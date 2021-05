BALTIC HORIZON FONDI 2021. AASTA I KVARTALI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED

English Estonian

Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused I kvartali 2021. aasta kohta.

Kinnisvarahalduse hange

2021. aasta veebruaris algatas Fond rahvusvahelise hanke kogu portfellile kinnisvarahalduse ja raamatupidamis-teenuse pakkuja leidmiseks. Fond järgis rahvusvahelisest konkursist teavitamisel oma tegevuspoliitikat, mille kohaselt kinnisvarahaldureid valitakse iga kolme aasta tagant. Fond on saanud pakkumisi nii parimatelt rahvusvahelistelt kui ka kohalikelt ettevõtetelt ning plaanib avalikustada hanke võitja(d) ja tulevase(d) teenusepakkuja(d) selle aasta mais.

Europa ostukeskuse ümberehitus

2021. aasta alguses teatas Fond, et kavatseb 2021. aastal investeerida ligi 5 miljonit eurot Europa ostukeskuse ümberehitusse, et luua toiduala ja uuendada sisekujundust. Ostukeskus jääb kogu ümberehitusperioodi vältel avatuks.

Postimaja ja CC Plaza kompleksi laiendamine

2021. aasta I kvartalis teatas Fond, et kavatseb investeerida perioodil 2021-2024 kuni 20 miljonit eurot Postimaja ja CC Plaza laiendusprojekti, et ehitada ühendatud hoonetesse uued kaubandus- ja kontoriruumid.

S&P kinnitas krediidireitingu

12. aprillil 2021 kinnitas rahvusvaheline reitinguagentuur S&P Global Ratings hoolimata pandeemiast Fondile turu keskmise suurusega ettevõtete krediidireitingu MM3. Reitingu MM3 indikatiivne vaste S&P ülemaailmsel reitinguskaalal on BB+/BB. S&P Global Ratingsi analüüsi käsitlev täielik aruanne on avaldatud S&P Global Ratingsi veebilehel.

COVID-19 pandeemia mõju

2020. aasta alguses hakkas maailmas levima uus koroonaviirus (COVID-19), mis on oluliselt mõjutanud erinevate riikide, sh Balti riikide, ettevõtteid ja majandust. Viiruse levik on muutnud oluliselt Fondi tegevuskeskkonda ja avaldanud negatiivset mõju Fondi 2020. ja 2021. aasta majandustulemustele.

2020. aasta lõpus algas Balti riikides teine lukustamisperiood, mil valitsused kehtestasid elanikele ja ettevõtetele koroonaviiruse leviku tõkestamiseks karme piiranguid. Ostukeskused pandi teatud ajaks kinni. Avatuks jäid vaid esmavajalikud müügikohad (toidukauplused ja apteegid). Selle aruande avalikustamise ajal hakkab olukord kõigis kolmes riigis tasapisi stabiliseeruma. Leedu tühistas ostukeskustele kehtestatud piirangud alates 19. aprillist 2021. Läti ja Eesti peaksid seda tegema 2021. aasta II kvartali I pooles.

Fondi 2021. aasta I kvartali majandusnäitajaid mõjutasid viirusepuhangust tingitud piirangud, mis avaldasid mõju rentnike finantstulemustele, ja pandeemia tõttu rentnikele tehtud soodustused. Hästi hajutatud portfell peaks aga võimaldama Fondil COVID-19 mõju piirata ja jätkuvalt kogu aasta vältel korralikke konsolideeritud majandustulemusi saavutada. Fondi tegevustulemused peaksid paranema, kui karmid piirangud kõigis Balti riikides tühistatakse.

Oma finantsseisundi tugevdamiseks on Fond otsustanud jätta ligi 5,1 miljoni euro ulatuses jaotuskõlblikku rahavoogu välja maksmata. Fondivalitseja on veendunud, et kvartaalsete väljamaksete vähendamine COVID-19 esimese puhangu ajal ning seeläbi Fondi finantsseisundi kaitsmine ja tugevdamine on nii Fondi kui ka osakuomanike huvides. Juhtkond jälgib tähelepanelikult pandeemia majandusmõju ja hindab tulevasi väljamaksetasemeid järgnevate perioodide majandustulemuste alusel ümber.

