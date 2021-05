Chiffre d'affaires au 31 mars 2021

English French

CROISSANCE TRÈS SOLIDE DE L’ACTIVITÉ À LA FIN DU TROISIÈME TRIMESTRE 2020-2021 : +10,3 % À DONNÉES COMPARABLES

NOUVELLE RÉVISION À LA HAUSSE DES OBJECTIFS ANNUELS 2020-2021

Clos au 31 mars, le chiffre d’affaires, correspondant au revenu des activités ordinaires, s’élève à la fin du troisième trimestre de l’exercice 2020-2021, à 1105,6 millions d’euros, en progression de 4,1 % à données courantes et de 10,3 % à données comparables par rapport au 31 mars de l’exercice passé.

En millions d'euros 2019-2020 2020-2021 Variation

à données courantes Variation

à données comparables Chiffre d’affaires

à la fin du troisième trimestre 1 062,2 1 105,6 +4,1 % +10,3 % Semences Potagères 464,2 465,2 +0,2 % +5,9 % Semences de Grandes Cultures 562,1 591,9 +5,3 % +12,1 % Produits de Jardin et Holdings 35,9 48,4 +34,7 % +38,6 %

Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne au 31 mars 2021.

UN TROISIÈME TRIMESTRE 2020-2021 EN PROGRESSION DE 7,1 % À DONNÉES COMPARABLES, CONFIRMANT LA BELLE DYNAMIQUE

DE L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS

Branche Semences Potagères : un chiffre d’affaires en progression sensible au troisième trimestre

Au cours du troisième trimestre, la branche Semences Potagères réalise un chiffre d’affaires de 212,2 millions d’euros, en léger recul de 1,7 % à données courantes et en progression sensible à données comparables : +3,6 %, sur une base de comparaison élevée. En effet, le troisième trimestre 2019-2020 avait été marqué par une importante croissance d’activité, en raison de l’émergence de la crise sanitaire mondiale qui avait entraîné des anticipations de commandes de certains clients maraîchers soucieux de sécuriser leurs approvisionnements.

Les meilleures performances sont enregistrées sur la tomate et la carotte, avec des ventes en forte progression dans de très nombreux pays. La croissance est également marquée sur plusieurs autres espèces stratégiques, au premier rang desquelles le poivron, le chou-fleur et le haricot.

En termes de zones géographiques, l’ensemble du continent américain est le territoire le plus dynamique. L’Europe affiche également des performances de qualité, portées par un marché bien orienté, notamment en France où la croissance est soutenue sur la plupart des espèces. La progression du chiffre d’affaires concerne également l’Asie, en particulier l’Inde et la Chine. Ainsi, à l’issue de ce troisième trimestre, toutes les zones géographiques affichent une hausse d’activité ; seul le Moyen-Orient enregistre un léger repli.

En conséquence, le chiffre d’affaires de la branche Semences Potagères s’établit en cumul au 31 mars 2021 à 465,2 millions d’euros, en croissance de 0,2 %. Retraitée à données comparables, l’activité enregistre une progression significative de 5,9 %.

Vilmorin & Cie est ainsi en mesure de confirmer son objectif de croissance de chiffre d’affaires des Semences Potagères pour l’exercice 2020-2021, soit une progression de 4 % à 5 % à données comparables par rapport à 2019-2020.

Branche Semences de Grandes Cultures : une croissance significative de l’activité au troisième trimestre, confirmant l’excellent début d’exercice

L’activité réalisée par les Semences de Grandes Cultures au cours du troisième trimestre est en augmentation significative (337,7 millions d’euros, soit +1,3 % à données courantes et +7,3 % à données comparables).

En Europe, le chiffre d’affaires trimestriel des Semences de Grandes Cultures poursuit sa progression (304,5 millions d’euros, soit +2,1 % à données comparables), après un deuxième trimestre extrêmement dynamique. Vilmorin & Cie confirme ainsi sa capacité à réaliser un exercice de qualité, en dépit de la hausse de ses coûts d’approvisionnement directement liée aux conditions climatiques, et à renforcer ses positions concurrentielles sur la plupart de ses espèces stratégiques au terme de l’exercice.



Dans un contexte de baisse anticipée des surfaces cultivées, les semences de maïs enregistrent une belle progression des ventes, cependant moins marquée au cours du troisième trimestre, du fait d’une campagne très précoce cette année. Il convient en effet de rappeler que le deuxième trimestre avait affiché une croissance d’activité extrêmement élevée, liée essentiellement à une anticipation des ventes motivée par des craintes de certains agriculteurs quant à la disponibilité des semences.







