NATIXIS : Résultats 1T21

Paris, le 06 mai 2021

Résultats 1T21

Des fondations établies pour le plan stratégique 2024

Résultat net 1T21 publié à +225 M€ (-204 M€ au 1T20) et +239 M€ en sous-jacent1 (-81 M€ au 1T20)

RoTE 1T21 sous-jacent1 à 10,4%

Ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded2 à 11,6%, +330 pb au-dessus des exigences règlementaires

ACTIVITÉ DES MÉTIERS

PNB SOUS-JACENT1 DES MÉTIERS : 2,1 MD€ AU 1T21, EN PROGRESSION DE +21% SUR UN AN

Gestion d’actifs et de fortune : croissance de l’activité et progression des encours

PNB sous-jacent1 hors H2O AM en progression de +11% sur un an (stable incluant H2O AM) grâce notamment à une

progression des commissions de gestion et des revenus financiers

Actifs sous gestion de NIM en hausse de +3% sur le trimestre à 1 153 Md€3

Collecte nette sur produits long-terme en Gestion d’actifs de ~6 Md€3 au 1T21 principalement portée par les affiliés

Nord-Américains avec notamment un retour à une collecte nette positive chez Harris. Collecte nette sur produits long

terme supérieure à 20 Md€3 sur les douze derniers mois

BGC : développement continu de l’activité et coût du risque en amélioration

PNB sous-jacent1 en hausse de +38% sur un an (+9% hors effets marquage de dividende et XvA du 1T20). Croissance

des revenus portée à la fois par les activités de Global markets et de Global finance

Coefficient d’exploitation sous-jacent1 en amélioration à 58,6% au 1T21 (1T20 à 78,0%) grâce à un effet ciseaux positif

Coût du risque bénéficiant d’un environnement favorable au 1T21 mais restant élevé à 52 pb des encours

RoE sous-jacent1 à 12,3% au 1T21

Assurance : activité commerciale et résultats solides

Hausse du PNB sous-jacent1 de +5% sur un an au 1T21 avec un effet ciseaux positif

RoE sous-jacent1 à ~30% au 1T21

Assurance vie4 : croissance des encours de +4% sur le trimestre à 75,7 Md€ (dont 27% en unités de compte)

Paiements : croissance des revenus et investissement

PNB sous-jacent1 en progression de +4% sur un an au 1T21 malgré les mesures de restriction liées au COVID-19 en

France

RoE sous-jacent1 à 10,6% au 1T21 tout en continuant à investir pour un développement pérenne

SITUATION FINANCIÈRE

Résultat net sous-jacent1 à +239 M€ au 1T21 (+225 M€ en vision publiée) vs. -81 M€ au 1T20 (-204 M€ en vision publiée). RoTE sous-jacent1 à 10,4% au 1T21

Ratio CET1 Bâle 3 FL2 à 11,6% au 31 mars 2021 (en ligne avec son niveau du 4T20), s’établissant +330 pb au-dessus des exigences règlementaires

« Natixis enregistre au premier trimestre 2021 des performances qui confirment la dynamique positive engagée depuis le second semestre 2020 ; les transformations réalisées au cours des derniers mois continuent de porter leurs fruits et permettent aux métiers de Natixis de s’inscrire dans une trajectoire de développement pérenne.

Ces résultats constituent une base solide pour entamer le plan stratégique 2021-2024 dans de bonnes conditions, et permettre aux quatre métiers de Natixis de poursuivre leur croissance dans le cadre du projet de simplification et développement présenté par le Groupe BPCE en février dernier.

Je salue l’engagement exceptionnel de toutes nos équipes, pleinement mobilisées durant cette crise sans précédent, au service de nos clients pour contribuer à la réussite d’une relance durable. »

Nicolas Namias, directeur général de Natixis

Les chiffres de l’année 2020 ont été retraités des évolutions de normes appliquées et de l’évolution de l’organisation interne de la Gestion d’actifs et de fortune à partir du 1er janvier 2021 (voir note méthodologique). 1 Hors éléments exceptionnels. Hors éléments exceptionnels et hors IFRIC 21 pour le calcul du coefficient d’exploitation, RoE et RoTE 2 Voir note méthodologique 3 Hors H2O AM (~18 Md€ d’encours au 31 mars 2021) 4 Hors traité de réassurance avec CNP

RÉSULTATS DU 1T21

Le 06 mai 2021, le conseil d’administration a examiné les résultats de Natixis du 1er trimestre 2021.

M€ 1T21

retraité 1T20

retraité 1T21 vs. 1T20

retraité 1T21

dont sous-jacent 1T20

dont sous-jacent 1T21 vs. 1T20 sous-jacent 1T21

sous-jacent

incl. H2O 1T20

sous-jacent

incl. H2O 1T21 vs. 1T20 sous-jacent

incl. H2O Produit net bancaire 2 073 1 655 25% 2 049 1 638 25% 2 068 1 733 19% dont métiers 2 037 1 693 20% 2 052 1 700 21% 2 071 1 795 15% Charges -1 659 -1 560 6% -1 614 -1 557 4% -1 628 -1 579 3% Résultat brut d'exploitation 414 95 x4.4 435 81 x5.4 440 153 x2.9 Coût du risque - 92 - 193 - 92 - 193 - 92 - 193 Résultat net d'exploitation 323 - 98 NR 344 - 113 NR 349 - 40 NR Mise en équivalence et autres 6 - 8 6 6 4 6 Résultat avant impôt 328 - 107 NR 349 - 107 NR 353 - 34 NR Impôt - 95 1 - 100 5 - 102 - 9 Intérêts minoritaires - 10 - 10 - 11 - 10 - 12 - 39 Résultat net - pdg excl. Coface & H2O AM 224 - 116 NR 239 - 111 NR Contribution nette Coface 7 - 118 0 1 0 1 Contribution nette H2O AM - 6 29 0 29 0 0 Résultat net - pdg incl. Coface & H2O AM 225 - 204 NR 239 - 81 NR 239 - 81 NR

Le PNB sous-jacent est en hausse de +25% sur un an (+19% en incluant H2O AM) avec une base de comparaison favorable du fait de divers éléments, directement ou indirectement liés au contexte COVID-19 ayant impacté le 1T20 (effets de marquage du portefeuille de seed-money, effets de marquage des dividendes sur Equity et ajustements XvA - voir page 12). Tous les métiers présentent une croissance de leurs revenus, avec la BGC en hausse de +38% sur un an, la Gestion d’actifs et de fortune à +11% sur un an, l’Assurance à +5% sur un an et les Paiements à +4% sur un an.

Les charges sous-jacentes sont en hausse de +4% sur un an, découlant de la croissance des revenus et de ses impacts sur les charges variables. Le coefficient d’exploitation sous-jacent1 de Natixis atteint 72,3% au 1T21 (85,2% au 1T20).

