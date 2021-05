Groupe Casino - Chiffre d'affaires et informations financières du T1 2021

English French

PREMIER TRIMESTRE 2021

Forte croissance de la rentabilité des enseignes et

du e-commerce, permettant l’accélération du désendettement du Groupe

Le premier trimestre 2021 confirme la dynamique d’amélioration de la rentabilité du second semestre 2020 sur toutes les géographies

Cette rentabilité accrue se traduit par l’accélération du désendettement





Chiffre d’affaires de 7,1 Mds€, stable en comparable, et en progression de 6,5% sur 2 ans

En France, excellent trimestre pour Cdiscount avec des revenus marketplace en hausse de +43%

En Amérique latine, croissance toujours très forte d’Assaí avec des ventes en hausse de +21%

EBITDA T1 : +21% à change constant EBITDA après loyers T1 : +49% à change constant

+19% en France, marge : +130bps · +372% en France, marge : +84bps

+22% au Latam, marge : +86bps · +29% au Latam, marge : +79bps

Dette brute : réduction de -1 625 M€ vs T1 2020 Dette nette (hors IFRS 5) : réduction de -1 033 M€ vs T1 2020

-965 M€ en France · -467 M€ en France (-715 M€ y compris débouclage du TRS GPA)

-660 M€ au Latam · -566 M€ au Latam





FRANCE



La rentabilité s’inscrit à nouveau en forte progression, avec une marge d’EBITDA à +130bps par rapport au T1 2020 sous l’effet (i) des plans d’économies et d’efficience opérationnelle dans les enseignes physiques, et (ii) de la bonne performance de Cdiscount.

En M€ T1 2020 T1 2021 Variation EBITDA 172 204 +19% EBITDA après loyers 9 40 +372%

L’EBITDA progresse ainsi de +19% par rapport au T1 2020, dans un contexte de recul du chiffre d’affaires par rapport à la base exceptionnellement élevée du premier confinement.

Enseignes de distribution :

Nouvelle hausse de la rentabilité tirée par les plans d’économies et d’efficience opérationnelle engagés depuis le second semestre 2020 ;

tirée par les engagés depuis le second semestre 2020 ; Le chiffre d’affaires s’inscrit en recul sur un an, le T1 2020 ayant été marqué par une demande exceptionnelle liée au premier confinement. Sur deux ans, le chiffre d’affaires est quasi-stable en comparable, avec une progression sur les enseignes de proximité et une forte croissance de l’e-commerce . Le Groupe a poursuivi son développement sur ses leviers prioritaires de croissance : Très forte croissance de l’e-commerce alimentaire (+38%, soit +97% sur 2 ans) portée par des partenariats exclusifs en France avec les meilleurs acteurs technologiques du secteur : Succès du partenariat Ocado : les livraisons Monoprix Plus et Casino Plus à partir de l’entrepôt O’Logistique progressent de +40% par rapport au T4 2020, et de +166% par rapport au T3 2020. L’entrepôt livre déjà plus de 100 M€ de commandes à domicile en vision annualisée ; Nouveau renforcement du partenariat Amazon : le service couvre 70% de la population d’Ile-de-France , et Monoprix est désormais l’unique partenaire d’Amazon sur la livraison express alimentaire suite à l’arrêt de son activité en propre. Déploiement du plan d’expansion avec l’ouverture de 115 magasins de proximité sur le trimestre, en avance sur la trajectoire de 300 ouvertures d’ici juin dont 100 au T1 ; Ces leviers de croissance, qui constituent un axe fort de différenciation stratégique , poursuivront leur accélération dans les prochains trimestres.

s’inscrit en recul sur un an, le T1 2020 ayant été marqué par une demande exceptionnelle liée au premier confinement. Sur deux ans, le chiffre d’affaires est quasi-stable en comparable, avec une . Le Groupe a poursuivi son développement sur ses : Cdiscount : poursuite de la croissance rentable avec des revenus marketplace en hausse de +43% sur le T1 pour atteindre 197 M€ sur 12 mois :

GMV marketplace en hausse de +34% sur le trimestre, pour atteindre 46% du GMV total (+7 pts) ;

sur le trimestre, pour atteindre 46% du GMV total (+7 pts) ; Marketing digital en forte progression de +43% ;

Accélération de la solution marketplace clé en main Octopia (+86%), offre unique B2B destinée au marché des 900 000 sites marchands européens (600 Md€ de GMV) avec des solutions technologiques et logistiques au meilleur niveau, et un potentiel de 100 millions de produits et 13 000 vendeurs.

GreenYellow : croissance du pipeline 1 qui atteint 720 MWc dont 200 MWc en cours de construction (contre 565 MWc fin 2020) , avec un pipeline d’opportunités complémentaires de plus de 2,5 GWc.

