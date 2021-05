PGE og Ørsted har færdiggjort joint venture-aftale om polske havvindprojekter

English Danish

Ørsted og PGE har nu endeligt afsluttet den aftale, der oprindeligt blev offentliggjort den 10. februar 2021, og som giver PGE og Ørsted en ejerandel på 50 % hver i havvindprojekterne Baltica 2 og Baltica 3. De to projekter udgør tilsammen Baltica Havvindmøllepark – det største havvindprojekt i den polske del af Østersøen. Partnerne vil i fællesskab opføre og drive havvindmølleparkerne, der får en samlet installeret kapacitet på op til 2,5 GW.



Formanden for den polske konkurrencestyrelse godkendte joint venture-aftalen medio marts. Partnerne indsendte derefter en ansøgning til det polske virksomhedsregister og har færdiggjort aftalen, hvorved Ørsted nu ejer 50 % af de to projektselskaber.

”Som den største elproducent i Polen med omfattende erfaring inden for den nationale energisektor har PGE inviteret en af de globalt førende virksomheder inden for havvind til i fællesskab at udvikle, opføre og drive havvindprojekter. Kombinationen af Ørsteds og PGE’s viden og erfaring giver et solidt grundlag for implementeringen af en for landets økonomi så vigtig investering – nemlig opførelsen af to havvindmølleparker i den polske eksklusive økonomiske zone i Østersøen,” siger Wojciech Dąbrowski, koncernchef hos PGE.

”Jeg er glad for, at vi har etableret et stærkt partnerskab inden for havvind med Polens førende forsyningsselskab. Vi vil bidrage med vores mange års erfaring på dette nye marked, hvor vi vil levere grøn energi, skabe industriel udvikling og lokale arbejdspladser og hjælpe Polen med at blive en førende nation inden for havvind,” siger Rasmus Errboe, regionsdirektør for Kontinentaleuropa i Ørsted.

Baltica 2 og 3 vil bidrage væsentligt til Polens grønne omstilling, accelerere udviklingen af den lokale forsyningskæde og skabe økonomisk aktivitet i mange år fremover. Der er allerede opnået miljøtilladelser og underskrevet nettilslutningsaftaler for de to havvindmølleparker, og den 7. april 2021 blev projekterne tildelt differencekontrakter af de polske energimyndigheder. Såfremt Ørsted og PGE tager endelig investeringsbeslutning, kan Baltica 3 (1 GW) blive idriftsat i 2026, mens Baltica 2 (1,5 GW) kan idriftsættes før 2030.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:



Media Relations

Tom Christiansen

99 55 60 17

tomlc@orsted.dk



Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

99 55 79 96

ir@orsted.dk

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.311 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.



Vedhæftet fil