Le coût du risque sous-jacent s’améliore de trimestre à trimestre et sur un an, mais reste toutefois au-dessus de son niveau normalisé (voir ci-dessous pour les expositions aux secteurs sensibles). Exprimé en points de base des encours de crédit (hors établissements de crédit), le coût du risque sous-jacent des métiers s’établit à 52 pb au 1T21.

Le résultat net part du groupe ajusté de l’impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s’élève à 353 M€ au 1T21. En intégrant les éléments exceptionnels (-14 M€ net d’impôt au 1T21) et l’impact IFRIC 21 (+114 M€ au 1T21), le résultat net part du groupe publié au 1T21 s’établit à 225 M€.

Le RoTE sous-jacent1 de Natixis s’établit à 10,4% au 1T21 hors impact IFRIC 21 (vs. 0,8% au 1T20).

À titre indicatif, l’exposition de Natixis au secteur Pétrole et Gaz s’élève au 31/03/2021 à ~10,2 Md€ d’EAD (Exposure At Default) nette2 (~60% Investment Grade) dont ~0,7 Md€ sur les producteurs indépendants et les sociétés de services américains plus sensibles/vulnérables à la variation des cours des matières premières. L’exposition de Natixis au secteur Aviation s’élève au 31/03/2021 à ~3,8 Md€ d’EAD nette2, est très diversifiée sur près d’une trentaine de pays (dont aucun n’ayant un poids supérieur à 25% des expositions), sécurisée à hauteur de >90% et pour majorité Investment Grade. L’exposition de Natixis au secteur Tourisme s’élève au 31/03/2021 à ~2,1 Md€ d’EAD nette, principalement sur la région EMEA et est essentiellement constituée de leaders de l’industrie.

1 Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors IFRIC 21 2 Périmètres Energy & Natural Resources + Real Assets



RÉSULTATS 1T21

Éléments exceptionnels

M€ 1T21 1T20 Variation de change des TSS en devises (PNB) Hors pôles 39 24 Provision pour litige (PNB) BGC - 15 0 Contribution au fond de solidarité Assurance (PNB) Assurance 0 - 7 Coûts d’investissement TEO (Charges) Métiers & Hors pôles - 28 0 Stratégie immobilière et autres (Charges) Métiers & Hors pôles - 17 - 3 Défaut du Liban sur la participation ADIR Assurance (Mises en équivalence) Assurance 0 - 14 Changement de valeur de MEE sur Coface (Contribution nette Coface) Coface 7 - 7 Moins-value sur Coface (Contribution nette Coface) Coface 0 - 112 Variation de change H2O AM (Contribution nette H2O AM) H2O AM - 6 0 Impact sur impôt 5 - 4 Impact sur intérêts minoritaires 1 0 Impact total en Résultat net - pdg (14) - 123

Détail des coûts d'investissement TEO par métier

M€ 1T21 1T20 AWM - 6 0 BGC - 7 0 Assurance 0 0 Paiement - 1 0 Hors pôles - 14 0 Impact sur les charges - 28 0

Stratégie immobilière et autres : - 14M€ dans le Hors Pôle et -3M€ dans les Paiements au 1T21 et principalement du Hors Pôle 1T20.



Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 3

Gestion d’actifs et de fortune

M€ 1T21 1T20 1T21

vs. 1T20 1T21

vs. 1T20

FX constant Produit net bancaire 755 680 11% 17% dont Gestion d'actifs1 689 615 12% 19% dont NIE 25 24 4% 4% dont Gestion de fortune 41 41 1% 1% Charges - 581 - 559 4% 9% Résultat brut d’exploitation 174 121 44% 58% Coût du risque - 2 1 Mise en équivalence/autres 0 - 2 Résultat avant impôt 172 119 44% Coefficient d'exploitation2 76.4% 81.7% -5.3pp RoE après impôt2 10.4% 9.1% 1.3pp

Gestion d’actifs et de fortune incluant H2O AM

M€ 1T21 1T20 1T21

vs. 1T20 Produit net bancaire 773 774 0% dont Gestion d'actifs1 707 710 0% dont NIE 25 24 4% dont Gestion de fortune 41 41 1% Charges -594 -581 2% Résultat brut d’exploitation 179 193 -7% Coût du risque -2 1 Mise en équivalence/autres -2 -2 Résultat avant impôt 175 192 -9%

Le RBE sous-jacent du pôle progresse de +44% sur un an au 1T21. Le PNB sous-jacent de la Gestion d’actifs (AM) hors commissions de surperformance est en hausse +10% sur un an au 1T21, principalement porté par les commissions de gestion et les revenus financiers. Les commissions de surperformance de l’AM atteignent 18 M€ au 1T21 contre 3 M€ au 1T20 (hors H2O AM) et proviennent principalement de Loomis. La contribution nette au PNB des affiliés nord-américains et européens est en hausse sur un an. Les charges sous-jacentes du pôle sont en hausse de +4% sur un an au 1T21 (effet ciseaux positif), incluant une baisse de -4% des charges autres que de personnel en AM.

Les marges de l’AM hors commissions de surperformance et hors H 2 O AM atteignent ~23 pb au 1T21 et ~37 pb hors Ostrum AM (-0,7 pb QoQ). Les marges se situent à ~34 pb pour les affiliés en Amérique du Nord et à ~39 pb pour les affiliés en Europe hors Ostrum AM (dont les marges sont à ~3 pb).

Les encours de l’AM3 sont en hausse de +3% sur le trimestre à 1 153 Md€ avec une collecte nette positive et des effets marché (+9 Md€) ainsi que change/autres (+22 Md€) également positifs. Une amélioration de la performance des fonds est à noter sur le 1T21 avec ~75% des fonds classés dans les deux premiers quartiles à 3 ans et ~85% à 5 ans (dont ~30% dans le premier décile). La collecte nette sur produits long-terme de l’AM3 atteint ~6 Md€ au 1T21, portée par les affiliés nord-américains sur les stratégies fixed income et equity (collecte nette positive chez Harris Associates en provenance de clients institutionnels, encours dépassant les 115 Md$ à fin mars 2021). La collecte est stable chez les affiliés européens avec une tendance positive sur les stratégies ESG et les actifs privés, compensant une décollecte sur les actifs assurantiels. La collecte nette sur produits long-terme atteint plus de 20 Md€ sur les 12 derniers mois, notamment soutenue par les plateformes de distribution US et Internationale.

