McPhy annonce l’initiation de la couverture de son titre par ODDO-BHF

La Motte-Fanjas, le 07 mai 2021 - 8h00 - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329) spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), a le plaisir d'annoncer l'initiation de la couverture de son titre par ODDO-BHF avec une étude intitulée « Vers une dimension industrielle dans l’hydrogène vert ».

Afin d’élargir sa couverture des valeurs de croissance dédiées à la transition énergétique, ODDO-BHF a décidé d’initier le suivi du titre McPhy.

Le titre McPhy est par ailleurs suivi par les sociétés de bourse suivantes :

Barclays ;

Berenberg ;

Bryan Garnier ;

Gilbert Dupont / Groupe Société Générale ;

Kepler Cheuvreux ;

Panmure Gordon ; et

Portzamparc / Groupe BNP Paribas.

Prochains rendez-vous de communication financière

Assemblée Générale annuelle , le 17 juin 2021

, le 17 juin 2021 Publication des Résultats du 1er semestre 2021, le 27 juillet 2021, après clôture des marchés

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

