Huber 簽署協議以收購 MAGNIFIN 合資企業的其餘股權

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亞特蘭大, May 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 5 月 4 日，J.M. Huber Corporation (「Huber」) 與 RHI Magnesita (「RHIM」) 簽訂了最終協議，收購雙方 50/50 合資企業 MAGNIFIN Magnesiaprodukte GmbH & Co. KG (「MAGNIFIN」) 的 50% 所有權。預計交易將在 2021 年下半年完成，目前尚待監管批准。



Huber 最初在 2016 年從 Albemarle 購買經營 Martinswerk 時已收購了其在 MAGNIFIN 的 50% 所有權。Martinswerk 位於德國貝格海姆，當時成為 Huber Engineered Materials (HEM) 阻燃添加劑 (FRA) 策略業務部 (SBU) 的一部分，負責產生用於阻燃材料、煙霧抑制應用及氧化鋁等廣泛的無鹵素產品。

MAGNIFIN 的總部設於奧地利布賴特瑙，自 1991 年起一直生產及銷售優質的氫氧化鎂 (MDH) 產品。MAGNIFIN® 塗層和沒有塗層的氫氧化鎂是環保而無鹵的阻燃劑，廣泛用於各種聚合物應用中，特別是熱塑性材料和需要超過 300 度高溫加工的彈性體。典型的阻燃劑應用包括能源和局域網 (LAN) 數據線、汽車電線與電纜、工程熱塑性塑料（例如連接器）和建築用箔。

Huber Engineered Materials 總裁 Dan Krawczyk 說：「這次過渡非常配合 HEM 擁有並經營具有市場領先地位的專用化學品和礦物公司的使命。

HEM 的 FRA 業務總經理 Victor Dean 補充說：「踏出這一步證明了我們對支持客戶發展的承諾，以及我們在全球擴展無鹵素阻燃劑業務的明確策略。

關於 Huber Engineering Materials

Huber Engineering Materials (HEM) 的總部位於美國喬治亞州亞特蘭大，是生產細沉澱三水氧化鋁及氫氧化鎂（兩者均為非鹵化阻燃劑）的全球領導者。其 FRA 業務部在北美有四個製造廠，在歐洲有兩個，而其中之一是 MAGNIFIN 工廠。

HEM 在過去近 40 年來一直是值得信賴的無鹵素阻燃劑和煙霧劑的供應商，所製造的大量產品組合，包括增值的 Hydral®、Hymod®、Martinal® 及 Micral® 三水氧化鋁；MAGNIFIN®、Vertex® 及 Zerogen® 氫氧化鎂；及 Kemgard® 鉬酸鹽化合物，以供各種終端使用應用，包括增強聚酯成型和拉擠成型、工程熱塑性塑料、屋頂、矽膠橡膠、電線和電纜、塗層和地毯裡布。此外，Huber 亦生產 Martoxid® 煅燒氧化鋁、 Compalox® 專用氧化物及 Pergopak® 載體和消光劑。

HEM 專注於工程專用化學品和礦物質，可加強在工業、農業和消費者應用中使用的廣泛產品系列的性能、吸引力和加工性能，並擁有高價值的農業營養和輔助劑，以及工業、食品和 USP 級碳酸鈣產品組合。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.hubermaterials.com。

關於 J.M. Huber Corporation

J.M. Huber Corporation 的總部設於美國喬治亞州亞特蘭大，經營廣泛的公司組合：CP Kelco、Huber Engineered Materials、Huber Engineered Woods 和 Huber Resources Corp。我們的業務遍及世界各地，所創造的產品用途廣泛，包括個人護理、食品與飲料、農業肥料和輔助劑、建築材料、阻燃劑和抑煙劑，以及可持續的林業服務。Huber 成立於 1883 年，是美國最大的家族企業之一。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.huber.com。