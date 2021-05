Les Vêtements de Sport Gildan publie les résultats du vote des actionnaires

English French

MONTRÉAL, 06 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé aujourd'hui que les dix candidats proposés comme administrateurs dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 9 mars 2021 ont été élus en tant qu'administrateurs de la Société à la majorité des voix exprimées par les actionnaires ou représentées par procuration à son assemblée annuelle virtuelle des actionnaires tenue le 6 mai, 2021 à Montréal.



Gildan note également qu'une majorité d'actionnaires a voté contre le vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction. Bien que le conseil estime que son programme de rémunération des hauts dirigeants et les décisions importantes en matière de rémunération des hauts dirigeants prises au cours de 2020 sont dans le meilleur intérêt des actionnaires de la Société, il prend très au sérieux le point de vue des actionnaires et tiendra compte des résultats de ce vote lors de l’examen des décisions de rémunération futures.

Les résultats du vote sont détaillés ci-dessous :

EN FAVEUR DE ABSTENTION/CONTRE Nombre % Nombre % Résolution 1 Élection des administrateurs Donald C. Berg 169 398 549 99,66% 583 283 0,34% Maryse Bertrand 168 707 042 99,25% 1 274 790 0,75% Marc Caira 169 085 465 99,47% 896 367 0,53% Glenn J. Chamandy 169 447 357 99,69% 534 475 0,31% Shirley E. Cunningham 143 839 198 84,62% 26 142 634 15,38% Russell Goodman 153 152 906 90,10% 16 828 926 9,90% Charles M. Herington 153 490 675 90,30% 16 491 157 9,70% Luc Jobin 151 943 278 89,39% 18 038 554 10,61% Craig A. Leavitt 153 914 181 90,55% 16 067 651 9,45% Anne Martin-Vachon 153 612 499 90,37% 16 369 333 9,63% Résolution 2 Vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction 69 459 600 40,86% 100 522 232 59,14% Résolution 3 Nomination de l’auditeur

164 788 114 95,31% 8 107 647 4,69%