Asset management incluant le Private equity 2 Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21 3Europe incluant Dynamic Solutions et Vega IM, excluant H2O AM (18 Md€ AuM au 31/03/2021). US incluant WCM IM



Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 3

Banque de grande clientèle

M€ 1T21 1T20 1T21

vs. 1T20 1T21

vs. 1T20

FX constant Produit net bancaire 940 680 38% 43% PNB hors desk CVA/DVA/autres 929 733 27% 31% Charges - 576 - 559 3% 6% Résultat brut d'exploitation 364 121 X3.0 x3.3 Coût du risque - 81 - 194 Mise en équivalence/autres 3 2 Résultat avant impôt 286 - 70 NR Coefficient d'exploitation1 58.6% 78.0% -19.4pp RoE après impôt1 12.3% -1.9% 14.2pp

Le PNB sous-jacent de la Banque de grande clientèle affiche une hausse de +38% sur un an au 1T21, notamment du fait d’une faible base de comparaison avec un 1T20 ayant été impacté par les annulations de dividendes et les effets XvA. En retraitant ces éléments, le PNB sous-jacent serait en hausse de +9% sur un an.

Global markets : les revenus FICT atteignent 330 M€ au 1T21, en hausse vs. 4T20 mais en baisse par rapport au 1T20, sous les effets combinés d’une plus faible contribution de la Trésorerie et de l’activité Change ayant bénéficié de la forte volatilité des marchés à la fin du 1er trimestre 2020. Forte croissance de l’activité Crédit. Les revenus Equity atteignent 167 M€ au 1T21 grâce à des conditions de marché favorables et au rebond de l’activité commerciale, notamment au sein des réseaux du Groupe BPCE.

Global finance : les revenus atteignent 336 M€ au 1T21, en hausse de +13% sur un an, portés principalement par un surcroît de revenus de portefeuille générés à la fois auprès de Corporates ainsi qu’en Real assets et Infrastructure.

Investment banking/M&A : les revenus d’Investment banking bénéficient d’une très bonne activité obligataire (DCM) en hausse au 1T21. Les revenus de l’activité M&A sont en revanche en baisse sur un en regard d’un bon 1T20.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent1 atteint 58,6% au 1T21 (78,0% sur 1T20) avec un effet ciseau positif en dépit de coûts variables en hausse reflétant la performance du trimestre.

Le coût du risque sous-jacent s’améliore, bénéficiant d’un environnement favorable au 1T21, mais demeure toujours à des niveaux élevés avec des provisions provenant notamment des secteurs Tourisme et Aviation.

Le RoE1 sous-jacent à 12,3% sur 1T21.

1 Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21



Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 3

Assurance

M€ 1T21 1T20 1T21

vs. 1T20 Produit net bancaire 240 229 5% Charges - 138 - 134 4% Résultat brut d'exploitation 102 95 7% Coût du risque 0 0 Mise en équivalence/autres 2 3 Résultat avant impôt 104 99 6% Coefficient d'exploitation1 52.7% 51.9% 0.8pp RoE après impôt1 33.0% 33.3% -0.3pp

Le PNB sous-jacent de l’Assurance progresse de +5% sur un an au 1T21.

Les charges sous-jacentes sont en hausse de +4% sur un an au 1T21 pour un effet ciseaux positif de +1 pp. Le coefficient d’exploitation sous-jacent1 s’élève à 52,7% au 1T21, en légère hausse par rapport au 1T20 (51,9%). Le RBE sous-jacent est quant à lui en croissance de +7% sur un an au 1T21.

Le RoE sous-jacent1 atteint 33,0% au 1T21, en ligne avec les niveaux du 1T20 (33,3%) et de 2020 (33,2%).

Indicateurs commerciaux 2

La collecte brute en Assurance vie atteint 3,5 Md€ et la collecte nette 2,3 Md€ au 1T21, en hausse vs. 1T20 grâce au dynamisme commercial observé en janvier/février (+18% sur un an). Les encours atteignent 75,7 Md€ à fin mars 2021 (+4% sur le trimestre) dont 27% sous la forme de contrats en unités de compte (37% de la collecte brute).

Concernant l’Assurance dommages, le ratio combiné s’établit à 92,8% au 1T21 (+2,5 pp sur un an). Le taux d’équipement est à 28,7% (+0,8 pp sur le trimestre) pour les Banques Populaires et à 32,1% (+0,6 pp sur le trimestre) pour les Caisses d’Epargne.

Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21 2 Hors traité de réassurance avec CNP



Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 3

Paiements

M€ 1T21 1T20 1T21

vs. 1T20 Produit net bancaire 117 113 4% Charges - 102 - 93 10% Résultat brut d'exploitation 15 20 -26% Coût du risque 0 2 Mise en équivalence/autres 0 0 Résultat avant impôt 14 21 -32% Coefficient d'exploitation1 86.9% 81.9% 4.9pp RoE après impôt1 10.6% 15.7% -5.1pp

Le PNB sous-jacent est en hausse de +4% sur un an au 1T21, malgré les restrictions liées au contexte sanitaire en France :

Payment Processing & S olutions : le PNB est en hausse de +6% sur un an au 1T21 avec un nombre de transactions de compensation cartes en hausse de +2% par rapport au 1T20. Les transactions sans contact représentent ~45% des transactions au 1T21, en hausse sur un an (~31% au 1T20). Croissance des transactions de paiement instantané (x2,1 vs. 1T20) ;

: le PNB est en hausse de +6% sur un an au 1T21 avec un nombre de transactions de compensation cartes en hausse de +2% par rapport au 1T20. Les transactions sans contact représentent ~45% des transactions au 1T21, en hausse sur un an (~31% au 1T20). Croissance des transactions de paiement instantané (x2,1 vs. 1T20) ; Digital : PayPlug a bénéficié de son positionnement auprès des petits/moyens commerçants (volumes d’affaires multipliés par 2,1 sur un an au 1T21) avec une accélération notable observée auprès des réseaux du Groupe BPCE (volumes d’affaires multipliés par 4,7 sur un an au 1T21). Dalenys a continué d’observer une croissance de son volume d’affaires, à +30% sur un an au 1T21 ;

: a bénéficié de son positionnement auprès des petits/moyens commerçants (volumes d’affaires multipliés par 2,1 sur un an au 1T21) avec une accélération notable observée auprès des réseaux du Groupe BPCE (volumes d’affaires multipliés par 4,7 sur un an au 1T21). a continué d’observer une croissance de son volume d’affaires, à +30% sur un an au 1T21 ; Benefits : les volumes d’émissions sur les activités Reward titres cadeaux sont en progression de +17% sur un an au 1T21 et de +23% sur l’activité chèques restaurant. Confirmation de l’inflexion observée sur l’activité de Comitéo reflétant les récents succès commerciaux. Renforcement des synergies et des activités par l’acquisition de Jackpot offrant une API permettant de générer et distribuer des cartes e-gift d’un grand nombre d’enseignes à la demande.





Le coefficient d’exploitation sous-jacent1 s’élève à 86,9% au 1T21 (81,9% au 1T20) avec un maintien des investissements au service d’un développement pérenne et ce, malgré un ralentissement temporaire de la croissance des revenus.

Le RoE sous-jacent1 atteint 10,6% au 1T21 (15,7% en 1T20).

Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21

Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 3

Hors pôles

M€ 1T21 1T20 1T21

vs. 1T20 Produit net bancaire - 3 - 62 Charges - 217 - 214 2% FRU - 135 - 163 -17% Other - 82 - 51 Résultat brut d'exploitation - 220 - 276 -20% Coût du risque - 8 - 2 Mise en équivalence/autres 1 2 Résultat avant impôt - 227 - 275 -18%

Le PNB sous-jacent du Hors pôles est quasi-nul au 1T21, enregistrant une amélioration vs. un 1T20 qui avait été négativement impacté par un effet FVA (Funding Value Adjustments) de -71 M€ faisant suite à la dégradation des conditions de marché en mars 2020.

Les charges sous-jacentes sont marginalement en hausse sur un an vs. une base 1T20 relativement basse et avec une réduction de la contribution au FRU.

Le RBE sous-jacent est en amélioration vs. 1T20.

STRUCTURE FINANCIÈRE

Bâle 3 fully-loaded1

Au 31 mars 2021, le ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded de Natixis s’établit à 11,6%.

Les fonds propres CET1 Bâle 3 fully-loaded s’élèvent à 12,3 Md€

s’élèvent à 12,3 Md€ Les RWA Bâle 3 fully-loaded s’élèvent à 105,7 Md€

Principaux impacts 1T21 sur le ratio CET1 :

+34 pb liés à la capacité bénéficiaire

-11 pb liés à l’impact IFRIC21

-11 pb liés au provisionnement du dividende 2021 (sur la base d’un taux de distribution de 60%)

-8 pb liés aux RWA/autres

Au 31 mars 2021, les ratios Bâle 3 fully-loaded de Natixis s’établissent à 13,2% pour le Tier 1 et 15,2% pour le Total capital.

Proforma des impacts règlementaires estimés sur 2021 liés à TRIM Banks et SA-CCR (-20 pb d’impact cumulé post actions de mitigation) et de l’impact lié à la cession de la participation de Natixis dans H2O AM à hauteur de 50,01% (+10 pb), le ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded de Natixis s’établirait à 11,5%.

Bâle 3 phasé, y compris résultat et dividendes de l’exercice1

Au 31 mars 2021, les ratios Bâle 3 phasés de Natixis y compris résultat et dividendes de l’exercice s’établissent à 11,6% pour le CET1, 13,4% pour le Tier 1 et 15,6% pour le Total capital.

Les fonds propres Common Equity Tier 1 s’élèvent à 12,3 Md€ et les fonds propres Tier 1 à 14,2 Md€

Les RWA de Natixis s’élèvent à 105,7 Md€ et se décomposent en : risque de crédit : 71,0 Md€ risque de contrepartie : 7,5 Md€ risque de CVA : 1,7 Md€ risque de marché : 12,5 Md€ risque opérationnel : 13,0 Md€







Actif net comptable par action

Les capitaux propres part du groupe s’élèvent à 19,6 Md€ au 31 mars 2021, dont 2,0 Md€ de titres hybrides (TSS) inscrits en capitaux propres à la juste valeur (hors plus-value de reclassement).

Au 31 mars 2021, l’actif net comptable par action ressort à 5,48€ pour un nombre d’actions, hors actions détenues en propre, égal à 3 155 441 451 (le nombre total d’actions étant de 3 157 903 032). L’actif net tangible par action (déduction des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles) s’établit à 4,24€. Après prise en compte du provisionnement du dividende 2021 au taux de distribution de 60%, l’actif net tangible par action s’établit à 4,18€.

Ratio de levier1

Au 31 mars 2021, le ratio de levier s’établit à 4,4%.

Ratio global d’adéquation des fonds propres

L’excédent en fonds propres du conglomérat financier (ratio global d’adéquation des fonds propres) au 31 mars 2021 est estimé à près de 2,9 Md€.

Voir note méthodologique

ANNEXES

Précisions méthodologiques :

Les résultats au 31/03/2021 ont été examinés par le conseil d’administration du 06/05/2021.

Les éléments financiers au 31/03/2021 sont présentés conformément aux normes IAS/IFRS et interprétations IFRIC telles qu’adoptées dans l’Union européenne et applicables à cette date.

Les séries trimestrielles de l’année 2020 ont été mises à jour des évolutions de normes adoptées pour la communication financière du 1er trimestre 2021 et de l’évolution de l’organisation interne de la Gestion d’actifs et de fortune à partir du 1er janvier 2021 :

Evolution des normes appliquées :

Le taux de rémunération analytique des fonds propres alloués aux métiers a été revu à la baisse, afin de refléter la baisse des taux d’intérêts souverains de long terme aux Etats-Unis et en Europe, et en retenant toujours une référence de taux sur 10 ans moyennés sur longue période ;





Les taux d’allocation analytique des charges de structure des fonctions holding de Natixis vers les pôles ont été revus en fonction d’une analyse récente des ressources allouées par les différentes fonctions support vers les métiers.





Ces évolutions des normes de gestion sont neutres pour les comptes consolidés de Natixis, mais ont un impact au niveau de chaque pôle et du hors pôles, en PNB (pour le premier point) et en charges (pour le second). Par ailleurs, le calcul du RoTE de Natixis est ajusté en neutralisant les gains et pertes latents ou différés enregistrés en capitaux propres (comme c’est déjà le cas pour le calcul du RoE de Natixis).

Évolution de l’organisation interne de la Gestion d’actifs et de fortune :

Au cours du premier trimestre 2021, un protocole d’accord a été signé portant sur la cession des 50,01% du capital de H2O AM détenus par Natixis au management de la société de gestion.

Les séries trimestrielles de l’année 2020 ont été retraitées en isolant la contribution de H2O AM en bas du compte de résultat, les différents soldes intermédiaires de gestion (PNB, charges …) étant ainsi désormais présentés hors contribution de H2O AM. Par ailleurs, la contribution de H2O AM aux résultats 2021 de Natixis sera limitée à la constatation de la variation des écarts liés à la conversion EUR/GBP, qui sera classée en élément exceptionnel (voir page 3).

Performances des métiers mesurées en Bâle 3 :

Les performances des métiers de Natixis sont présentées dans un cadre règlementaire Bâle 3. Les actifs pondérés Bâle 3 sont appréciés sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013 (y compris traitement en compromis danois pour les entités éligibles).





