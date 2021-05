Den amerikanske regering udnytter option på levering af yderligere koppevacciner fra Bavarian Nordic

English Danish

KØBENHAVN, Danmark, 7. maj 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), en del af Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response ved U.S. Department of Health and Human Services, har udnyttet den sidste option på USD 12 mio. under den samlede kontrakt på USD 202 mio. på JYNNEOS® (Smallpox and Monkeypox Vaccine, Live, Non-replicating), som blev tildelt i april 2020.

Denne option vedrører levering af yderligere doser af flydende-frossen JYNNEOS, som vil blive produceret på selskabets nye fyldefabrik i løbet af 2021.Den samlede kontrakt på USD 202 mio. rummer desuden produktion af bulkvaccine, der vil blive indtægtsført i årene 2020-2022.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “Vores kontrakter med BARDA har været afgørende for etableringen af en vedvarende produktion og leverancer af kritiske vacciner til beskyttelse af den amerikanske befolkning. I år tager vi vores nyetablerede fyldefabrik i brug og kan dermed overføre det sidste trin af den kommercielle produktion af JYNNEOS til vores egen produktionslinje, hvilket markerer en væsentlig milepæl i vores mangeårige samarbejde med den amerikanske regering.”

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på selskabets regnskabsmæssige forventninger for 2021.

Dette projekt er finansieret delvist af amerikanske offentlige midler fra Department of Health and Human Service, Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response, Biomedical Advanced Research and Development Authority, under kontrakt nr. HHSO100201700019C

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet ebolavaccinen MVABEA®, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations COVID-19 vaccine baseret på en indlicenseret, kunstig viruslignende partikelteknologi. Vaccinekandidaten, ABNCoV2, undersøges for øjeblikket i kliniske forsøg. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

