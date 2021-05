Rackspace Technology definiert mit der Einführung von Rackspace Services for VMware Cloud den Raum des Möglichen neu

SAN ANTONIO, May 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Einführung von Rackspace Services for VMware Cloud™ bekannt gegeben, einem auf VMware basierenden Cloud-Angebot der nächsten Generation. Das neue Angebot wurde speziell entwickelt, um ein vollständig verwaltetes VMware Cloud-Erlebnis durch verbrauchsabhängige Nutzung, Self-Service-Management und Echtzeit-Bereitstellung zu bieten. Rackspace Services for VMware Cloud wurde von Grund auf mithilfe von VMware Cloud Director auf Dell EMC VxRail® entwickelt und setzt neue Maßstäbe für verwaltete VMware-Umgebungen. Es bietet einzigartige Funktionen, einschließlich der Möglichkeit, Multi- und Single-Tenancy nahtlos in einer einzigen Umgebung zu kombinieren.



„Das ist nicht einfach ein weiteres gehostetes VMware-Produkt. Wir haben eng mit VMware zusammengearbeitet, um den Raum des Möglichen zu erweitern und unseren Kunden einige neue Ergebnisse zu bieten, die keine andere VMware-Umgebung von einem Managed Service Provider oder Hyperscaler bieten kann“, so Eric Miller, Vice President of Private Cloud bei Rackspace Technology. „Wir glauben, dass Rackspace Technology der VMware-Plattform einen besonderen Mehrwert hinzufügt und damit zum branchenweit besten Anbieter für das Ausführen von VMware wird.“

Mit Rackspace Services for VMware Cloud wird zudem Rackspace Elastic Engineering for VMware eingeführt, ein flexibleres Support- und Managementmodell für VMware-Kunden, das ein neues Premium-Serviceniveau umfasst. Rackspace Elastic Engineering for VMware bringt das branchenführende Servicemodell von Rackspace Technology in die VMware-Umgebungen des Kunden, indem fortlaufende Innovationen, Modernisierungen, Transformationen und erstklassiger Betrieb jeden Tag rund um die Uhr bereitgestellt werden.

„VMware Cloud ist unsere innovative Multicloud-Plattform, mit der Unternehmen die Anwendungsmodernisierung im Rechenzentrum, an der Edge und in jeder Cloud beschleunigen können“, so Fidelma Russo, Senior Vice President und General Manager der Cloud Services Business Unit bei VMware. „Rackspace Technology ist seit langem ein strategischer Partner für uns, mit dem wir unsere Kunden dabei unterstützten, ihre neue Cloud-Umgebung optimal zu nutzen. Wir sind der Ansicht, dass es unseren gemeinsamen Kunden durch Rackspace Services for VMware Cloud noch besser gelingen wird, von einer modernen und konsistenten Infrastruktur und einem Betrieb mit besserer Wirtschaftlichkeit und weniger Risiken zu profitieren. Mit VMware und Rackspace Technology können Kunden von der Geschwindigkeit, Einfachheit und besseren Sicherheit der VMware Cloud profitieren.“

Die Funktionen von Rackspace Services for VMware Cloud umfassen:

• Flexible, Single- und Multi-Tenancy-Optionen

• Neu hinzugefügte verbrauchsbasierte Preisgestaltung

• Schnelle Bereitstellung in Echtzeit

• Self-Service

• Automatisierung

„Unternehmen möchten ihre IT-Infrastruktur einfacher und flexibler gestalten und gleichzeitig die Lücke zwischen öffentlichen und privaten Clouds überbrücken, um ein nahtloses Hybrid-Erlebnis zu schaffen“, so Chad Dunn, Vice President, Product Management, bei Dell Technologies. „Das gemeinsame Angebot von Dell Technologies und Rackspace Technology nutzt VMware Cloud Director auf Dell EMC VxRail und bietet Kunden die Möglichkeit, diese Anforderungen mit branchenbewährten, eng integrierten Technologien zu erfüllen.“

Rackspace Technology wurde im Dezember 2020 im Bericht „The Forrester Wave™: Multicloud Managed Services Providers, Q4 2020“ von Forrester Research, Inc., als führender Anbieter ausgezeichnet.