Le RoTE de Natixis est calculé en considérant au numérateur le résultat net part du groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS (l’économie d’impôt y afférent étant déjà comptabilisée en résultat à la suite de la mise en application de l’amendement à la norme IAS 12). Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres part du groupe moyens en IFRS, après distribution des dividendes 1 , dont sont exclus les dettes hybrides moyennes, les immobilisations incorporelles moyennes et les écarts d’acquisition moyens et en neutralisant les gains et pertes latents ou différés enregistrés en capitaux propres.





est calculé en considérant au numérateur le résultat net part du groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS (l’économie d’impôt y afférent étant déjà comptabilisée en résultat à la suite de la mise en application de l’amendement à la norme IAS 12). Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres part du groupe moyens en IFRS, après distribution des dividendes , dont sont exclus les dettes hybrides moyennes, les immobilisations incorporelles moyennes et les écarts d’acquisition moyens et en neutralisant les gains et pertes latents ou différés enregistrés en capitaux propres. Le RoE de Natixis est calculé en considérant au numérateur le résultat net part du groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS (l’économie d’impôt y afférent étant déjà comptabilisée en résultat à la suite de la mise en application de l’amendement à la norme IAS 12). Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres part du groupe moyens en IFRS, après distribution des dividendes 1 , dont sont exclus les dettes hybrides moyennes et en neutralisant les gains et pertes latents ou différés enregistrés en capitaux propres.





est calculé en considérant au numérateur le résultat net part du groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS (l’économie d’impôt y afférent étant déjà comptabilisée en résultat à la suite de la mise en application de l’amendement à la norme IAS 12). Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres part du groupe moyens en IFRS, après distribution des dividendes , dont sont exclus les dettes hybrides moyennes et en neutralisant les gains et pertes latents ou différés enregistrés en capitaux propres. Le RoE des pôles métiers est calculé sur la base des fonds propres normatifs auxquels sont ajoutés les écarts d’acquisition et les immobilisations incorporelles relatives au pôle. L’allocation de capital aux métiers de Natixis s’effectue sur la base de 10,5% de leurs actifs pondérés moyens en Bâle 3. Les métiers bénéficient de la rémunération des fonds propres normatifs qui leurs sont alloués.





Actif net comptable : calculé en considérant les capitaux propres part du Groupe (déduction faite des propositions de distribution de dividendes arrêtées par le conseil d’administration soumises au vote de l’assemblée générale1), retraités des hybrides et de la plus-value liée au reclassement des hybrides en capitaux propres. L’actif net comptable tangible est corrigé des écarts d'acquisition des mises en équivalence, des écarts d’acquisitions retraités et des immobilisations incorporelles retraités ci-après :

La proposition de dividende au titre de l’année 2020 est déduite de l’actif net comptable et de l’actif net tangible. Pour le calcul du RoE et du RoTE de Natixis, le dividende FY21 provisionné, basé sur un taux de distribution de 60%, est aussi déduit.

M€ 31/03/2021 Écarts d'acquisition 3 596 Retraitement impôt différé passif du pôle AWM & autres 333 Écarts d'acquisition retraités 3 263

M€ 31/03/2021 Immobilisations incorporelles 662 Retraitement impôt différé passif du pôle AWM & autres 7 Immobilisations incorporelles retraitées 655

Réévaluation de la dette senior propre : composante « risque de crédit émetteur » valorisée à partir d’une méthode approchée d'actualisation des cash flows futurs, contrat par contrat, utilisant des paramètres tels que courbe des taux de swaps et spread de réévaluation (basé sur la courbe reoffer BPCE). Adoption de la norme IFRS 9 le 22 novembre 2016 autorisant l’application anticipée des dispositions relatives au risque de crédit propre dès l’exercice clos le 31/12/2016.

Capital et ratios phasés y compris résultat et dividendes de l’exercice : Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois, avec mesures transitoires. Présentation in cluant les résultats de l’exercice et les dividendes1 déclarés au titre de ce même exercice.

Capital et ratios fully-loaded : Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois, sans mesures transitoires. Présentation incluant les résultats de l’exercice, nets de dividendes1 déclarés au titre de ce même exercice.

Ratio de levier : le calcul s’effectue selon les règles de l’acte délégué, sans mesures transitoires (présentation incluant les résultats de l’exercice en cours, nets de dividendes1) et avec hypothèse de renouvellement des émissions subordonnées non éligibles en Bâle 3 par des instruments éligibles. Les opérations de financement sur titres traitées avec des chambres de compensation sont compensées en application des principes posés par IAS32, sans prise en compte des critères de maturité et devises. Ratio présenté après annulation des opérations avec les affiliés, en attente d’autorisation de la BCE.

Eléments exceptionnels : les données et commentaires de cette présentation sont basés sur les comptes de résultats de Natixis et de ses métiers retraités des éléments comptables exceptionnels détaillés en page 3 de ce communiqué de presse. Les données et commentaires qualifiés de « sous-jacents » excluent ces éléments exceptionnels. Les comptes de résultats de Natixis et de ses métiers incluant ces éléments sont en annexes de ce communiqué de presse.

Retraitement de l’impact IFRIC 21 : le coefficient d’exploitation, le RoE et le RoTE hors impact IFRIC 21 au 1T21 se calculent en prenant en compte ¼ du montant des taxes et cotisations annuelles soumises à cette norme de comptabilisation.

Capacité bénéficiaire : résultat net part du groupe retraité des éléments exceptionnels et de l’impact IFRIC 21.

Charges : somme des charges générales d’exploitation et des dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles.

IAS 12 : à compter du 3e trimestre 2019, en application de l’amendement à la norme IAS 12 : impôt sur le résultat, l’économie d’impôt liée aux coupons sur les TSS précédemment enregistrée dans les réserves consolidées est désormais comptabilisée au compte de résultat sur la ligne impôt sur les bénéfices.

La proposition de dividende au titre de l’année 2020 est déduite, de même que le dividende FY21 provisionné, basé sur un taux de distribution de 60%.

Natixis - Consolidé (retraité)

M€ 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 1T21

vs. 1T20 Produit net bancaire 1 655 1 544 1 738 2 239 2 073 25% Charges -1 560 -1 282 -1 371 -1 558 -1 659 6% Résultat brut d'exploitation 95 261 367 681 414 x4.4 Coût du risque - 193 - 289 - 210 - 159 - 92 Mises en équivalence - 8 1 2 - 1 5 Gains ou pertes sur autres actifs 0 4 2 1 0 Variation de valeur écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 Résultat avant impôt - 107 - 23 161 522 328 NR Impôt 1 - 2 - 57 - 130 - 95 Intérêts minoritaires - 10 - 8 - 9 - 24 - 10 Résultat net - pdg excl. Coface & H2O AM - 116 - 33 94 367 224 NR Contribution nette Coface - 118 - 27 - 41 - 7 7 Contribution nette H2O AM 29 3 - 14 - 38 - 6 Résultat net - pdg incl. Coface & H2O AM - 204 - 57 39 323 225 NR

Les chiffres sont retraités tel qu’expliqué en note méthodologique. Un tableau de passage entre les chiffres retraités et la vision comptable est disponible en page 13.

