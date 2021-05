Trading update for 1. kvartal 2021 og justering af forventninger til hele året 2021

Danish English

Baseret på foreløbige, ikke-reviderede tal rapporterer Nilfisk en omsætning på 237 millioner euro svarende til en organisk vækst for den samlede forretning på 11,9% og en EBITDA før særlige poster på 36,4 millioner euro svarende til en EBITDA-margin før særlige poster på 15,3% i 1. kvartal 2021.

Den stærke udvikling i kvartalet er drevet af en positiv og tidligere end forventet udvikling i efterspørgslen inden for den professionelle brandede forretning og et stærkt højsæsonssalg i consumer-forretningen.

I forbindelse med årsrapporten 2020 offentliggjort den 3. marts 2021 offentliggjorde Nilfisk sine finansielle forventninger for hele året 2021 således:

Forventet organisk vækst for den samlede forretning i intervallet 5% til 10%

EBITDA-margin før særlige poster i intervallet 12,5% til 14,5%

Som en konsekvens af de nuværende stærke markedsvilkår på vores nøglemarkeder og et større indblik i 2. kvartal, der inkluderer en stærk ordrebog, som især inden for industrisegmentet kan være et resultat af en ophobet efterspørgsel, justerer vi forventningerne for hele året 2021.



De justerede finansielle forventninger for hele året 2021 er som følger:

Forventet organisk vækst for den samlede forretning i intervallet 8% til 12%

EBITDA-margin før særlige poster i intervallet 13% til 15%

Det angivne interval afspejler de bedre end forventede resultater for forretningen, men også en fortsat usikkerhed i forbindelse med udviklingen af ​​COVID-19-pandemien og begrænsninger i forsyningskæden, herunder pres på fragt- og råmaterialepriser.

Som tidligere meddelt offentliggør Nilfisk resultater for 1. kvartal den 28. maj 2021.

Telekonference

Nilfisk afholder en telekonference den 7. maj 2021 klokken 9.30 CET. Få adgang til opkaldet via investor.nilfisk.com. For at deltage, benyt venligst de følgende numre:

Danmark: +45 7876 8490

UK: +44 203 769 6819

USA: +1 646 787 0157

Link til webcast: https://streams.eventcdn.net/nilfisk/investor_call_1/

Denne meddelelse er en oversættelse af den tilsvarende engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem de to meddelelser, er den engelske version gældende.

Kontakt

Investor Relations

Antonio Tapia

Head of Investor Relations

T: +45 2220 1218

Media Relations

Sara Westphal Emborg

Global Media Relations

T: +45 2222 8577

Vedhæftet fil