Kokkuvõttes võib öelda, et Balti riikides COVID-19 tõttu kehtinud liikumispiirangud mõjutasid peamiselt Fondi kesklinnas asuvaid ostu- ja meelelahutuskeskusi. Keskses äripiirkonnas asuvate kinnisvarainvesteeringute (Postimaja, Europa ja Galerija Centrsi) renditulu moodustas 19,1% Fondi portfelli 2021. aasta I kvartali puhtast renditulust.

Väljamaksed 2020. aasta IV kvartali ja 2021. aasta I kvartali tulemuste eest

Kehtestatud piirangute ja suurenenud turu ebakindluse tõttu otsustas Fond 4. veebruaril 2021 konservatiivsemat lähenemist kasutada ja kuulutas osakuomanikele 2020. aasta IV kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 316 tuhat eurot (0,011 eurot osaku kohta). See teeb 2020. aasta IV kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 0,93%.

Kehtestatud piirangute ja suurenenud turu ebakindluse tõttu otsustas Fond 29. aprillil 2021 konservatiivsemat lähenemist kasutada ja kuulutas osakuomanikele 2021. aasta I kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 316 tuhat eurot (0,011 eurot osaku kohta). See teeb 2021. aasta I kvartali kaalutud keskmise puhasväärtuse tootluseks 0,96%.

Turul valitseva ebakindluse tõttu otsustas Fond teha 2020. ja 2021. aastal vähendatud väljamakseid ja jätta 5,1 miljoni euro ulatuses jaotuskõlblikku rahavoogu välja maksmata. Fondivalitseja jälgib tähelepanelikult pandeemia majanduslikku mõju ja hindab tulevasi väljamaksetasemeid järgnevate perioodide majandustulemuste alusel ümber.

Väljamakse tegemise võime arvutamise valem

Tuhandetes eurodes I kv 2020 II kv 2020 III kv 2020 IV kv 2020 I kv 2021 (+) Puhas renditulu 5 772 4 618 4 799 4 745 4 173 (-) Fondi halduskulud -889 -634 -682 -713 -745 (-) Välised intressikulud -1 331 -1 327 -1 327 -1 362 -1 346 (-) Kapitalikulud1 -95 -97 -230 -131 -79 (+) Tagasi lisatud noteerimisega seotud kulud 39 29 114 85 - (+) Tagasi lisatud omandamisega seotud kulud - - - 26 31 Genereeritud neto rahavoog (GNR) 3 496 2 589 2 674 2 650 2 034 GNR kaalutud osaku kohta (eurodes) 0,031 0,023 0,024 0,022 0,017 12 kuu jooksev GNR tootlus2 (%) 11,5% 9,6% 9,4% 8,6% 7,4% Väljakuulutatud väljamaksed 1 701 1 701 3 111 1 316 1 316 Väljakuulutatud väljamaksed osaku kohta3 (eurodes) 0,015 0,015 0,026 0,011 0,011 12 kuu jooksev dividenditootlus2 (%) 9,6% 7,2% 7,5% 5,8% 5,4%

Tabelis on esitatud kvartali tegelik kapitalikulu. Osakuomanikele tulevikus tehtavate väljamaksete aluseks on eelarvestatud aastane kapitalikulu, mis on kvartalite vahel võrdselt ära jaotatud. See vähendab osakuomanikele tehtavate rahaliste väljamaksete kvartaalset volatiilsust. 12 kuu jooksva GNR-i tootluse ja dividenditootluse aluseks on osaku turuhind vastava kvartali lõpu seisuga (2021. aasta I kvartali osaku turuhind on esitatud seisuga 31. märts 2021). Väljamaksele õigust omavate osakute arvu alusel.

Puhaskasum ja puhas renditulu

2021. aasta I kvartali puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt: büroo 65,3% (I kv 2020: 49,2%), kaubandus 31,0% (I kv 2020: 46,2%) ja vaba aeg 3,7% (I kv 2020: 4,6%). Keskses äripiirkonnas asuvate kinnisvarainvesteeringute (Postimaja, Europa ja Galerija Centrsi) renditulu moodustas 19,1% Fondi portfelli 2021. aasta I kvartali puhtast renditulust. Elurajoonides asuvate ostukeskuste 2021. aasta I kvartali puhas renditulu moodustas 11,9%.