La croissance, particulièrement soutenue en Europe Centrale et du Nord ainsi qu’en Russie, s’appuie sur un portefeuille produits performant ainsi que sur le lancement de nouvelles variétés ; elle devrait traduire, au terme de la campagne commerciale, des gains de parts de marché dans la plupart des pays.

Quant à la campagne de semences de tournesol, elle est de très bonne qualité, notamment en Russie où la hausse des volumes commercialisés est particulièrement forte. En outre, les carnets de commandes sont très bien orientés, alors que les surfaces consacrées à cette culture devraient augmenter, en particulier dans l’est de l’Europe. Cette croissance d’activité devrait concrétiser des gains de parts de marché significatifs dans la quasi-totalité des pays.





En Amérique du Sud, le troisième trimestre (29,4 millions d’euros) affiche une progression d’activité extrêmement marquée.





- Au Brésil, la campagne commerciale de maïs safrinha enregistre une croissance d’excellent niveau, tant en volume qu’en valeur, au sein de marchés agricoles bien orientés et dans un contexte de hausse importante des surfaces cultivées. Vilmorin & Cie poursuit le renforcement de ses positions commerciales en maïs dans le pays. Quant à la campagne de soja, elle est marquée par une baisse pilotée des volumes commercialisés, accompagnée d’une hausse des prix de vente.

- En Argentine, Vilmorin & Cie signe une campagne de maïs de bon niveau, traduisant des gains de parts de marché dans un contexte économique et financier complexe.

En conséquence, le chiffre d’affaires de la branche Semences de Grandes Cultures s’élève en cumul au 31 mars 2021 à 591,9 millions d’euros, en croissance de 5,3 % par rapport à la même période de l’exercice précédent ; à données comparables, l’activité enregistre une hausse de 12,1 %.

Cette très bonne performance à l’issue des neuf premiers mois de l’exercice permet à Vilmorin & Cie de revoir à la hausse l’objectif de progression de son chiffre d’affaires Semences de Grandes Cultures pour l’exercice 2020-2021. Ainsi, Vilmorin & Cie vise désormais une progression comprise entre 9 % et 10 % à données comparables par rapport à l’exercice précédent pour cette activité, contre une croissance de 5 % à 6 % visée précédemment.

Par ailleurs, concernant les sociétés mises en équivalence :

Sur le marché nord-américain, le chiffre d’affaires d’AgReliant est en recul à la fin du troisième trimestre, en particulier pour les semences de maïs, dans un contexte de légère hausse attendue des surfaces cultivées sur cette espèce. La dernière partie de l’exercice est néanmoins bien orientée et devrait permettre une progression sensible des volumes commercialisés tant en semences de maïs qu’en semences de soja en comparaison à l’exercice précédent.

Sur le marché africain, Seed Co enregistre une très forte progression d’activité sur l’ensemble de ses marchés en Afrique, avec une croissance des volumes sur les principales espèces commercialisées, en particulier le maïs. En dépit des difficultés rencontrées dans certains pays, comme la Zambie, Seed Co poursuit son développement dynamique à l’international, tout en parvenant à redéployer significativement ses activités au Zimbabwe. Au terme de cet exercice de grande qualité, Seed Co confirme ainsi sa position de 1 er semencier africain.

semencier africain. Sur le marché australien, Australian Grain Technologies (AGT) réalise une excellente campagne commerciale, à l’issue d’une année marquée par une production record en blé dans le pays. La société, qui détient plus de 50 % de parts de marché, renforce son leadership sur le marché australien du blé.





PERSPECTIVES 2020-2021 :

RÉVISION À LA HAUSSE DES OBJECTIFS DE CROISSANCE D’ACTIVITÉ

ET DE TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE

Au regard des neuf premiers mois de l’exercice, tels que commentés précédemment, et sur la base des informations disponibles à ce jour, Vilmorin & Cie révise à la hausse ses objectifs en termes de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle courante pour l’exercice 2020-2021.

Ceux-ci correspondent désormais à une progression du chiffre d’affaires consolidé comprise entre 6 % et 8 % à données comparables, contre une croissance de 4 % à 6 % visée précédemment, et à un taux de marge opérationnelle courante compris entre 8,5 % et 9 %, intégrant un effort de recherche qui devrait être supérieur à 260 millions d’euros.

En outre, Vilmorin & Cie confirme anticiper une contribution des sociétés mises en équivalence – principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures) – de l’ordre de 22 millions d’euros.

