Huber签署协议收购MAGNIFIN合资企业中的其余股份

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亚特兰大, May 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2021年5月4日，J.M. Huber Corporation（以下称“Huber”）与RHI Magnesita（以下称“RHIM”）签署最终协议，以收购RHIM在双方各占一半权益的合资企业MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co. KG（以下称“MAGNIFIN”） 中所拥有的50%股权。如获得监管批准，此项交易预计将于2021年下半年完成。



Huber最初在2016年从Albemarle收购Martinswerk业务时获得了MAGNIFIN的50%所有权。位于德国贝格海姆的Martinswerk成为了Huber Engineered Materials（HEM）阻燃添加剂（FRA）战略业务部门（SBU）的一部分。该部门生产用于阻燃和抑烟用途的多种无卤产品，此外还生产氧化铝。

MAGNIFIN总部位于奥地利布雷特瑙，自1991年以来就从事优质氢氧化镁（MDH）产品的生产和销售。MAGNFIN®涂层和无涂层氢氧化镁都是环保型无卤阻燃剂，广泛应用于聚合物领域，特别是需要超过300°C高温加工的热塑性材料和弹性体。典型阻燃应用包括能源和局域网数据线缆、汽车电线和电缆、工程热塑性塑料（例如：连接器）和建筑用箔。

Huber Engineered Materials总裁Dan Krawczyk表示，“HEM的使命是拥有和运营具有市场领先地位的特种化学品和矿产公司，而此次转型对于这一使命而言是强有力的战略性契合”。

HEM的FRA业务总经理Victor Dean补充道：“向前迈进的这一步表明了我们支持客户成长的承诺，以及我们在全球发展无卤阻燃剂业务的明确战略。”

关于Huber Engineered Materials

Huber Engineered Materials（HEM）总部位于美国乔治亚州亚特兰大，是生产精细沉淀氢氧化铝和氢氧化镁（均为无卤阻燃剂）的全球领先企业。其FRA业务部门在北美设有四个生产基地，在欧洲设有两处，其中之一是MAGNIFIN工厂。

HEM作为一家值得信赖的无卤阻燃剂和抑烟剂供应商已有近40年的历史，产品种类繁多，包括增值型Hydral®、Hymod®、Martinal®和Micral®氢氧化铝；MAGNIFIN®、Vertex®和Zerogen®氢氧化镁；以及Kemgard®钼化合物，用于各种最终用途，包括增强型聚酯成型和拉挤成型、工程热塑性塑料、屋顶材料、硅橡胶、电线和电缆、涂料和地毯基布。此外，Huber还生产Martoxid®煅烧氧化铝、Compalox®特种氧化物以及Pergopak®载体和消光剂。

HEM专注于能够提升工业、农业和消费领域广泛产品的性能、吸引力和加工处理的工程化特种化学品和矿物，并拥有高价值农业营养剂和佐剂以及工业、食品和USP级碳酸钙产品组合。如需了解更多信息，请访问www.hubermaterials.com。

关于J.M. Huber Corporation

J.M. Huber Corporation总部位于美国乔治亚州亚特兰大市，经营多家下属公司，包括CP Kelco、Huber Engineered Materials、Huber Engineered Woods和Huber Resources Corp。我们的业务机构遍及世界各地，产品应用十分广泛，包括个人护理、食品饮料、农业营养和辅助剂、建筑材料、阻燃剂和抑烟剂，以及可持续林业服务。Huber成立于1883年，是美国最大的家族企业之一。如需了解更多信息，请访问www.huber.com。