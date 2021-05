SpareBank 1 SMN: Svært godt resultat og solid vekst

English Norwegian

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 768 millioner kroner i første kvartal 2021, mot 290 millioner kroner året før. Kvartalet er preget av solide inntekter innenfor alle forretningsområder, effektiv drift og sterk vekst både i bedriftsmarked og personmarked. Tapene er nå tilbake på et moderat nivå.



Det sterke resultatet kommer som følge av høy effektivitet, sterk vekst og en robust forretningsmodell som gjør konsernet mindre avhengig av rentemarginer. Alle forretningsområdene samles nå under samme tak for å øke effektiviteten og gi kundene en merverdi. Det har vært en sterk kundevekst i perioden.

- Vi har hatt is i magen og stått ved folk og bedrifter gjennom krisen det siste året. Nå velger stadig flere i Midt-Norge SpareBank 1 SMN, og bare innenfor bedriftsmarkedet har utlånsveksten vært på rekordhøyt nivå med over elleve prosent det siste året. Det er et tegn på et næringsliv i bedring som ser verdien av å velge en regional bank med korte beslutningsveier, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Økt optimisme i næringslivet

I årets første tre måneder har 442 bedrifter i Midt-Norge valgt SpareBank 1 SMN. Utlånsveksten var på 2,6 prosent i denne perioden, og konsernet har nå utlån på 60 milliarder kroner til bedriftsmarkedet. Veksten kommer i hovedsak fra små og mellomstore bedrifter, samt et mindre antall bedrifter innenfor eiendom og havbruk.

Tapene i perioden er betydelig redusert til 59 millioner kroner i første kvartal, mot 308 millioner kroner i første kvartal 2020. Dette skyldes i hovedsak økt optimisme for næringslivet, selv om det fortsatt er usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene av pandemien.

SpareBank 1 Markets har levert sitt beste kvartalsresultat noensinne, med et resultat på 124 millioner kroner mot et negativt resultat på 15 millioner kroner i samme kvartal i fjor. De topper nå listen over introduksjoner på Oslo Børs.

Høy aktivitet i boligmarkedet og vekst i privatmarked

Boligmarkedet i Midt-Norge er fortsatt sterkt. Dette preger også veksten i personkundemarkedet, som har hatt en utlånsvekst på ni milliarder kroner siste tolv måneder til et samlet utlån på 130 milliarder kroner. En stor del av veksten kommer som følge av LO-avtalen som gir medlemmene en av markedets mest attraktive bankavtaler. Resultatet før skatt i privatmarked ble i første kvartal 280 millioner kroner mot 260 millioner i samme kvartal i fjor.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i regionen, og omsatte 1.830 boliger og næringsbygg i første kvartal. Dette er en betydelig økning fra 1.459 salg i første kvartal 2020. Selskapet fikk et resultat før skatt på 21 millioner kroner i første kvartal, mot et nullresultat i samme periode i fjor.

Første rapportering på bærekraft

SpareBank 1 SMN rapporterer nå for første gang på bærekraft i forbindelse med konsernets finansielle rapportering for kvartalet.

- Bærekraft vektlegges betydelig mer fra både kunder og investorer. Vi har derfor anerkjent dette som et konkurransefortrinn og satt oss ambisiøse mål som vi vil rapportere status på til markedet på lik linje med våre finansielle resultater. Det gjør noe med bevisstheten vår og sørger for at arbeidet blir høyt prioritert, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

I april lanserte SpareBank 1 SMN en egen funksjon i mobil- og nettbanken som gjør det mulig for kundene å kartlegge sitt eget klimafotavtrykk. Løsningen er utviklet av et lokalt selskap, og gjør det også mulig for kommuner og andre offentlige instanser å hente ut data som kan brukes for å begrense klimagassutslipp i Midt-Norge,

Sterk vekst og solid resultat danner også grunnlag for et betydelig samfunnsutbytte. I 2020 ble det satt av 100 millioner kroner til koronadugnad for frivilligheten i Midt-Norge, og i 2021 er det avsatt ytterligere 200 millioner kroner til samfunnsutbytte. Nå er folk, bedrifter, lag og organisasjoner utfordret til å gi sine innspill til hva disse pengen skal gå til. Så langt har det kommet inn mer enn 7.000 innspill.

Nøkkeltall:

Resultat: 768 mill. kr (290 mill.)

Avkastning på egenkapital: 14,8 % (5,7 %)

Vekst i utlån: 8,5 % (6,0 %)

Vekst i innskudd: 16,2 % (8,7 %).

Tap på utlån: 59 mill. kr (308 mill.)

Ren kjernekapitaldekning: 18,0 % (16,3 %)





Trondheim, 7. mai 2021

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:

Finansdirektør Kjell Fordal tlf 905 41 672

Konserndirektør Rolf Jarle Brøske tlf 911 12 475





https://kvartalsrapport.smn.no/2021/