, avec un pipeline d’opportunités complémentaires de plus de 2,5 GWc. RelevanC : progression du chiffre d’affaires tirée par la hausse de +50% de l’activité Retail Media (activités auprès des annonceurs). Ce trimestre, RelevanC a mis en place les leviers d’une accélération de sa croissance à travers (i) le partenariat avec le pôle digital du groupe TF1 (26 millions de profils),

(ii) l’acquisition d’Inlead (plateforme technologique de marketing digital local permettant à RelevanC de compléter son offre), et (iii) le partenariat digital avec Intermarché .

tirée par la hausse de de l’activité Retail Media (activités auprès des annonceurs). Ce trimestre, RelevanC a mis en place les à travers (plateforme technologique de marketing digital local permettant à RelevanC de compléter son offre), et . Structure financière : Le Groupe a réalisé avec succès une opération de refinancement de 1,525 Md€ étendant la maturité moyenne de la dette de 3,1 à 3,7 années tout en réduisant son taux moyen ; Le Groupe étudie d’éventuelles levées de fonds propres de GreenYellow et de Cdiscount destinées à accélérer leur croissance , potentiellement par des opérations de marché.







1 Pipeline incluant les co-entreprises de GreenYellow

AMERIQUE LATINE

Rentabilité en forte progression avec un EBITDA publié en hausse de +32%2, de 1,2 Md BRL à

1,6 Md BRL.

Au Brésil, croissance de +12,1% en organique tirée par Assaí (+21% 1 ) ;

) ; La position de leader du e-commerce alimentaire du Groupe s’est renforcée, avec des ventes en ligne de GPA en hausse de +137%2 au Brésil, et des ventes en ligne du groupe Éxito en amélioration de +145%2.

L’opération de spin-off d’Assaí a été un grand succès. La valeur combinée des actions GPA et Assaí a progressé de 62 BRL à 125 BRL, et de 12 USD à 23 USD depuis l’annonce du spin-off 3.



Chiffre-clés

Chiffre d’affaires consolidé par segment





CA HT (en M€) T1 2021 Croissance

totale Croissance

organique4

Croissance

comparable5 Croissance comparable5 2 ans France Retail 3 388 -12,8% -7,3% -6,4% -1,0% Cdiscount 483 +7,6% +7,6% +7,6% +1,4% Total France 3 871 -10,7% -5,6% -4,3% -0,5% Latam Retail 3 275 -17,3% +8,4% +4,0% +12,8% TOTAL GROUPE 7 146 -13,8% +1,4% +0,1% +6,5% GMV Cdiscount2 1 006 +11,8% +13,0% n.a. n.a.





Au 1er trimestre 2021, l’impact du change est de -11,4%, l’effet périmètre de -2,3% et l’effet essence de -0,5%. L’effet calendaire s’établit à -1,1%.

Chiffre d’affaires trimestriel consolidé France par enseigne





Variation T4 2020 / T4 2019 Variation T1 2021 / T1 2020 CA HT par enseigne

(en M€) CA T4 2020 Croissance totale Croissance organique5

Croissance comparable1 CA T1 2021 Croissance totale Croissance organique1 Croissance comparable1 Croissance comparable 2 ans1 Monoprix 1 219 -1,0% -0,2% +1,0% 1 119 -3,2% -2,0% -3,2% +0,3% Supermarchés 727 -6,2% 0,0% +3,3% 675 -9,6% -9,5% -7,1% -0,2% dont SM Casino6

687 -6,8% -0,5% +3,3% 640 -10,1% -10,0% -7,6% -0,7% Franprix 378 -2,2% -2,5% +0,7% 366 -11,2% -10,3% -9,1% +2,4% Proximité & Divers7

456 -24,8% +4,1% +5,6% 415 -33,4% -6,7% -7,2% +1,7% dont Proximité8

315 +6,1% +5,4% +5,8% 316 -5,9% -4,8% -7,2% +3,5% Hypermarchés 959 -17,6% -8,6% -6,8% 814 -14,2% -11,2% -9,3% -7,8% dont Géant2 903 -18,7% -9,5% -7,2% 765 -15,0% -12,0% -9,7% -8,3% dont Alimentaire 652 -9,4% n.a. -5,3% 537 -15,0% n.a. -10,1% -7,5% dont Non-alimentaire 107 -32,1% n.a. -18,6% 83 -14,4% n.a. -8,7% -16,1% FRANCE RETAIL 3 739 -10,2% -1,9% +0,1% 3 388 -12,8% -7,3% -6,4% -1,0%





Sur le segment France Retail, les ventes du trimestre s’établissent à 3 388 M€, en variation comparable de -1,0% sur 2 ans et de -6,4% sur un an en raison de ventes exceptionnellement élevées l’an dernier dans le contexte du premier confinement.

L’e-commerce alimentaire est resté très dynamique, avec une croissance comparable de son chiffre d’affaires de +38% sur le trimestre après une progression de +43% au T1 2020. Les livraisons O’logistique (Monoprix Plus et Casino Plus) progressent de +40% par rapport au T4 2020, et de +166% par rapport au T3 2020. Durant le premier trimestre 2021, les enseignes Géant et Supermarchés Casino ont adopté un site internet unique et un tarifaire unifié9 compétitif, et offrent 400 points de retrait piéton en magasin, dont 290 proposent aussi un service de livraison à domicile. En outre, le Groupe a conclu un partenariat avec Uber Eats qui sera déployé dans près de 500 magasins au total d’ici à l’automne 2021.

La digitalisation du parcours client s’est poursuivie sur le trimestre avec désormais 558 magasins équipés de solutions automatisées (contre 533 à fin 2020) leur permettant de fonctionner en autonome le soir ou le dimanche. Respectivement 63% et 53% des encaissements en hypermarchés Géant et Supermarchés Casino sont réalisés par smartphone ou caisse automatique (vs 61% et 48% fin 2020). Les porteurs de l’application CasinoMax représentent 24% des ventes en hypermarchés et supermarchés au T1 (vs 22% fin 2020).