Daniel JACQUEMOND, Directeur Général Délégué de Vilmorin & Cie, déclare :

« Vilmorin & Cie réalise une performance de très grande qualité à l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2020-2021. Toutes les branches d’activité affichent une croissance robuste de chiffre d’affaires, permettant à Vilmorin & Cie de réviser à nouveau à la hausse ses objectifs annuels. Au terme de l’exercice, Vilmorin & Cie devrait en outre avoir conquis des parts de marché sur la plupart de ses segments d’activité, renforçant ainsi sa solide position de 4e semencier mondial, tout en délivrant des performances financières en progression notable.

Cette réalisation vient ainsi confirmer la pertinence de la stratégie de développement et d’innovation de Vilmorin & Cie et la résilience de son modèle d’affaires, sur un marché des semences résolument porteur et plus que jamais crucial pour relever les enjeux alimentaires mondiaux. »

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Lundi 2 août 2021(1)

Chiffre d’affaires annuel 2020-2021

Mercredi 13 octobre 2021(1)

Résultats annuels 2020-2021

Mardi 2 novembre 2021(1)

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021-2022

Vendredi 10 décembre 2021

Assemblée Générale des Actionnaires

Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications.

(1) Publication post-clôture de Bourse.

4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

Semencier multi-espèces, Vilmorin & Cie met en marché, chaque année, environ 300 nouvelles variétés, pour répondre aux besoins de toutes les formes d’agriculture dans leur diversité et permettre aux agriculteurs de produire mieux et de produire plus.

Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, coopérative agricole détenue par des agriculteurs français et groupe semencier international, la croissance de Vilmorin & Cie s’appuie sur la recherche et l’internationalisation, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles, sur des marchés mondiaux résilients.

Guidée, depuis ses origines en 1743, par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, la persévérance et la coopération.

Retrouvez la présentation commentée du chiffre d'affaires à la fin du troisième trimestre 2020-2021 sur le site www.vilmorincie.com, en page d'accueil.





ANNEXE 1 :

CHIFFRE D’AFFAIRES À LA FIN DU TROISIÈME TRIMESTRE 2020-2021

ET ÉVOLUTION PAR TRIMESTRE ET PAR BRANCHE

En millions d'euros 2019-2020 2020-2021 Variation

à données courantes Variation

à données comparables Dont : Impact

devises Effet périmètre Premier trimestre 231,9 234,4 +1,1 % +6,7 % -12,2 -0,2 Semences Potagères 108,6 104,8 -3,5 % +2,2 % -6,1 0,0 Semences

de Grandes Cultures 116,1 120,5 +3,8 % +9,5 % -6,0 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 7,3 9,1 +24,9 % +28,7 % -0,1 -0,2 Deuxième trimestre 258,9 291,4 +12,6 % +20,6 % -17,1 -0,2 Semences Potagères 139,8 148,3 +6,0 % +12,2 % -7,7 0,0 Semences

de Grandes Cultures 112,8 133,7 +18,6 % +29,2 % -9,3 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 6,2 9,4 +50,2 % +58,9 % -0,1 -0,2 Troisième trimestre 571,4 579,8 +1,5 % +7,1 % -29,7 -0,2 Semences Potagères 215,8 212,2 -1,7 % +3,6 % -10,9 0,0 Semences

de Grandes Cultures 333,2 337,7 +1,3 % +7,3 % -18,6 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 22,4 30,0 +33,6 % +36,4 % -0,2 -0,2 Chiffre d’affaires

à la fin du troisième trimestre 1 062,2 1 105,6 +4,1 % +10,3 % -59,0 -0,6 Semences Potagères 464,2 465,2 +0,2 % +5,9 % -24,7 0,0 Semences

de Grandes Cultures 562,1 591,9 +5,3 % +12,1 % -33,9 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 35,9 48,4 +34,7 % +38,6 % -0,4 -0,6

ANNEXE 2 :

GLOSSAIRE

Données comparables





Les données comparables sont les données reconstituées à périmètre et taux de change constants. Les données financières de 2019-2020 se voient donc appliquer le taux moyen de l’exercice 2020-2021, ainsi que d’éventuelles évolutions de périmètre, pour être comparables avec les données de l’exercice 2020-2021.

L’évolution du périmètre de consolidation provient de la cession des activités de la branche Produits de Jardin en Turquie, finalisée en fin d’exercice 2019-2020.

Données courantes





Les données courantes sont les données aux taux de change historiques de la période et ne tenant pas compte d’effet périmètre.

Pièce jointe