2021. aasta l kvartalis teenis kontsern 4,2 miljonit eurot puhast renditulu, mida on 27,7% vähem kui eelmisel aastal (I kv 2020: 5,8 miljonit eurot). Puhas renditulu kahanes pandeemia ajal rentnikele tehtud rendisoodustuste tõttu.

Kontserni 2021. aasta I kvartali puhaskasum oli 1,9 miljonit eurot (I kv 2020: 3,4 miljonit eurot). 2021. aasta I kvartali tulemile avaldasid olulist mõju kinnisvarainvesteeringute nõrgemad majandustulemused. Puhta renditulu languse negatiivset mõju aitas osaliselt leevendada halduskulude vähenemine. 2021. aasta I kvartali kasum osaku kohta oli 0,02 eurot (I kv 2020: 0,03 eurot).

Portfelli EPRA võrreldav puhas renditulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 27,7% peamiselt kaubandus- ja vaba aja segmendi nõrgemate tulemuste tõttu. Vähenemist tasakaalustasid osaliselt suhteliselt stabiilsed tulemused büroo segmendis, mis jäi Balti riikides kehtinud liikumispiirangutest peaaegu mõjutamata.

Fondi 2021. aasta I kvartali puhas renditulu jagunes riikide vahel järgmiselt: Läti 34,8% (I kv 2020: 39,9%), Leedu 37,9% (I kv 2020: 34,6%) ja Eesti 27,3% (I kv 2020: 25,5%).

Varade brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)

Fondi varade brutoväärtus kasvas 2020. aasta IV kvartali lõpuga võrreldes 0,1%, tõustes 2021. aasta I kvartali lõpuks 356,0 miljoni euroni (31. detsember 2020: 355,6 miljonit eurot). Kasv tulenes peamiselt Meraki büroohoone arendusprojektiga seotud kapitaliinvesteeringutest. Fond kavatseb Meraki büroohoone ehitust 2021. aastal jätkata. Fondivalitseja jälgib pandeemia majandusmõju ja tagab piisava likviidsustaseme ehituse ajal.

Varade puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)

Fondi varade puhasväärtus suurenes ja oli 2021. aasta I kvartali lõpu seisuga 137,1 miljonit eurot (31. detsember 2020: 136,3 miljonit eurot). Kvartali positiivseid tegevustulemusi ja rahavoo riskimaandamise reservi positiivset muutust summas 0,2 miljonit eurot tasakaalustas osakuomanikele tehtud väljamakse summas 1,3 miljonit eurot. Seisuga 31. märts 2021 oli osaku puhasväärtus IFRS kohaselt 1,1460 eurot (31. detsember 2020: 1,1395 eurot) ning EPRA puhas materiaalne põhivara ja EPRA puhas taastamisväärtus olid 1,2284 eurot (31. detsember 2020: 1,2219 eurot) osaku kohta. EPRA puhas võõrandamisväärtus oli 1,1492 eurot (31. detsember 2020: 1,1435 eurot) osaku kohta.

Kinnisvarainvesteeringud

Baltic Horizon fondi portfelli kuulub 15 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering Meraki maatükil. 2021. aasta I kvartali lõpus oli Fondi portfelli õiglane väärtus 341,2 miljonit eurot (31. detsember 2020: 340,0 miljonit eurot) ja renditavat netopinda oli kokku 153 351 ruutmeetrit. 2021. aasta I kvartalis investeeris kontsern 0,2 miljonit eurot olemasolevasse kinnisvarainvesteeringute portfelli ja 1,1 miljonit eurot Meraki arendusprojekti.

Intressikandvad laenukohustised ja võlakirjad

Intressikandvad laenud ja võlakirjad (ei sisalda rendikohustisi) püsisid 2020. aasta lõpuga sarnasel tasemel ja moodustasid 205,6 miljonit eurot (31. detsember 2020: 205,6 miljonit eurot). Pangalaenukohustised vähenesid pisut graafikujärgse laenuamortisatsiooni tõttu. Aastane laenuamortisatsioon moodustab 0,2% kogu tasumata laenujäägist.

Eritingimused võlakirjade puhul

Eritingimus Nõue Suhtarv

31.03.2020 Suhtarv

30.06.2020 Suhtarv

30.09.2020 Suhtarv

31.12.2020 Suhtarv

31.03.2021 Omakapitali suhe



>25.0%1/35,0%



42,4%



40,0%



40,2%



40,3% 40,3% Võlateeninduse kattekordaja



> 1,20



3,35



3,30



3,16



3,05 2,71

28. juulil 2020 otsustasid võlakirjaomanikud kirjaliku hääletusprotsessi teel ajutiselt alandada omakapitali suhtarvule kehtestatud piirmäära tasemele 25% või kõrgem. See kehtib 31. juulini 2021.