Tableau récapitulatif des principaux impacts COVID-19 au 2020 (hors éléments classés en exceptionnels)

M€ 1T20 2T20 3T20 4T20 2020 Produit net bancaire - 288 - 106 59 107 - 226 Effets marquage portefeuille seed money Gestion d'actifs - 32 - 17 18 60 30 - listé - 34 25 16 30 36 - non-listé 2 - 42 3 31 - 6 Effets marquage de dividende sur les produits Equity BGC - 130 - 143 1 - 11 - 283 Impact CVA/DVA BGC - 55 1 26 43 16 Impact FVA Hors pôles - 71 53 14 15 10 Coût du risque BGC - 115 - 210 - 190 - 95 - 610 Impact total en résultat avant impôt - 403 - 316 - 131 12 - 836 CET1 capital - 507 342 104 336 275 OCI - 389 299 70 294 274 PVA - 118 43 34 42 1 Risk-weighted assets (Md€) 3.2 6.7 -4.4 -0.5 4.9 RWA Crédit 1.7 0.9 -0.6 0.2 2.1 - tirages sur lignes de crédit existantes et nouvelles lignes3 1.7 0.4 -0.4 0.0 1.7 - Prêts Garantis par l’Etat3 0.0 0.5 -0.2 0.2 0.4 RWA Marché 1.0 6.0 -3.4 -1.7 1.9 RWA CVA 0.5 -0.2 -0.4 1.0 0.9 Total impact CET1 ratio (pb) -90 pb -40 pb 60 pb 20 pb -45 pb

Tableau de passage entre les données de gestion et comptables

1T20

M€ 1T20

sous-jacent Eléments exceptionnels 1T20

retraité Retraitement Coface Retraitement

H2O 1T20

publié Produit Net bancaire 1 638 17 1 655 0 95 1 750 Charges -1 557 - 3 -1 560 0 - 22 -1 582 Résultat brut d’exploitation 81 14 95 0 73 167 Coût du risque - 193 0 - 193 0 0 - 193 Mise en équivalence 6 - 14 - 8 - 6 0 - 14 Gain ou pertes sur autres actifs 0 0 0 - 112 0 - 112 Résultat avant impôt - 107 0 - 107 - 118 73 - 152 Impôt 5 - 4 1 0 - 14 - 13 Intérêts minoritaires - 10 0 - 10 0 - 29 - 39 Résultat net - pdg excl. Coface & H2O AM - 111 - 4 - 116 - 118 29 Contribution nette Coface 1 - 119 - 118 118 0 0 Contribution nette H20 AM 29 0 29 0 - 29 0 Résultat net - pdg incl. Coface & H2O AM - 81 - 123 - 204 0 0 - 204

1T21

M€ 1T21

sous-jacent Eléments exceptionnels 1T21

retraité Retraitement Coface Retraitement

H2O 1T21

publié Produit Net bancaire 2 049 24 2 073 0 19 2 092 Charges -1 614 - 45 -1 659 0 - 14 -1 673 Résultat brut d’exploitation 435 - 21 414 0 5 419 Coût du risque - 92 0 - 92 0 0 - 92 Mise en équivalence 5 0 5 7 0 13 Gain ou pertes sur autres actifs 0 0 0 0 - 8 - 7 Résultat avant impôt 349 - 21 328 7 - 3 333 Impôt - 100 5 - 95 0 - 2 - 96 Intérêts minoritaires - 11 1 - 10 0 - 2 - 11 Résultat net - pdg excl. Coface & H2O AM 239 - 15 224 7 - 6 Contribution nette Coface 0 7 7 - 7 0 0 Contribution nette H20 AM 0 - 6 - 6 0 6 0 Résultat net - pdg incl. Coface & H2O AM 239 - 14 225 0 0 225

Bilan comptable - IFRS 9

Actif (Md€) 31/03/2021 31/12/2020 Caisse, banques centrales, CCP 42,1 30,6 Actifs financiers à la juste valeur par résultat1 207,1 210,4 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 13,0 13,2 Prêts et créances1 113,5 112,6 Instruments de dettes au coût amorti 1,9 1,9 Placements des activités d'assurance 114,1 112,7 Actifs non courants destinés à être cédés 0,3 0,7 Comptes de régularisation et actifs divers 7,5 6,8 Participations dans les entreprises mises en équivalence 0,7 0,9 Valeurs immobilisées 1,9 1,9 Écarts d’acquisition 3,6 3,5 Total 505,7 495,3 Passif (Md€) 31/03/2021 31/12/2020 Banques centrales, CCP 0,0 0,0 Passifs financiers à la juste valeur par résultat1 202,2 208,5 Dettes envers les EC et la clientèle1 129,2 114,2 Dettes représentées par un titre 33,9 35,7 Dettes sur actifs destinés à être cédés 0,1 0,1 Comptes de régularisation et passifs divers 8,1 7,8 Provisions techniques des contrats d’assurance 107,0 104,2 Provisions pour risques et charges 1,7 1,6 Dettes subordonnées 3,9 3,9 Capitaux propres 19,6 19,2 Intérêts minoritaires 0,2 0,2 Total 505,7 495,3

Y compris dépôts de garanties et appels de marges

Natixis - Contribution par pôle au 1T21

M€ AWM BGC Assurance Paiements Hors pôles 1T21

retraité Produit net bancaire 755 925 240 117 36 2 073 Charges - 587 - 583 - 138 - 103 - 248 -1 659 Résultat brut d'exploitation 168 342 102 14 - 211 414 Coût du risque - 2 - 81 0 0 - 8 - 92 Résultat net d'exploitation 166 261 102 14 - 220 323 Mise en équivalence et autres 0 3 2 0 1 6 Résultat avant impôt 166 264 104 14 - 219 328 Impôt -95 Intérêts minoritaires -10 Résultat net - pdg excl. Coface & H2O AM 224 Contribution nette de Coface 7 Contribution nette de H2O AM -6 Résultat net - pdg incl. Coface & H2O AM 225

Gestion d’actifs et de fortune

M€ 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 1T21

vs. 1T20 Produit net bancaire 680 684 720 1 012 755 11% Gestion d'actifs1 639 648 681 952 713 12% Gestion de fortune 41 36 40 61 41 1% Charges - 559 - 529 - 565 - 685 - 587 5% Résultat brut d’exploitation 121 155 156 327 168 39% Coût du risque 1 - 11 - 10 - 7 - 2 Résultat net d’exploitation 121 144 146 320 166 37% Mises en équivalence 0 0 0 0 0 Autres - 2 - 3 - 1 - 1 0 Résultat avant impôt 119 141 145 320 166 39% Coefficient d’exploitation 82.2% 77.3% 78.4% 67.7% 77.7% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 21 81.7% 77.5% 78.6% 67.8% 77.2% RWA (Bâle 3 - en Md€) 14.0 14.1 14.4 14.1 14.2 1% Fonds propres normatifs (en Bâle 3) 4 604 4 623 4 602 4 585 4 560 -1% RoE après impôt2 (en Bâle 3) 8.9% 8.5% 6.8% 15.4% 9.4% RoE après impôt2 (en Bâle 3 hors impact IFRIC 21) 9.1% 8.4% 6.7% 15.3% 9.6%