Au sein des enseignes :

Le chiffre d’affaires de Monoprix est en légère croissance comparable sur 2 ans (-3,2% sur 1 an) dans un marché parisien en recul par rapport à 2019 du fait de la réduction temporaire du tourisme et des déplacements des parisiens lors du durcissement des mesures sanitaires. L’e-commerce est en forte progression sur le T1, porté par la montée en puissance de Monoprix Plus via l’entrepôt automatisé O’logistique qui offre désormais plus de 28 000 références (vs offre du marché de 15 000 en moyenne). L’enseigne a ouvert début avril son premier Cliquez&Retirez (Drive piéton Monoprix Plus livré par O’logistique). Après Paris, Nice, Lyon et Bordeaux, le partenariat avec Amazon a été étendu à la ville de Montpellier. Naturalia est devenu le premier distributeur alimentaire français à obtenir la certification internationale Benefit Corporation (B Corp) qui atteste du niveau d’exigence de l’enseigne dans le domaine social et environnemental, de la qualité de sa gouvernance, ainsi que de son degré de transparence vis-à-vis de ses clients. Par ailleurs Monoprix a été certifié Top Employer 2021 pour l’excellence de ses pratiques RH. Sur le trimestre Monoprix a poursuivi l’expansion de son parc de magasins avec 10 ouvertures (Monop’ et Naturalia) ainsi que le déploiement de solutions autonomes (204 magasins à date dont 25 nouveaux déploiements sur le T1).

Les ventes de Franprix s’inscrivent en hausse de +2,4% en comparable sur 2 ans (-9,1% sur 1 an). Le dynamisme des ventes en banlieue parisienne a permis de compenser le recul de la consommation à Paris par rapport à 2019, toujours impactée par la diminution temporaire des flux touristiques et de bureaux, et les déplacements des parisiens. L’e-commerce a poursuivi sa progression avec une croissance à trois chiffres, soutenue par le développement de l’application e-commerce et du site internet ouvert en 2020. La stratégie d’expansion des catégories non-alimentaires s’est accélérée avec le déploiement des corners Hema (268 magasins vs 210 fin 2020 et 134 fin T3 2020). Franprix est désormais tourné vers l’ expansion de son parc de magasins et prévoit l’ouverture de 150 points de vente sur deux ans, principalement en banlieues parisienne et lyonnaise. L’enseigne prévoit plus de 50 ouvertures cette année (6 réalisées au T1 2021).

s’inscrivent en (-9,1% sur 1 an). Le a permis de compenser le recul de la consommation à Paris par rapport à 2019, toujours impactée par la diminution temporaire des flux touristiques et de bureaux, et les déplacements des parisiens. soutenue par le développement de l’application e-commerce et du site internet ouvert en 2020. La stratégie d’expansion des catégories non-alimentaires s’est accélérée avec le déploiement des (268 magasins vs 210 fin 2020 et 134 fin T3 2020). Franprix est désormais tourné vers l’ et prévoit l’ouverture de 150 points de vente sur deux ans, principalement en banlieues parisienne et lyonnaise. L’enseigne prévoit plus de 50 ouvertures cette année (6 réalisées au T1 2021). Le chiffre d’affaires de la Proximité poursuit sa progression structurelle avec une hausse comparable de +3,5% sur deux ans (-7,2% par rapport au T1 2020 marqué par une demande exceptionnelle liée au premier confinement). L’expansion du parc de magasins s’accélère avec l’ ouverture de 99 magasins sur le trimestre, principalement sous les enseignes Vival et Spar et dans les régions rurales. Le Groupe continue de privilégier l’innovation avec l’ouverture d’un nouveau concept de magasin « Casino # toutprès » (5 magasins à fin mars) proposant une large gamme de produits en libre-service avec une prédominance de produits bio, locaux et de MDD, ainsi que des services de proximité et une grande amplitude horaire.

(-7,2% par rapport au T1 2020 marqué par une demande exceptionnelle liée au premier confinement). L’expansion du parc de magasins s’accélère avec l’ sur le trimestre, principalement sous les enseignes Vival et Spar et dans les régions rurales. Le Groupe continue de avec l’ouverture d’un (5 magasins à fin mars) proposant une large gamme de produits en libre-service avec une prédominance de produits bio, locaux et de MDD, ainsi que des services de proximité et une grande amplitude horaire. Les Supermarchés Casino enregistrent un recul de -0,7% en comparable sur 2 ans et de -7,6% par rapport au T1 2020, marqué par une demande exceptionnelle liée au premier confinement et l’effet du couvre-feu. L’e-commerce a de nouveau constitué un relai de croissance , tiré par les collaborations avec Deliveroo (93 supermarchés) et Shopopop (74 supermarchés), et le déploiement de Casino Plus lancé le 30 septembre dernier, service de livraison à domicile depuis l’entrepôt automatisé O’logistique qui offre plus de 21 000 références (vs offre du marché de 15 000 en moyenne). Par ailleurs l’enseigne a continué de déployer des solutions autonomes avec 205 magasins équipés à date.

