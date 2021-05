Tryg A/S og Intact Financial Corporation har modtaget alle konkurrenceretlige og regulatoriske godkendelser til brug for købet af RSA Insurance Group plc

Danish English

Må ikke offentliggøres, publiceres eller udleveres, helt eller delvist, i eller til USA.

Må ikke offentliggøres, publiceres eller udleveres, helt eller delvist, i enhver jurisdiktion, hvor dette vil udgøre en overtrædelse af relevante love eller regler i den pågældende jurisdiktion.

Den 18. november 2020 blev det offentliggjort, at Tryg A/S (“Tryg” eller “Selskabet”) og Intact Financial Corporation ("Intact") sammen har afgivet et anbefalet kontanttilbud gennem Regent Bidco Limited (et helejet datterselskab af Intact) ("Bidco"), hvorunder Bidco vil erhverve hele den udstedte og kommende udstedte aktiekapital i RSA Insurance Group plc ("RSA") ("Transaktionen"). Transaktionen vil blive gennemført gennem et Court-sanctioned scheme of arrangement i medfør af Part 26 af den britiske Companies Act 2006 ("the Scheme"). Cirkulæret i relation til the Scheme ("the Scheme Document") blev offentliggjort og sendt til aktionærerne i RSA den 16. december 2020.

Transaktionen er betinget af opfyldelsen af betingelserne fremsat i Part III af the Scheme Document, herunder modtagelsen af visse konkurrenceretlige og regulatoriske godkendelser. I dag har RSA, på vegne af Tryg, Intact og RSA, meddelt, at alle betingelser under the Scheme, relateret til konkurrenceretlige og regulatoriske godkendelser, nu er opfyldt eller (hvor muligt) frafaldet ("RSA Meddelelsen"). Navnlig har Intact nu modtaget ubetinget godkendelse fra UK Prudential Regulation Authority og UK Financial Conduct Authority med hensyn til ændringen i kontrollen med Royal & Sun Alliance Insurance plc, Royal & Sun Alliance Reinsurance Limited og The Marine Insurance Company Limited og fra UK Financial Conduct Authority med hensyn til ændringen i kontrollen med RSA Northern Ireland Insurance Limited.

Ikrafttrædelsesdatoen for The Scheme forventes at være den 1. juni 2021 efter opfyldelsen af visse andre betingelser, herunder omregistreringen af RSA til et ikke-offentligt selskab og gennemførelsen af Scheme Court Hearing proceduren, som forventes at finde sted den 25. maj 2021.

Medmindre andet fremgår af denne meddelelse, har de heri anvendte definerede ord og udtryk samme betydning som i RSA Meddelelsen. RSA Meddelelsen, som indeholder yderligere information angående betingelserne for Transaktionen samt en tidsplan for the Scheme, kan findes på RSA's website, www.rsagroup.com/investors/.