1 Asset management incluant le Private equity et NIE

2 Méthodologie d’allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles

Banque de grande clientèle

M€ 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 1T21

vs. 1T20 Produit net bancaire 680 511 695 885 925 36% Global markets 277 103 272 420 490 77% FIC-T 365 277 213 250 315 -14% Equity - 33 - 175 33 127 167 NR Desk CVA/DVA - 56 1 25 43 7 Global finance1 298 321 321 343 336 13% Investment banking2 103 99 93 126 96 -7% Autres 2 - 12 8 - 3 4 Charges - 559 - 478 - 512 - 556 - 583 4% Résultat brut d’exploitation 121 33 183 330 342 x2.8 Coût du risque - 194 - 275 - 199 - 152 - 81 Résultat net d’exploitation - 73 - 242 - 16 178 261 NR Mises en équivalence 2 2 2 3 3 Autres 0 0 0 0 0 Résultat avant impôt - 70 - 240 - 13 181 264 NR Coefficient d’exploitation 82.2% 93.5% 73.7% 62.8% 63.1% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 21 78.0% 95.4% 75.0% 63.8% 60.3% RWA (Bâle 3) - en Md€ 65.4 69.2 65.4 69.7 71.2 9% Fonds propres normatifs (en Bâle 3) 6 757 7 120 7 171 6 942 7 571 12% RoE après impôt3 (en Bâle 3) -3.2% -9.9% -0.6% 7.6% 10.4% RoE après impôt3 (en Bâle 3 hors impact IFRIC 21) -1.9% -10.3% -1.0% 7.2% 11.4%

Incluant Coficiné 2 Incluant M&A

3 Méthodologie d’allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles



Assurance

M€ 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 1T21

vs. 1T20 Produit net bancaire 222 229 221 233 240 8% Charges - 134 - 116 - 117 - 123 - 138 4% Résultat brut d’exploitation 88 113 104 110 102 16% Coût du risque 0 0 0 0 0 Résultat net d’exploitation 88 113 104 110 102 16% Mises en équivalence - 11 - 2 - 1 - 4 2 Autres 0 0 0 0 0 Résultat avant impôt 77 111 103 106 104 35% Coefficient d’exploitation 60.2% 50.8% 52.8% 52.9% 57.6% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 21 53.6% 52.9% 55.0% 55.0% 52.7% RWA (Bâle 3 - en Md€) 7.6 7.6 8.1 8.8 8.9 17% Fonds propres normatifs (en Bâle 3) 965 896 893 941 1 021 6% RoE après impôt1 (en Bâle 3) 21.0% 34.6% 32.4% 31.1% 29.7% RoE après impôt1 (en Bâle 3 hors impact IFRIC 21) 25.3% 33.0% 30.9% 29.6% 33.0%

1 Méthodologie d’allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles



Paiements

M€ 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 1T21

vs. 1T20 Produit net bancaire 113 85 117 115 117 4% Charges - 93 - 94 - 97 - 102 - 103 11% Résultat brut d’exploitation 19 - 9 20 13 14 -28% Coût du risque 2 0 0 1 0 Résultat net d’exploitation 21 - 9 20 14 14 -35% Mises en équivalence 0 0 0 0 0 Autres 0 0 0 0 0 Résultat avant impôt 21 - 9 20 14 14 -35% Coefficient d’exploitation 82.8% 110.5% 83.0% 88.6% 88.1% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 21 82.2% 110.8% 83.2% 88.8% 87.5% RWA (Bâle 3 - en Md€) 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 -5% Fonds propres normatifs (en Bâle 3) 391 403 414 405 413 6% RoE après impôt1 (en Bâle 3) 15.1% -5.9% 13.6% 9.3% 9.6% RoE après impôt1 (en Bâle 3 hors impact IFRIC 21) 15.5% -6.0% 13.4% 9.1% 10.1%

EBITDA standalone

Hors éléments exceptionnels2

M€ 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 Produit net bancaire 113 85 117 115 117 Charges -93 -91 -96 -99 -102 Résultat brut d’exploitation - Natixis publié excl. éléments exceptionnels 20 -6 21 16 15 Ajustements analytiques sur produit net bancaire -0 -1 -1 -1 -1 Ajustements sur charges de structure 5 4 4 4 5 Résultat brut d’exploitation - vision standalone 24 -2 25 19 19 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 4 4 5 5 5 EBITDA - vision standalone 28 2 30 24 24

EBITDA = Produit net bancaire (-) Charges générales d’exploitation. Vision standalone excluant éléments analytiques et charges de structure

1 Méthodologie d’allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles

2 Voir page 3

Hors Pôles

M€ 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 1T21

vs. 1T20 Produit net bancaire - 39 34 - 15 - 6 36 Charges - 216 - 65 - 81 - 92 - 248 15% FRU - 163 - 2 0 0 - 135 -17% Autres - 53 - 63 - 81 - 92 - 113 Résultat brut d’exploitation - 254 - 31 - 96 - 98 - 211 -17% Coût du risque - 2 - 4 - 1 - 1 - 8 Résultat net d’exploitation - 256 - 34 - 97 - 100 - 220 -14% Mises en équivalence 0 0 0 0 0 Autres 2 7 3 2 1 Résultat avant impôt - 254 - 27 - 94 - 98 - 219 -14% RWA (Bâle 3 - en Md€) 9.1 9.3 9.8 9.6 9.8 8%

Les RWA du Hors pôles du 1T21 incluent la contribution de la participation résiduelle de Natixis dans Coface

Compte de résultat 1T21 : passage des données hors éléments exceptionnels aux données publiées

M€ 1T21 hors éléments

exceptionnels Variation de change des TSS en devises Provision

pour litiges Coûts d’investissement TEO Stratégie immobilière et autres Changement valeur MEE Coface Variation de change H2O AM 1T21

retraité Produit Net bancaire 2 049 39 - 15 2 073 Charges -1 614 - 28 - 17 -1 659 Résultat brut d’exploitation 435 39 - 15 - 28 - 17 0 0 414 Coût du risque - 92 - 92 Mise en équivalence 5 5 Gain ou pertes sur autres actifs 0 0 Résultat avant impôt 349 39 - 15 - 28 - 17 0 0 328 Impôt - 100 - 10 4 7 5 - 95 Intérêts minoritaires - 11 1 - 10 Résultat net - pdg excl. Coface & H2O 239 29 - 11 - 20 - 13 0 0 224 Contribution nette Coface 0 7 7 Contribution nette H2O AM 0 - 6 - 6 Résultat net - pdg incl. Coface & H2O 239 29 - 11 - 20 - 13 7 - 6 225