enregistrent un recul de et de -7,6% par rapport au T1 2020, marqué par une demande exceptionnelle liée au premier confinement et l’effet du couvre-feu. , tiré par les collaborations avec Deliveroo (93 supermarchés) et Shopopop (74 supermarchés), et le lancé le 30 septembre dernier, service de livraison à domicile depuis l’entrepôt automatisé O’logistique qui offre plus de 21 000 références (vs offre du marché de 15 000 en moyenne). Par ailleurs l’enseigne a continué de déployer des avec 205 magasins équipés à date. Les ventes des Hypermarchés Géant évoluent de -8,3% en comparable sur 2 ans et de -9,7% sur 1 an, impactées par le déploiement des corners non-alimentaires, l’effet du couvre-feu et de la fermeture des rayons non-alimentaires, et la baisse de trafic liée à la fermeture des centres commerciaux. L’e-commerce progresse, soutenue par les partenariats avec Uber Eats (20 magasins), Deliveroo (15 magasins) et Shopopop (55 magasins). Par ailleurs la stratégie d’implantation de shop-in-shop en magasin s’est accélérée avec le déploiement des corners Hema (54 corners dont 46 supplémentaires au T1), C&A (17 corners dont 9 supplémentaires au T1) et Claire’s (64 dont 2 supplémentaires au T1). Enfin, le déploiement de solutions autonomes s’est poursuivi avec 69 magasins à date.

Cdiscount10

Au T1 2021, Cdiscount a enregistré une très forte dynamique sur la marketplace dont le GMV a progressé de +34% sur le trimestre, et les revenus (commissions et services aux vendeurs) ont progressé de +43%.

L’enseigne a poursuivi son plan stratégique de croissance rentable reposant sur 4 axes :

La croissance de la marketplace avec (i) une forte progression du volume d’affaires (+34%) et de sa quote-part, qui représente 46% du volume d’affaires total sur le trimestre (+7,2 pts par rapport à l’année dernière), et (ii) l’accélération des revenus marketplace (commissions, services aux vendeurs, frais d’abonnements à la marketplace et remises) qui progressent de +43% pour atteindre 197 M€ sur 12 mois glissants. Le Fulfillment by Cdiscount enregistre une croissance de +42,5% ;

avec (i) et de sa quote-part, qui représente total sur le trimestre (+7,2 pts par rapport à l’année dernière), et (ii) (commissions, services aux vendeurs, frais d’abonnements à la marketplace et remises) qui progressent de pour atteindre sur 12 mois glissants. Le Fulfillment by Cdiscount enregistre une croissance de +42,5% ; L’évolution du mix-produit avec une forte croissance sur les catégories à marge élevée et à forte récurrence d’achat . Les catégories Maison, Bricolage et Loisirs enregistrent ainsi une progression de +29% sur le trimestre ;

avec une forte croissance sur les . Les catégories Maison, Bricolage et Loisirs enregistrent ainsi une progression de +29% sur le trimestre ; Le marketing digital dont les revenus ont crû de +43% sur le trimestre portés par le développement de la plateforme de marketing digital CARS (Cdiscount Ads Retail Solution) permettant aux vendeurs et fournisseurs de promouvoir leurs produits et leurs marques sur une plateforme en self-service. Par ailleurs, Cdiscount a lancé ce trimestre sa plateforme Cdiscount Advertising, qui intégrera l’ensemble des solutions de marketing digital existantes ;

dont les revenus ont crû de sur le trimestre portés par le développement de la plateforme de marketing digital CARS (Cdiscount Ads Retail Solution) permettant aux vendeurs et fournisseurs de promouvoir leurs produits et leurs marques sur une plateforme en self-service. Par ailleurs, Cdiscount a lancé ce trimestre sa plateforme Cdiscount Advertising, qui intégrera l’ensemble des solutions de marketing digital existantes ; L’accélération d’Octopia, l’offre de marketplace clé en main à destination des distributeurs physiques et e-commerçants de la zone EMEA. Sur le trimestre, Octopia enregistre une croissance du GMV de +86% par rapport au GMV réalisé à l’international l’année dernière, et accélère son développement avec plus de 500 sites connectés et la signature d’un premier grand client EMEA. Par ailleurs Octopia a développé la marketplace de Géant, opérationnelle depuis le 21 avril.

Chiffres clés1 T1 2020 T1 2021 Croissance

Publiée1 Croissance organique11

GMV (volume d’affaires) total TTC12

900 1 006 +11,8% +13,0% dont ventes en propre 455 455 - dont marketplace 283 381 +34,3% Quote-part marketplace (%) 38,4% 45,6% +7,2 pts Revenus marketplace 34 49 +42,9% Chiffre d’affaires (en M€) 493 518 +5,0% +6,7% Trafic (en millions de visites) 247 294 +18,9% Commandes (en millions) 6,3 7,4 +16,9% Clients actifs (en millions) 9,1 10,5 +14,7%

Cnova a publié son chiffre d’affaires du 1er trimestre le 6 mai 2021 avant Bourse.

