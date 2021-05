Proactis SA - Communiqué sur l'offre sur les titres de Proactis Holding

English French

PROACTIS SA (Euronext : PROAC), leader dans la gestion globale du spend et des solutions collaboratives des processus business annonce que Cafe Bidco Limited, une filiale intégralement détenue par des véhicules d’investissement gérés par la société de gestion Pollen Street Capital Limited (« Cafe Bidco ») a annoncé le 30 avril 2021 une offre d’acquérir (l’ « Offre ») Proactis Holdings PLC (« PROACTIS HOLDINGS »), détenant indirectement, notamment via sa filiale Proactis Euro Hedgeco Limited, environ 88 % de PROACTIS SA pour un montant total maximum de 71,6 millions de livre sterling (environ 82,59 millions d’euros). L’Offre a été approuvée par le conseil d’administration de PROACTIS HOLDINGS.

Des informations complémentaires relatives à l’Offre sont disponibles en anglais sur http://www.proactis.com/uk/investors/.

L’Offre est notamment subordonnée à la conclusion d’un protocole d’accord et à l’approbation de l’assemblée des actionnaires de PROACTIS HOLDINGS à la majorité de 75%.

Si toutes les conditions de l’Offre étaient satisfaites, Cafe Bidco deviendrait, à la date de réalisation de l’opération, le détenteur indirect de plus de 30% du capital et des droits de vote de PROACTIS SA. Par conséquent, en application de la réglementation AMF, la réalisation de l’opération projetée emporterait l’obligation pour Cafe Bidco de lancer une offre publique d’achat sur les actions PROACTIS SA. A la connaissance de PROACTIS SA, Cafe Bidco avait l’intention de déposer auprès de l’AMF une demande de dérogation à l’obligation de dépôt d’un projet d’offre publique.

Sous réserve de ces conditions, la réalisation de l’opération est attendue au troisième trimestre de l’année 2021.

A propos de Proactis SA (https://www.proactis.com/proactis-sa), Société du Groupe Proactis.

Proactis SA connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et d’automatisation, dans un contexte collaboratif, des processus business concernant biens et services, dans le Cloud, par le Business Network.Nos solutions s’intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent aux clients des systèmes faciles à utiliser, qui favorisent l’adoption, la conformité et les réductions de charges.

Parmi les principaux clients se trouvent BASF, Nationwide, Michelin et Henkel.

Proactis SA est présent à Paris, à Bonn, aux Etats-Unis et à Manille.

Proactis SA est coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist.

ISIN: FR0004052561, Euronext: PROAC, Reuters: HBWO.LN, Bloomberg: HBW.FP

Contacts

Tel: +33 (0)1 53 25 55 00

E-mail: investorContact@proactis.com



Pièce jointe