Capital et structure financière au 1T21

Voir note méthodologique

Fully-loaded

Md€ 31/03/2021 Capitaux propres part du groupe 19.6 Hybrides (incl. plus-value liée au reclassement des hybrides en capitaux) - 2.1 Goodwill & incorporels - 3.7 Impôts différés - 0.7 Provision pour dividende - 0.3 Autres déductions - 0.6 CET1 capital 12.3 CET1 ratio 11.6% Additional Tier 1 capital 1.7 Tier 1 capital 14.0 Tier 1 ratio 13.2% Tier 2 capital 2.0 Total capital 16.0 Total capital ratio 15.2% Risk-weighted assets 105.7

Phasé y compris résultat et dividendes de l’exercice

Md€ 31/03/2021 CET1 capital 12.3 CET1 ratio 11.6% Additional Tier 1 capital 1.9 Tier 1 capital 14.2 Tier 1 ratio 13.4% Tier 2 capital 2.3 Total capital 16.4 Total capital ratio 15.6% Risk-weighted assets 105.7

Impacts IFRIC 21 par pôle

Effet sur les charges

M€ 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 AWM - 4 1 1 1 - 4 BGC - 28 9 9 9 - 25 Assurance - 15 5 5 5 - 12 Paiements - 1 0 0 0 - 1 Hors pôles - 113 38 38 38 - 92 Total Natixis - 161 54 54 54 - 133

Répartition des fonds propres normatifs et RWA au 31 mars 2021

Md€ RWA

fin de période % du

total Écarts d’acquisition & immo. incorporelles

1T21 Fonds propres

normatifs 1T21 RoE

après impôt 1T21 AWM 14.2 15% 3.1 4.6 9.4% BGC 71.2 75% 0.2 7.6 10.4% Assurance 8.9 9% 0.1 1.0 29.7% Paiements 1.1 1% 0.3 0.4 9.6% TOTAL (excl. Hors pôles) 95.4 100% 3.7 13.6

Ventilation des RWA - Md€ 31/03/2021 Risque de crédit 71.0 Approche interne 59.5 Approche standard 11.5 Risque de contrepartie 7.5 Approche interne 6.6 Approche standard 0.9 Risque de marché 12.5 Approche interne 6.0 Approche standard 6.5 CVA 1.7 Risque opérationnel - Approche standard 13.0 Total RWA 105.7

Ratio de levier fully-loaded1

Selon les règles de l’Acte délégué publié par la Commission européenne le 10 octobre 2014, après l'annulation des opérations avec les affiliés, en attente d’autorisation de la BCE

Md€ 31/03/2021 Fonds propres Tier 11 14.3 Total bilan prudentiel 391.9 Ajustements au titre des expositions sur dérivés - 30.4 Ajustements au titre des opérations de financement sur titres2 - 15.7 Autres opérations avec les affiliés - 39.5 Expositions banques centrales - 19.3 Engagements donnés 46.1 Ajustements réglementaires - 4.9 Total exposition levier 328.1 Ratio de levier 4.4%

Voir note méthodologique. Sans phase-in et avec hypothèse de remplacement des émissions subordonnées lorsqu’elles deviennent non éligibles

2 Opérations de financement sur titres traitées avec des chambres de compensation compensées en application des principes posés par la norme IAS32, sans prise en compte des critères de maturité et devises



Actif net comptable au 31 mars 2021

Md€ 31/03/2021 Capitaux propres part du groupe 19,6 Retraitement des hybrides -2,0 Retraitement des plus-values des TSS -0,1 Distribution -0,2 Actif net comptable 17,3 Immobilisations incorporelles retraitées1 -0,7 Ecarts d'acquisition retraités1 -3,3 Actif net comptable tangible2 13,4 € Actif net comptable par action 5,48 Actif net comptable tangible par action 4,24

Actif net comptable tangible par action de 4,18€ post provisionnement de dividende 2021 (sur base d’un taux de distribution de 60%)

Bénéfice par action au 1T21

M€ 31/03/2021 Résultat net - part du groupe 225 Ajustement lié aux coupons sur TSS - 27 Résultat net attribuable aux actionnaires 199 Bénéfice par action (€) 0.06

Nombre d’actions au 31 mars 2020

31/03/2021 Nombre d’actions moyen sur la période hors actions détenues en propre 3 153 805 866 Nombre d’actions hors actions détenues en propre, fin de période 3 155 441 451 Nombre d’actions détenues en propre, fin de période 2 461 581

Résultat net attribuable aux actionnaires

M€ 1T21 Résultat net - part du groupe 225 Ajustement lié aux coupons sur TSS - 27 Numérateur RoE & RoTE Natixis 199

1 Voir note méthodologique 2 Actif net comptable tangible = actif net comptable - écarts d’acquisition - immobilisations incorporelles

RoTE1 M€ 31/03/2021 Capitaux propres part du groupe 19 595 Neutralisation des TSS -2 122 Distribution provisionnée - 308 Immobilisations incorporelles - 655 Neutralisation des gains & pertes latents

ou différés enregistrés en capitaux propres - 561 Écarts d’acquisition -3 263 Fonds propres RoTE fin de période 12 686 Fonds propres RoTE moyens 1T21 12 559 RoTE 1T21 annualisé non-ajusté de l'impact IFRIC21 6.3% Impact IFRIC 21 114 RoTE 1T21 annualisé excl. IFRIC21 9.9%

RoE1 M€ 31/03/2021 Capitaux propres part du groupe 19 595 Neutralisation des TSS -2 122 Distribution provisionnée - 308 Neutralisation des gains & pertes latents

ou différés enregistrés en capitaux propres







- 561







Fonds propres RoE fin de période 16 603 Fonds propres RoE moyens 1T21 16 453 RoE 1T21 annualisé non-ajusté de l'impact IFRIC21 4,8% Impact IFRIC 21 114 RoE 1T21 annualisé excl. IFRIC21 7,6%

Encours douteux

Md€



31/12/2020



31/03/2021



Prêts à la clientèle bruts 69.3 69.6 - Stage 1+2 65.7 65.7 - Stage 3 3.6 3.9 Stock de provisions 1.4 1.5 % de prêts en Stage 3 5.2% 5.5% Stock de provisions / Prêts à la clientèle bruts 2.0% 2.1%

Voir note méthodologique.



Avertissement

Ce communiqué peut comporter des objectifs et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie de Natixis, Par nature, ces objectifs reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et non certains et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces objectifs qui sont soumis à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives à Natixis, ses filiales et ses investissements, au développement des activités de Natixis et de ses filiales, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux de Natixis, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces événements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Les résultats réels pourraient différer significativement de ceux qui sont impliqués dans les objectifs.

Les informations contenues dans ce communiqué, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que Natixis, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce communiqué. Ni Natixis ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce communiqué ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels il pourrait faire référence.

Les données présentes dans ce communiqué ne se sont pas auditées.

L’information financière de NATIXIS pour le premier trimestre de l’année 2021 est constituée du présent communiqué de presse et de la présentation attachée, disponible sur le site Internet www.natixis.com dans l’espace "Investisseurs & actionnaires".

