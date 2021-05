Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Muutokset johto

Pörssitiedote 7.5.2021 klo 12.00

Marko Kaarto Ovaro Kiinteistösijoituksen kiinteistökehitysjohtajaksi

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n kiinteistökehitysjohtajaksi on valittu Marko Kaarto (s. 1977) ja hänestä tulee johtoryhmän jäsen. Kaarto aloittaa yhtiön palveluksessa 1.8.2021.

Marko Kaarto toimii tällä hetkellä Suomen Asuntoneuvoja Oy:n palveluksessa. Aikaisemmin hän on toiminut yrittäjänä asunto- ja kiinteistösijoittamisen parissa.

Kaarto on ollut yli 10 vuotta aktiivinen asuntosijoittaja ja hänellä on vahva ja monipuolinen ymmärrys sijoittamisesta. Kaarto on kirjoittanut aiheesta kaksi kirjaa ja hän toimii Suomen Vuokranantajat ry:n hallituksessa.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Ovaro panostaa strategian mukaisesti kasvuun ja kiinteistökehitykseen. Tavoitteena on käynnistää tonttihankinta, rakennuttaminen ja omaperusteinen asuntotuotanto. Kiinteistösijoituksien lisäksi yhtiön tavoitteena on rakennuttaa asuntoja sekä asuntosijoittajille että kuluttajille. On upea saada Marko Kaarron kaltainen ammattilainen vauhdittamaan Ovaron kiinteistökehitystä ja rakennuttamista. ”

Marko Kaarto:

”Pörssiyhtiönä Ovarolla on mainio mahdollisuus ketteränä toimijana kasvaa strategiansa mukaisesti niin hankekehityksessä kuin myös rakennuttamisen puolella. Ovaro antaa mielenkiintoisen näköalapaikan asunto- ja kiinteistösijoittamisen ytimessä. Syksyllä kääritään hihat ja odotan mielenkiinnolla, että pääsen antamaan oman osaamiseni ja kokemukseni yhtiön hyödyksi."

