Inbanki 2021. aasta esimese kvartali auditeerimata majandustulemused

Inbanki 2021. aasta esimese kvartali puhaskasum oli 2,55 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 17% enam. Esmakordselt konsolideerib pank oma majandustulemustes 2021. aasta jaanuaris omandatud Mobire AS-i 53% osaluse. Kvartali omakapitali tootlus oli 15,5%.

Inbanki laenuportfell kasvas 2020. aasta esimese kvartaliga võrreldes 25% ja ulatus 433 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 22% ja ulatus kvartali lõpu seisuga 453 miljoni euroni.

Esimese kvartali müügimaht oli kokku 97 miljonit eurot. Eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes kasvas see 49%. Kasvu vedas Poola äriüksus, mis kasvas aastatagusega võrreldes 258% ja panustas kogumüüki 43 miljonit eurot.

Toodete lõikes kasvas järelmaksu tooteliin eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 97% ja oli 71 miljonit eurot moodustades 73% kogumüügist. Väikelaenu müügimaht vähenes 37% ja oli 9 miljonit eurot, autosid finantseeriti 17 miljoni euro eest, mis on 15% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Poola äriüksus jõudis esmakordselt kvartaalsesse kasumisse.

Esimese kvartali lõpus oli Inbankil 718 000 aktiivset kliendilepingut, mis on 18% enam kui aasta tagasi.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

„Kui 2020. aasta märtsis kukkus Inbanki müük koroonakriisi tulemusena poole võrra, siis sel aastal oli märts Inbanki ajaloos parim müügikuu. Alates 2020. aasta teisest poolest on meie kasvu vedanud Poola äriüksus, mis tegi seda ka käesoleva aasta esimeses kvartalis ja enam kui kolmekordistas oma müügimahu panustas kogumüüki 43 miljonit eurot.

Rõõm on näha, et eelkõige just partnerpõhistes kanalites on Inbanki positsioon aastaga veelgi tugevnenud - müüsime kokku 71 miljoni euro eest järelmaksu, mis on aastatagusega võrreldes pea kaks korda rohkem. Samas on kriis ja jätkuv ebamäärasus tarbijate kindlustundele kindlasti oma jälje jätnud, väikelaenude mahud pole 2020. aasta esimese kvartali tasemele veel jõudnud.

Meil on põhjust aasta alguse majandustulemustega rahul olla. Esimeses kvartalis kasvasid ärimahud eelmise aastaga võrreldes 49% ja kokku müüsime 97 miljoni euro eest krediiditooteid. Esmakordselt peale koroonakriisi algust pööras Inbanki kasum taas tõusule ja teenisime kokku 2,55 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 17% enam kui aasta tagasi.

Majanduse avanedes ootame järgnevatelt kvartalitelt tugevat jaetarbimise kasvu ja laenunõudluse taastumist.“

Olulisemad finantsnäitajad seisuga 31.03.2021

Bilansimaht 582,4 miljonit eurot

Laenuportfell 432,7 miljonit eurot

Hoiuseportfell 452,6 miljonit eurot

Omakapital 66,9 miljonit eurot

Puhaskasum 2,55 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus 15,5%





Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes) 1. kvartal

2021 1. kvartal

2020 3 kuud

2021 3 kuud

2020 Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 11 116 10 887 11 116 10 887 Intressikulu -2 143 -1 936 -2 143 -1 936 Neto intressitulu 8 973 8 951 8 973 8 951 Teenustasutulu 449 294 449 294 Teenustasukulu -789 -490 -789 -490 Neto teenustasutulu -340 -196 -340 -196 Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt 0 0 0 Muud põhitegevusega seotud tulud 3 522 140 3 522 140 Muud põhitegevusega seotud kulud -2 721 0 -2 721 0 Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku 9 434 8 895 9 434 8 895 Tööjõukulud -2 751 -2 399 -2 751 -2 399 Turunduskulud -543 -507 -543 -507 Halduskulud -1 054 -1 047 -1 054 -1 047 Põhivara kulum -740 -479 -740 -479 Tegevuskulud kokku -5 088 -4 432 -5 088 -4 432 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja

laenude allahindluse kulu 4 346 4 463 4 346 4 463 Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt 336 416 336 416 Laenude allahindluse kulu -1 805 -2 419 -1 805 -2 419 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 2 877 2 460 2 877 2 460 Tulumaks -331 -279 -331 -279 Aruandeperioodi puhaskasum 2 546 2 181 2 546 2 181 sh Emaettevõtte aktsionäride osa puhaskasumist 2 387 2 181 2 387 2 181 sh Mittekontrolliv osalus 159 0 159 0 Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed -126 -116 -126 -116 Aruandeperioodi koondkasum 2 420 2 065 2 420 2 065 sh Emaettevõtte aktsionäride osa koondkasumist 2 261 2 065 2 261 2 065 sh Mittekontrolliv osalus 159 0 159 0





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)



31/03/2021 31/12/2020 Varad Nõuded keskpankadele 50 349 27 445 Nõuded krediidiasutustele 19 185 19 784 Investeeringud võlakirjadesse 15 205 13 618 Laenud ja nõuded 432 672 402 212 Investeeringud sidusettevõtetesse 4 238 4 026 Materiaalsed varad 7 837 833 Vara kasutusõigus 29 809 1 157 Immateriaalsed varad 17 247 16 139 Muud finantsvarad 1 231 1 350 Muud varad 2 334 1 297 Edasilükkunud tulumaksu vara 2 250 2 170 Varad kokku 582 357 490 031 Kohustised Klientide hoiused 452 592 391 341 Muud finantskohustised 40 816 12 218 Tulumaksukohustis 1 096 864 Muud kohustised 3 343 2 810 Emiteeritud võlaväärtpaberid 0 4 010 Allutatud võlaväärtpaberid 17 573 17 563 Kohustised kokku 515 420 428 806 Omakapital Aktsiakapital 961 961 Ülekurss 23 865 23 865 Kohustuslik reservkapital 96 90 Muud reservid 1 364 1 438 Jaotamata kasum 37 252 34 871 Mittekontrolliv osalus 3 399 0 Omakapital kokku 66 937 61 225 Kohustised ja omakapital kokku 582 357 490 031

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 4000 aktiivset koostööpartnerit ja 718 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.



Lisainfo:



Merit Arva

Inbank AS

korporatiivkommunikatsiooni juht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550

