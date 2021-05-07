AKWEL: 2021年第1季度营业收入

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2021年5月6日星期四

2021年第1季度营业收入

按固定业务范围和汇率计算，同比增长 +6.3%

强大的现金流生成能力

汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理专家AKWEL（FR0000053027，AKW，符合PEA账户条件）2021年第一季度合并营业收入为2.733亿欧元，与2020年第一季度营业收入基本持平。相比2019年第一季度下滑-6.7%。

2021年第1季度合并销售额（1月1日至3月31日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2021 2020 变动 变动（固定业务范围和汇率）(*) 第1季度 273.3 273.5 -0.1 % +6.3 %

(*)固定业务范围和汇率

2021年第一季度全球市场的变化主要源于两大因素：主要由中国拉动的汽车产量反弹（全球汽车产量增长+10.6%，但除中国外的全球其他地区汽车产量实际下降-2.7%1(1)）以及汽车制造商和零部件供应商在原材料和电子元件供应方面面临日益艰巨的挑战。在这一动荡背景下，AKWEL第一季度的营业收入按固定业务范围和汇率计算，仍然实现了同比+6.3%的增长。

按固定业务范围和汇率计算，AKWEL在除中国外的主要经营地区业绩表现持续领先于基准市场，而中国占集团业务的比例不到3%。

集团继续保持2020财年的成果，运营业绩、营运资金需求的优化和投资总额控制使2021年第一季度的自由现金流达到2220万欧元。

正如公布2020年业绩时所指出的，原材料和电子元件的供应紧张，让全球汽车市场的未来变化充满未知数。但是，在如此富有挑战的背景下，AKWEL预计今年的业务仍将有所增长，但仍将低于2019财年，且盈利能力和现金流不会达到2020年的创纪录水平。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有约11,200名员工。







Euronext Paris– B类 – ISIN：FR0000053027 – Reuters：AKW.PA – Bloomberg：AKW:FP





(1)数据来源：IHS Markit，2021年4月

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