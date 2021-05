Reprise dynamique de l’activité sur les lignes prioritaires de Crédit Agricole Assurances

English French

Le premier trimestre 2021 est marqué par un fort rebond de l’activité, particulièrement sur les lignes prioritaires de Crédit Agricole Assurances, malgré un contexte de crise sanitaire persistant. La diversification du mix-produit de Crédit Agricole Assurances vers la protection des biens et des personnes ainsi que les unités de compte en assurance vie se poursuit ainsi en ce début 2021. A fin mars 2021, le Groupe enregistre une croissance de 13,0%1 sur ses lignes prioritaires d’activité2 par rapport au premier trimestre 2020. En prenant en compte la collecte en euro, Crédit Agricole Assurances réalise un chiffre d’affaires de 10,6 milliards d’euros, en progression de 17,7%2 par rapport au premier trimestre 2020, revenant ainsi au niveau très élevé du premier trimestre 2019.

En assurance dommages, le rebond de l’activité constaté en 2020 se confirme et la croissance reste très dynamique. Crédit Agricole Assurances réalise un chiffre d’affaires de 2,0 milliards d’euros à fin mars 2021, en hausse de 6,4%2 par rapport à fin mars 2020, avec une progression de 9,3% sur le trimestre à l’international, particulièrement en Italie (+18,8% par rapport à fin mars 2020). Grâce à un apport net de plus de 200 000 contrats sur les trois premiers mois de l’année, le portefeuille de contrats dommages atteint près de 14,8 millions de contrats à fin mars 2021, en progression de 4,2% sur un an.

Les taux d’équipement des particuliers poursuivent leur croissance, en France dans les réseaux des Caisses régionales (42,1%3 à fin mars 2021, soit +1,1 point sur un an) et de LCL (25,9%3 à fin mars 2021, soit +0,7 point sur un an), et en Italie dans les réseaux de CA Italia (17,7%4, soit +2,0 points sur un an). Le ratio combiné5 reste toujours bien maîtrisé à 96,1% à fin mars 2021.

En prévoyance / emprunteur / assurances collectives, le chiffre d’affaires s’établit à 1,3 milliard d’euros, en progression de 5,0%2 sur un an, porté par l’ensemble des trois segments d’activité.

En épargne / retraite, Crédit Agricole Assurances poursuit la réorientation de son activité vers les unités de compte. A fin mars 2021, la collecte brute en unités de compte s’élève à 3,0 milliards d’euros2, en hausse de 22,0% par rapport à la collecte élevée du premier trimestre 2020, et atteint son plus haut niveau trimestriel historique, témoignant ainsi du succès de la politique de collecte initiée au dernier trimestre de 2019. Le chiffre d’affaires en épargne / retraite progresse de 23,9% par rapport au premier trimestre 2020, à 7,3 milliards d’euros, et la part des UC dans la collecte brute se maintient au haut niveau de 40,7%1, stable sur un an. L’international affiche notamment une progression de 42,4% sur ce segment, dont une hausse de 18,7% en Italie.

Avec un très bon niveau de collecte nette UC, à +2,0 milliards d’euros à fin mars 2021, en hausse de 15,2% par rapport au premier trimestre 2020, et une décollecte de -0,3 milliard d’euros sur les contrats en euros, la collecte nette totale du premier trimestre s’élève à +1,7 milliard d’euros, en forte hausse (x2,2) par rapport au premier trimestre 2020.

Les encours gérés en assurance vie progressent de 4,6% sur un an à 312,3 milliards d’euros6, dont

78,5 milliards d’euros en unités de compte, et 233,8 milliards d’encours euros (-0,3% par rapport à fin mars 2020). Les encours en unités de compte ont ainsi progressé de 14,5 milliards sur un an, soit une croissance de 22,7%, et représentent 25,1% de l’encours global, en hausse de 3,7 points de pourcentage par rapport à fin mars 2020.

*******

Fonds de Prêts Participatifs Relance

Afin de permettre aux entreprises de financer leur développement et soutenir la relance économique, Crédit Agricole Assurances a annoncé une participation au financement des Prêts Participatifs Relance à hauteur de 2,25 milliards d’euros, distribués par les banques, dont les réseaux du Crédit Agricole. Cet engagement vient compléter l’ensemble des mesures prises par le groupe Crédit Agricole mobilisé depuis le début de la crise sanitaire pour accompagner ses clients professionnels dans cette période difficile.

Partenariats

Crédit Agricole Assurances et Europ Assistance ont finalisé l’accord relatif à la prise de participation de Pacifica (filiale d’assurance dommages de Crédit Agricole Assurances) à hauteur de 50% du capital d’Europ Assistance France, principale entité de services d’Europ Assistance portant l’expertise et les moyens du groupe sur le marché français. À compter de janvier 2022, Crédit Agricole Assurances et ses filiales confieront l’intégralité de leurs activités d’assistance en France à Europ Assistance qui deviendra l’assisteur partenaire des assureurs du groupe Crédit Agricole (Predica, Pacifica, CAMCA, La Médicale). Crédit Agricole Assurances élargit ainsi son offre de services, l’activité d’assistance s’inscrivant pleinement dans les ambitions du groupe Crédit Agricole avec notamment, l’accompagnement de ses clients dans tous leurs moments de vie.







1 En normes françaises.

2 Croissances retraitées d’un changement de méthodologie comptable ; hors retraitement, la croissance est de 15,6% sur les lignes prioritaires d’activité, de 19,4% sur le chiffre d’affaires de Crédit Agricole Assurances, de 6,6% en assurance dommages et de 16,7% en prévoyance / emprunteur / assurances collectives.

3 Part des clients ayant au moins un contrat en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV.

4 Part des clients du réseau CA Italia ayant au moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances.

5 Ratio (sinistralité + frais généraux + commissions) / cotisations, net de réassurance, périmètre Pacifica.

6 Encours en épargne, retraite et prévoyance.





Pièce jointe