Rahavood

2021. aasta I kvartali äritegevuse rahavoog oli positiivne summas 2,8 miljonit eurot (I kv 2020: positiivne summas 4,3 miljonit eurot). Investeerimistegevuse rahavoog oli olemasolevatesse kinnisvarainvesteeringutesse tehtud täiendavate investeeringute ja Meraki arendusprojekti tehtud investeeringute tõttu negatiivne summas 1,6 miljonit eurot (I kv 2020: negatiivne summas 0,1 miljonit eurot). Finantseerimistegevuse rahavoog oli negatiivne summas 2,8 miljonit eurot (I kv 2020: positiivne summas 4,6 miljonit eurot). 2021. aasta l kvartalis tegi Fond rahalise väljamakse summas 1,3 miljonit eurot ja maksis pangalaenudelt ja võlakirjadelt regulaarseid intresse. 2021. aasta I kvartali lõpus oli Fondil raha ja raha ekvivalente summas 11,8 miljonit eurot (31. detsember 2020: 13,3 miljonit eurot), mis näitab piisavat likviidsust ja finantspaindlikkust.

Peamised kasumi näitajad

Tuhandetes eurodes I kv 2021 I kv 2020 Muutus (%) Puhas renditulu 4 173 5 772 -27,7% Halduskulud -745 -889 -16,2% Muu äritulu - 8 -100,0% Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum -4 -4 - Ärikasum 3 424 4 887 -29,9% Finantstulud ja -kulud (neto) -1 390 -1 376 1,0% Maksueelne kasum 2 034 3 511 -42,1% Tulumaks -129 -157 -17,8% Perioodi puhaskasum 1 905 3 354 -43,2% Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 119 635 429 113 387 525 5,5% Kasum osaku kohta (eurodes) 0,02 0,03 -33,3%

Peamised finantsseisundi näitajad

Tuhandetes eurodes 31.03.2021 31.12.2020 Muutus (%) Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 334 699 334 518 0,1% Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 6 537 5 474 19,4% Varade brutoväärtus (GAV) 355 985 355 602 0,1% Intressikandvad laenud ja võlakirjad 205 551 205 604 0,0% Kohustised kokku 218 880 219 281 -0,2% IFRS varade puhasväärtus (IFRS NAV) 137 105 136 321 0,6% EPRA puhas taastamisväärtus (EPRA NRV) 146 961 146 180 0,5% Ringluses olevate osakute arv 119 635 429 119 635 429 - Osaku puhasväärtus – IFRS (eurodes) 1,1460 1,1395 0,6% EPRA puhas taastamisväärtus (NRV) osaku kohta (eurodes) 1,2284 1,2219 0,5% Laenu tagatuse suhtarv (%) 60,2% 60,5% - Keskmine sisemine intressimäär (%) 2,6% 2,6% -



Kinnisvarainvesteeringute tulemused

Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli keskmine tegelik täitumus oli 2021. aasta l kvartalis 94,1% (IV kv 2020: 94,5%). Seisuga 31. märts 2021 oli täitumus 94,1% (31. detsember 2020: 94,3%). Kaubandussegmendis täitumus vähenes, sest Europa, Sky ja Galerija Centrsi vakants pisut suurenes. Täitumuse muutuse mõju aitas osaliselt vähendada Pirita ostukeskus, mille renditavast netopinnast anti rendile ligi 4%. Büroosegmendi täitumuse määrad on jätkuvalt tugevad ja 2021. aasta I kvartalis ei muutunud. Keskmine otsene tootlus oli 2021. aasta l kvartalis 4,8% (IV kv 2020: 5,5%) ja esmane puhastootlus 5,0% (IV kv 2020: 5,6%). Vähenemise peamisteks põhjusteks olid valitsuste kehtestatud liikumispiirangud ja rendisoodustused, mida Fond tegi rentnikele, kelle tegevust piirangud mõjutasid. Portfelli keskmine rendihind oli 2021. aasta l kvartalis 10,6 eurot ruutmeetri kohta.