GreenYellow

GreenYellow a poursuivi son développement en France et à l’international avec :

En France , la concrétisation de l’accord de coopération signé en juillet dernier avec ArcelorMittal Projects Exosun pour la réalisation de sa première centrale agrivoltaïque d’une puissance de 1,8 MWc ;

, la concrétisation de l’accord de coopération signé en juillet dernier avec ArcelorMittal Projects Exosun pour la réalisation de sa d’une puissance de 1,8 MWc ; En France d’outre-mer , les lancements de son premier hangar agricole solaire en injection réseau en Martinique et de sa première ombrière solaire photovoltaïque en Guadeloupe ;

, les lancements de son premier hangar agricole solaire en injection réseau en Martinique et de sa première ombrière solaire photovoltaïque en Guadeloupe ; Au Vietnam , la signature d’une collaboration de long terme avec un des distributeurs majeurs du pays pour une première phase de déploiement de centrales solaires en toiture sur 12 magasins d’une puissance de 5,1 MWc ;

, la signature d’une pour une première phase de déploiement de centrales solaires en toiture sur 12 magasins d’une puissance de 5,1 MWc ; En Thaïlande , la livraison de sa première centrale solaire flottante pour SPM : la centrale produira

2,8 GWh d'électricité verte et couvrira jusqu'à 20% de la consommation énergétique annuelle de l'usine ;

, la livraison de sa pour SPM : la centrale produira 2,8 GWh d'électricité verte et couvrira jusqu'à 20% de la consommation énergétique annuelle de l'usine ; En Colombie, la signature d’un contrat de « Utility as a Service » (nouveau modèle de développement pour GreenYellow) avec une chaine hôtelière internationale de premier rang.

Par ailleurs, sur son activité BtoC, via sa marque Cdiscount Energie, GreenYellow a franchi ce trimestre le cap des 190 000 clients particuliers en France.

Au T1 2021 GreenYellow affiche une croissance du pipeline13 qui atteint 720 MWc dont 200 MWc en cours de construction (contre 565 MWc fin 2020), avec un pipeline d’opportunités complémentaires de plus de 2,5 GWc. Le pipeline de projet en efficacité énergétique représente 355 GWh d’économies annuelles, avec un pipeline d’opportunités complémentaires de plus de 600 GWh d’économies.

Data

RelevanC a enregistré une progression de son chiffre d’affaires tirée par l’excellente performance de l’activité Retail Media (activités auprès des annonceurs publicitaires) qui a progressé de +50%.

Sur le trimestre, RelevanC a mis en place les leviers d’une accélération de sa croissance à travers :

Le partenariat stratégique avec Unify, le pôle digital du groupe TF1 (Marmiton, AuFéminin, Doctissimo…) donnant l’accès à 26 millions de profils ;

(Marmiton, AuFéminin, Doctissimo…) donnant l’accès à ; L’acquisition d’Inlead , plateforme technologique de marketing digital local permettant à RelevanC de compléter son offre sur le marché des PME en France et à l’international ;

, plateforme technologique de marketing digital local permettant à RelevanC de sur le marché des PME en France et à l’international ; Le partenariat digital avec Intermarché : RelevanC fournira son expertise et ses technologies à la société commune sur le digital établie entre Casino et Intermarché pour commercialiser une offre Retail Media aux marques alimentaires. Cette société s’appuiera sur les volumes de data transactionnelles des deux enseignes.

Latam Retail

Le chiffre d’affaires du Groupe en Amérique Latine (Assaí, Multivarejo et Groupe Éxito) est en hausse de +4,0% en comparable et de +8,4% en organique ce trimestre, en dépit d’une base de comparaison élevée en mars et d’un durcissement des mesures sanitaires lié à l’aggravation de l’épidémie de Covid-19 dans la région.

L’EBITDA d’Assaí et GPA (y compris le Groupe Éxito) publié progresse de +32%14, de 1,2 Md BRL à 1,6 Md BRL.

Le chiffre d’affaires du Brésil progresse de + 6,4% en comparable et de +12,1% en organique :

progresse de et de : Assaí enregistre une croissance organique de +21% 1 (+50% sur 2 ans) avec des gains importants de parts de marché sur le trimestre malgré les difficultés et les restrictions imposées par la pandémie au cours de la période. Cette croissance repose sur une performance constante des magasins comparables (+11,4% 1 ), l’attractivité du modèle Cash & Carry en période de crise sanitaire et économique et le succès de la stratégie d’expansion avec l'ouverture de 18 magasins au cours des 12 derniers mois ;

enregistre une (+50% sur 2 ans) avec des gains importants de parts de marché sur le trimestre malgré les difficultés et les restrictions imposées par la pandémie au cours de la période. Cette croissance repose sur une performance constante des magasins comparables (+11,4% ), l’attractivité du modèle Cash & Carry en période de crise sanitaire et économique et le succès de la stratégie d’expansion avec l'ouverture de 18 magasins au cours des 12 derniers mois ; Multivarejo affiche une hausse de +1,1%1 en comparable15. La croissance des ventes en ligne (+137%1) et la bonne performance de la proximité et des supermarchés Compre Bem ont permis de compenser la base de comparaison défavorable, l’annulation du carnaval, les mesures restrictives strictes imposées par les gouvernements locaux et la fin des paiements de l'aide d'urgence au cours du trimestre :

