par l’Etat français d’obligations vertes à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (« Océanes »).





relative à la souscription par l’Etat français d’obligations vertes à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (« Océanes »). Le renouvellement des mandats d’administrateurs de Mmes Colette Lewiner, Marie-Christine Lepetit et Michèle Rousseau et de M. François Delattre, pour une durée de 4 ans.





La biographie de l’ensemble des membres du Conseil d’administration peut être consultée à l’adresse suivante : https://www.edf.fr/groupe-edf/qui-sommes-nous/gouvernance/conseil-d-administration.

La reconduction des autorisations conférées au Conseil d’administration pour mettre en œuvre un programme de rachat d’actions et annuler les actions rachetées.





Au cours de l’Assemblée, les actionnaires ont eu la possibilité de poser des questions auxquelles il a été répondu en séance.

Les résultats complets des votes, les présentations ainsi que la retransmission de l’intégralité de l’Assemblée générale mixte sont disponibles sur le site internet d’EDF à l’adresse suivante www.edf.fr/ag.

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 37,9 millions de clients(1), dont 28,1 millions en France. Il a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 69,0 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

(1) Les clients sont décomptés fin 2020 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.











EDF SA

22-30, avenue de Wagram

75382 Paris cedex 08

Capital de 1 549 961 789,50 euros

552 081 317 R.C.S. Paris







www.edf.fr CONTACTS







Presse : Service-de-presse@edf.fr / 01 40 42 46 37







Analystes et Investisseurs : 01 40 42 40 38

Pièce jointe