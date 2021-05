KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.5.2021 KLO 13.30

Kesla Oyj toimittaa puunkorjuuteknologiaa Amkodor-Onego -yhtiölle Petroskoihin Venäjälle

Amkodor-Onegon Petroskoin metsäkonetehtaan kehittäminen kuuluu Karjalan Tasavallan ja Venäjän Federaation kärkihankkeisiin. Tehtaan valmistus perustuu Amkodorin kehittämiin metsäkoneisiin, joihin Kesla on toimittanut nosturit ja hakkuupäät. Amkodor-Onego on Amkodorin osakkuusyhtiö. Amkodorin hallituksen puheenjohtajaan kohdistuvien pakotteiden vuoksi Kesla päätti 7.1.2021 pysäyttää liiketoimet Keslan ja Amkodorin välillä.

Kesla on pyytänyt lausunnot asetetun henkilöpakotteen soveltamisesta pakotelainsäädännön tuntevilta eri asiantuntijoilta sekä ulkoministeriöstä. Tarkentuneen tiedon perusteella Kesla on tehnyt pakotteiden soveltamisohjeissa todetun riskiperusteisen arvion toimituksista Petroskoihin Amkodor-Onego -yhtiölle. Arvioinnissa ei ole löydetty pakotteiden soveltamisesta johtuvaa estettä Keslan toimituksille Amkodor-Onego -yhtiölle Petroskoihin.

KESLA OYJ

Simo Saastamoinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 40 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 70 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.