La Proximité confirme son succès avec une croissance comparable de +37,9% 1 , avec une bonne dynamique des Aliados et de Minuto Pão de Açúcar ;

confirme son succès avec une croissance comparable de , avec une bonne dynamique des Aliados et de Minuto Pão de Açúcar ; Les Supermarchés Extra (+5,0% 1 ) ont bénéficié de la croissance à deux chiffres de Compre Bem malgré une base de comparaison élevée et le durcissement des restrictions de mobilité ;

ont bénéficié de la croissance à deux chiffres de Compre Bem malgré une base de comparaison élevée et le durcissement des restrictions de mobilité ; Pão de Açúcar (-1,0% 1 ) a été pénalisé par une base de comparaison élevée, un impact négatif lié à l’annulation du carnaval et la migration des clients des grandes villes vers la campagne ;

a été pénalisé par une base de comparaison élevée, un impact négatif lié à l’annulation du carnaval et la migration des clients des grandes villes vers la campagne ; Les Hypermarchés Extra (-3,9%1) enregistrent un ralentissement par rapport au T4 du fait d’une base de comparaison élevée, d’une faible activité économique et d’un durcissement des restrictions sur les horaires d’ouverture des magasins.

Le chiffre d’affaires du Groupe Éxito recule de -2,7% 16 en comparable ce trimestre :

recule de en comparable ce trimestre : Colombie : -3,9% 3 en comparable, impactée par des restrictions d’activité contraignantes imposées aux magasins dans les régions de Bogotá et Medellín, les plus touchées par les mesures sanitaires (horaires d’ouverture, restriction de déplacements) ;

: en comparable, impactée par des restrictions d’activité contraignantes imposées aux magasins dans les régions de Bogotá et Medellín, les plus touchées par les mesures sanitaires (horaires d’ouverture, restriction de déplacements) ; Uruguay : -4,3% 3 en comparable, pénalisé par la diminution des flux touristiques liée à la fermeture des frontières et l’impact de la crise sanitaire sur le pouvoir d’achat de la population ;

: en comparable, pénalisé par la diminution des flux touristiques liée à la fermeture des frontières et l’impact de la crise sanitaire sur le pouvoir d’achat de la population ; Argentine : croissance comparable de +20,7%3 principalement tirée par l’inflation (+40%) mais satisfaisante dans un contexte macroéconomique très difficile couplé à un confinement restrictif.

L’EBITDA du Groupe en Amérique latine progresse de +32%1, de 1,2 Md BRL à 1,6 Md BRL.

Brésil : EBITDA en progression de +19% 1 , de 1,0 Md BRL à 1,2 Md BRL : Assaí : hausse de l’EBITDA de +27% 1 , supérieure à la croissance des ventes, reflétant une progression de la marge de +30bps 1 , à 6,8% ; Multivarejo : amélioration de l’EBITDA de +11% 1 , tirée par l'efficacité des ventes et le contrôle des frais généraux et administratifs. La marge d’EBITDA ressort à 8,2%, en hausse de +100bps 1 ;

: EBITDA en progression de +19% , de 1,0 Md BRL à 1,2 Md BRL : Groupe Éxito : EBITDA en progression de 67%17, reflétant une amélioration de la marge de +250bps4, tirée par la division de développement immobilier Viva Malls suite à la livraison finale de deux projets (Viva Envigado et Viva Tunja).



Assaí et le Groupe Éxito ont publié leurs résultats du 1er trimestre le 4 mai 2021 et GPA le 5 mai 2021.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES RELATIVES

À LA DOCUMENTATION SUR LES REFINANCEMENTS DE L’AUTOMNE 2019

Cf. communiqué de presse du 21 novembre 2019

En France :

Forte hausse de +19% de l’EBITDA sur le trimestre (+372% après loyers) ;

Forte réduction de la dette brute, en baisse de 965 M€ par rapport au T1 2020 ;

Ratio de levier de 5,57x au T1 2021 (6,77x au T1 2020), avec une marge confortable par rapport au covenant de 6,50x

Informations financières sur une période de 3 mois au 31 mars 2021 :

En M€ France

(France Retail + E-commerce) Latam Total T1

2020 T1

2021 Var T1

20201 T1 2021 Var T1 20201 T1

2021 Var Chiffre d’affaires18

4 338 3 871 -467 3 955 3 275 -680 8 294 7 146 -1 148 EBITDA1,19

172 204 +32 235 225 -10 407 429 +22 (-) impact des loyers20

(164) (164) 0 (89) (76) +13 (253) (240) +12 EBITDA consolidé ajusté yc loyers1,2 9 40 +32 146 149 +3 155 189 +34

En France, l’EBITDA après loyers progresse de +372% sur le trimestre. Cette hausse de +32 M€ inclut principalement : (i) l’impact des plans de transformation lancés en 2020 (c. +30 M€), (ii) l’effet volume lié à baisse du chiffre d’affaires suite aux comportements de stockage des consommateurs au T1 2020, net des coûts sanitaires, (iii) des économies complémentaires sur les coûts variables, et (iv) l’amélioration de la rentabilité de Cdiscount.

En Amérique Latine, l’EBITDA après loyers progresse de +29% à change constant, tiré par le Brésil et la Colombie. Pour plus d’informations se référer aux communiqués publiés par Assaí, GPA et le Groupe Éxito.

Sur le trimestre l’EBITDA après loyers du Groupe progresse de +34 M€.