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. märts 2021

Kinnisvarainvesteering Segment Õiglane väärtus1

(tuhandetes eurodes) Renditav netopind

(m2) Otsene tootlus

I kv 20212 Esmane puhas-tootlus

I kv 20213 Täitumuse määr Vilnius, Leedu Duetto I Büroo 16 419 8 587 8,0% 7,3% 100,0% Duetto II Büroo 18 765 8 674 7,4% 7,3% 100,0% Europa ostukeskus Kaubandus 38 852 16 856 3,0% 2,9% 88,8% Domus Pro ostukeskus Kaubandus 16 142 11 247 6,1% 5,9% 99,8% Domus Pro ärikeskus Büroo 7 590 4 831 7,6% 6,5% 100,0% North Star ärikeskus Büroo 19 135 10 550 5,7% 6,2% 86,3% Meraki arendus 6 537 - - - Vilniuses kokku 123 440 60 745 5,6% 5,4% 94,5% Riia, Läti Upmalas Biroji bürookompleks Büroo 23 478 10 459 7,3% 7,4% 100,0% Vainodes I Büroo 19 970 8 052 6,7% 7,2% 100,0% LNK Centre Büroo 16 063 7 453 6,3% 6,7% 100,0% Sky ostukeskus Kaubandus 4 970 3 254 8,5% 8,6% 96,7% Galerija Centrs Kaubandus 67 447 20 022 1,5% 1,7% 83,2% Riias kokku 131 928 49 240 4,1% 4,4% 92,9% Tallinn, Eesti Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 29 836 9 145 2,6% 3,1% 95,6% Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 14 170 8 664 5,2% 4,3% 100,0% G4S-i peahoone Büroo 16 161 9 179 8,0% 7,7% 100,0% Lincona Büroo 16 121 10 870 7,3% 7,1% 90,3% Pirita ostukeskus Kaubandus 9 580 5 508 4,9% 6,4% 85,8% Tallinnas kokku 85 868 43 366 5,0% 5,3% 94,8% Portfell kokku 341 236 153 351 4,8% 5,0% 94,1%

Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2020 teostatud hindamisel, hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.01.2021-

31.03.2021 01.01.2020-

31.03.2020 Renditulu 4 677 6 209 Teenustasutulu 1 217 1 356 Renditegevuse kulud -1 721 -1 793 Puhas renditulu 4 173 5 772 Halduskulud -745 -889 Muu äritulu - 8 Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum/kasum -4 -4 Ärikasum 3 424 4 887 Finantstulud - 1 Finantskulud -1 390 -1 377 Finantstulud ja -kulud kokku -1 390 -1 376 Maksueelne kasum 2 034 3 511 Tulumaks -129 -157 Perioodi kasum 1 905 3 354 Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum 210 -178 Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks -15 13 Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum kokku 195 -165 Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 2 100 3 189 Tava- ja lahustatud kahjum/kasum osaku kohta (eurodes) 0,02 0,03

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.03.2021 31.12.2020 Põhivarad Kinnisvarainvesteeringud 334 699 334 518 Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 6 537 5 474 Materiaalsed põhivarad 3 2 Muud põhivarad 23 22 Põhivarad kokku 341 262 340 016 Käibevarad Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2 525 1 901 Ettemaksed 408 352 Raha ja raha ekvivalendid 11 790 13 333 Käibevarad kokku 14 723 15 586 Varad kokku 355 985 355 602 Omakapital Sissemakstud kapital 145 200 145 200 Rahavoogude riskimaandamise reserv -1 466 -1 661 Jaotamata kasum -6 629 -7 218 Omakapital kokku 137 105 136 321 Pikaajalised kohustised Intressikandvad võlakohustised 169 816 195 670 Edasilükkunud tulumaksukohustised 6 152 6 009 Tuletisinstrumendid 1 493 1 736 Muud pikaajalised kohustised 1 040 1 026 Pikaajalised kohustised kokku 178 501 204 441 Lühiajalised kohustised Intressikandvad võlakohustised 36 019 10 222 Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 335 3 640 Tulumaksukohustis - 1 Tuletisinstrumendid 60 27 Muud lühiajalised kohustised 965 950 Lühiajalised kohustised kokku 40 379 14 840 Kohustised kokku 218 880 219 281 Omakapital ja kohustised kokku 355 985 355 602





Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:



Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail: tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 06.05.2021 kell 19:35 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused