Yaras generalforsamling vedtar utbytte og ny tilbakekjøpsfullmakt

Oslo, 6. mai 2021: Yaras generalforsamling vedtok i dag et utbytte på 20,00 kroner pr. aksje. Alle saker på agendaen ble godkjent av generalforsamlingen i tråd med forslagene i innkallingen.



Utbyttet på 20,00 kroner pr. aksje utbetales 19. mai 2021 til aksjonærer pr. 6. mai 2021. Yara-aksjen noteres eks. utbytte fra og med 7. mai 2021. Amerikanske depotbevis (ADR) noteres også eks. utbytte 7. mai 2021, med utbetalingsdato 26. mai 2021.



Generalforsamlingen vedtok den foreslåtte kapitalnedsettelsen og en ny fullmakt til erverv av egne aksjer. Styret gis dermed fullmakt til erverv av opp til 5 prosent av Yaras aksjer frem til neste ordinære generalforsamling. Yara har fornyet avtalen med Den norske stat om proporsjonal innløsing av Statens aksjer, slik at Statens eierandel på 36,21 % ikke endres som følge av tilbakekjøp.



Fullstendig protokoll fra generalforsamlingen er tilgjengelig på Yaras hjemmeside:



https://www.yara.com/investor-relations/reports-presentations-2021/





Kontakt



Thor Giæver, Investorkontakt

Mobil: (+47) 480 75 356

E-post: thor.giaver@yara.com





Om Yara



Vår visjon om en verden uten sult ligger bak vår strategi som fremmer bærekraftig verdiskaping gjennom klimavennlig plantenæring og nullutslippsløsninger for energisektoren. Yaras ambisjon er å bidra til en klimapositiv fremtid for verdens matproduksjon. Slik skaper vi verdier for kundene våre, aksjonærene og samfunnet rundt oss.



For å nå dette målet, leder vi an i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med andre aktører i verdikjeden for at verdens matproduksjon skal bli mest mulig effektiv og bærekraftig. Vår satsing på grønn ammoniakk har som ambisjon å muliggjøre hydrogenøkonomien og bidra til et grønt skifte innen shipping, produksjon av plantenæring og andre energiintensive industrier.



Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har en unik posisjon som industriens eneste globale plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell, om lag 17.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist at vi kan skape avkastning på ansvarlig vis over tid. I 2020 hadde Yara en omsetning på 11,6 milliarder dollar.



www.yara.com



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12