Informations financières sur une période de 12 mois au 31 mars 2021 :

En M€ France

(France Retail

+ E-commerce) Latam Total Chiffre d’affaires1 16 788 13 976 30 765 EBITDA1 1 612 1 151 2 764 (-) impact des loyers3 (634) (265) (900) (i) EBITDA consolidé ajusté yc loyers1,21

978 886 1 864 (ii) Dette financière brute1,22

5 444 2 386 7 830 (iii) Trésorerie et équivalents de trésorerie1,23

464 987 1 451

Au 31 mars 2021, l’EBITDA consolidé ajusté 12 mois glissants s’établit à 978 M€ en France. La liquidité du Groupe en France s’établit à 2,4 Mds€, dont 464 M€ de trésorerie et 1,93 Md€ de lignes de crédits confirmées non tirées disponibles à tout moment :

La dette financière brute inclut 530 M€ de billets de trésorerie (60 M€ au T1 2020) et 200 M€ de lignes de crédit tirées (350 M€ au T1 2020) ;

Le cash s’établit à 464 M€ à fin mars 2021 (828 M€ à fin décembre 2020) en raison des variations saisonnières du besoin en fonds de roulement usuellement négatives au premier trimestre 24 ;

en raison des variations saisonnières du besoin en fonds de roulement usuellement négatives au premier trimestre ; La dette financière nette (hors IFRS 5) est en réduction de -467 M€25 sur un an, une réduction supplémentaire d’environ -150 M€ par rapport à l’évolution constatée sur l’année 2020 qui reflète principalement la progression de l’EBITDA, et la réduction des charges exceptionnelles.

Informations complémentaires concernant les covenants et les comptes séquestres :

Covenants testés dès le 31 mars 2020 conformément à la ligne de crédits syndiquée de 2 Mds€

en date du 18 novembre 2019 Type de covenant (France et E-commerce) Au 31 mars 2021 Dette financière brute26 / EBITDA ajusté27 <6,50x28

5,57x EBITDA ajusté4 / Coûts financiers nets >2,25x 3,50x

Le covenant dette financière brute / EBITDA ajusté est confortablement respecté avec une marge sur la dette brute de 912 M€.

Le solde du compte séquestre s’élève à 457 M€ au 31 mars 2021 (vs 487 M€ à fin décembre 2020), soit une variation de 30 M€ suite à des rachats obligataires effectués sur les marchés.

Aucune somme n'a été créditée ou débitée du compte séquestre des obligations et son solde est resté à 0 €.

Poursuite du renforcement de la structure financière

Le Groupe a poursuivi le renforcement de sa structure financière avec le refinancement du Term Loan B de 1,225 Md€ et de maturité janvier 2024 par (i) un nouveau Term Loan B de 1 Md€, de maturité août 2025 et de taux d’intérêt Euribor + 4,0% (en baisse de -27% par rapport au taux d’intérêt de Euribor + 5,5% du Term Loan B précédent) et, (ii) une nouvelle obligation non sécurisée de 525 M€ et de maturité avril 2027. L’excédent de 300 M€ servira au refinancement futur de dettes.

ANNEXES – AUTRES INFORMATIONS

Principales variations du périmètre de consolidation

Leader Price est présenté en activité abandonnée (cédé le 30 novembre 2020)

Cession de Vindémia le 30 juin 2020

Taux de change

TAUX DE CHANGE MOYENS T1 2020 T1 2021 Effet de change Brésil (EUR/BRL) 4,9167 6,5955 -25,5% Colombie (EUR/COP) (x 1000) 3,9141 4,2860 -8,7% Uruguay (EUR/UYP) 43,5930 51,9487 -16,1% Argentine29 (EUR/ARS) 70,6839 107,5688 -34,3%

Volume d’affaires France par enseigne

VOLUME D’AFFAIRES ALIMENTAIRE TOTAL HT



PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, hors essence) T1 2021 Var. comparable

(hors calendaire) Var. comparable

(hors calendaire) 2 ans Monoprix 1 149 -3,2% +0,3% Franprix 431 -9,9% +1,1% Supermarchés 636 -7,1% +0,7% Hypermarchés 653 -6,7% -3,1% Proximité & Divers 536 -7,2% +1,7% Dont Proximité 394 -7,3% +3,1% TOTAL ALIMENTAIRE 3 405 -6,2% +0,4%





VOLUME D’AFFAIRES NON-ALIMENTAIRE TOTAL HT PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, hors essence) T1 2021 Var. comparable

(hors calendaire) Var. comparable

(hors calendaire) 2 ans Hypermarchés 103 -19,5% -25,5% Cdiscount 814 +14,0% +14,0% TOTAL NON-ALIMENTAIRE 916 +10,0% +9,1%





VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT



(en M€, hors essence) T1 2021 Var. comparable

(hors calendaire) Var. comparable

(hors calendaire) 2 ans TOTAL FRANCE ET CDISCOUNT 4 321 -2,6% +2,6%

Parc de magasins à fin d’exercice

FRANCE 30 juin 2020 30 sept. 2020 31 déc. 2020 31 mars 2021 HM Géant Casino 104 105 105 104 dont Affiliés Franchisés France 4 4 4 3 Affiliés International 6 7 7 7 SM Casino 415 414 419 417 dont Affiliés Franchisés France 69 68 71 68 Affiliés International 22 23 24 25 Monoprix 789 791 799 806 dont Affiliés Franchisés 190 191 192 195 Naturalia Intégrés 181 181 184 189 Naturalia Franchisés 26 28 32 34 Franprix 869 869 872 877 dont Franchisés 481 463 479 493 Proximité 5 134 5 166 5 206 5 311 Autres activités 219 219 233 203 Océan Indien 0 0 0 0 Total France 7 530 7 564 7 634 7 718





INTERNATIONAL 30 juin 2020 30 sept. 2020 31 déc. 2020 31 mars 2021 ARGENTINE 25 25 25 25 HM Libertad 15 15 15 15 SUP Mini Libertad et Petit Libertad 10 10 10 10 URUGUAY 93 92 93 93 HM Géant 2 2 2 2 SM Disco 29 29 30 30 SM Devoto 24 24 24 24 SUP Devoto Express 36 35 35 35 Möte 2 2 2 2 BRÉSIL 1 070 1 054 1 057 1 058 HM Extra 107 104 103 103 SM Pão de Açúcar 182 182 182 182 SM Extra 151 147 147 147 Compre Bem 28 28 28 28 Assaí (Cash & Carry) 169 176 184 184 SUP Mini Mercado Extra & Minuto Pão de Açúcar 238 239 236 237 Drugstores 122 104 103 103 + Stations-service 73 74 74 74 COLOMBIE 1 981 1 980 1 983 1 974 HM Éxito 92 92 92 92 SM Éxito et Carulla 157 154 153 153 SM Super Inter 69 69 69 61 Surtimax (discount) 1 536 1 539 1 544 1 548 dont « Aliados » 1 459 1 465 1 470 1 476 B2B 32 34 34 34 SUP Éxito Express et Carulla Express 95 92 91 86 CAMEROUN 1 2 2 2 Cash & Carry 1 2 2 2 Total International 3 170 3 153 3 160 3 152

Contacts analystes et investisseurs

-

Lionel BENCHIMOL

+ 33 (0)1 53 65 64 17 - lbenchimol@groupe-casino.fr



ou

+ 33 (0)1 53 65 24 17 - IR_Casino@groupe-casino.fr



Contacts presse

-

Groupe Casino / Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE

+ 33 (0)6 26 27 37 05 - sabadie@groupe-casino.fr



ou

+ 33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr



-

Agence IMAGE 7

Karine ALLOUIS

+33 (0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr



Franck PASQUIER

+ 33(0)6 73 62 57 99 - fpasquier@image7.fr

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.







1 Données publiées par les filiales

2 Données publiées par GPA, incluant un effet change positif en raison de l’appréciation du COP par rapport au BRL

3 Annonce du spin-off le 10 septembre 2020. Données arrêtées au 05 mai 2021

4 Hors essence et calendaire

5 Hors essence et calendaire

6 Excluant les magasins Codim en Corse : 8 supermarchés et 4 hypermarchés

7 Divers : essentiellement Vindémia, Geimex et Restauration

8 Le chiffre d’affaires comparable de la Proximité inclut la performance comparable des magasins franchisés

9 Hors Ile-de-France et Corse

10 Données publiées par Cnova NV et non auditées. Les données publiées incluent l’ensemble des ventes de Cdiscount, y compris les ventes de produits techniques réalisées dans les hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino

11 Croissance organique: les chiffres incluent les ventes et services des showrooms mais excluent les ventes de biens techniques et les ventes de la catégorie maison réalisées dans les hypermarchés et supermarchés du groupe Casino

12 Le GMV (gross merchandise volume) comprend, toutes taxes comprises, les ventes de marchandises, les autres revenus et le volume d’affaires de la marketplace (sur la base des commandes validées et expédiées) et inclut le volume d’affaires des services

13 Pipeline incluant les co-entreprises de GreenYellow

14 Données publiées par les filiales

15 Hors essence et drugstores

16 Données publiées par GPA

17 Données publiées par GPA, incluant un effet change positif en raison de l’appréciation du COP par rapport au BRL

18 Données non auditées, périmètre tel que défini dans les documentations de refinancement avec principalement Segisor comptabilisé dans le périmètre France Retail + E-commerce

19 L’EBITDA du premier trimestre 2020 a été ajusté lors de la clôture du premier semestre 2020 conformément à la recommandation de l’AMF de comptabiliser les coûts liés à la crise sanitaire dans le résultat courant

20 Intérêts payés sur les dettes de loyer et le remboursement des passifs de loyer tels que définis dans la documentation de refinancement

21 EBITDA après loyers (i.e. remboursements des passifs de loyers et des intérêts au titre des contrats de location)

22 Emprunts et dettes financières au 31 mars 2021

23 Données au 31 mars 2021

24 La variation du besoin en fonds de roulement est généralement négative au premier trimestre, positive au deuxième, négative au troisième, et positive au quatrième trimestre

25 Dette financière nette calculée sur la base des périmètres définis par la documentation de refinancement avec principalement Segisor comptabilisé dans le périmètre France + E-commerce

26 Emprunts et dettes financières

27 EBITDA ajusté au sens de la documentation de refinancement i.e. retraité des remboursements des passifs de loyer et des intérêts payés sur les passifs de loyer

28 6,50x au 31 mars 2021, 6,00x au 30 juin 2021 et 30 septembre 2021, et 4,75x à compter du 31 décembre 2021

29 En raison de l’application de la norme IAS29, le taux de change utilisé pour la conversion des comptes de l’Argentine correspond au taux de clôture





Pièce jointe