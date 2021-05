Investors House Oyj

Pörssitiedote 7.5.2021 klo 13.45

Sisäpiiritieto

POSITIIVINEN TULOSVAROITUS: INVESTORS HOUSE ARVIOI VUODEN 2021 OPERATIIVISEN TULOKSEN OLEVAN PAREMPI KUIN VUONNA 2020

Investors House ohjeistaa koko vuoden operatiivista tulosta (EPRA).

Vanha ohjeistus 8.3.2021

Tällä hetkellä koronan tulevaan kehittymiseen samoin kuin rokotusten aikatauluun ja järjestykseen liittyy huomattavia epävarmuuksia, minkä johdosta Investors House pidättäytyy ohjeistuksen antamisesta vuodelle 2021. Yhtiö antaa ohjeistuksen heti kun voidaan arvioida koronaan liittyen epävarmuuksien vähentyneen riittävässä määrin.

Uusi ohjeistus 7.5.2021

Investors House arvioi vuoden 2021 operatiivisen tuloksen olevan parempi kuin vuonna 2020.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Korona-lähtöiset riskit eivät ole poistuneet. Ne ovat kuitenkin mielestämme pienentyneet tavalla, joka mahdollistaa ohjeistuksen antamisen.

Syksyllä 2020 julkistetun strategian 2020-2023 toteutus on edennyt sekä myyntien että investointien osalta vähintäänkin tavoitellusti. Myös olemassa olevien liiketoimintojen suorituskyky on säilynyt vakaana. Tämän johdosta arvioimme nykyisen liiketoiminnan operatiivisen tuloksen vuonna 2021 muodostuvan vuotta 2020 paremmaksi.

Investors Housen keskeinen omistaja-arvoa koskeva tavoite on jatkaa nousevien osinkojen uraa. Osakekohtainen osinko on nyt noussut kuusi vuotta peräkkäin kun ns osinkoaristokraattina pidetään yhtiötä, jonka osakekohtainen osinko on kasvanut 10 vuoden ajan. Vuoden 2020 operatiivisesta tuloksesta yhtiökokous päätti jakaa noin 76 % osinkoina. Nykyisen operatiivisen tuloksen taso mahdollistaisi osinkojen kasvu-uran jatkamisen strategiakauden ajan entisellä kasvuvauhdilla. Pidän kuitenkin tärkeänä tavoitella jatkuvaa operatiivisen tuloksen parantamista.’’

Investors House julkaisee Q1 2021 osavuosikatsauksensa tiistaina 11.5.2021 noin klo 8.30.

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen esittelee osavuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiistaina 11.5.2021 klo 10.00.

Tilaisuus pidetään webcastinä ja on seurattavissa osoitteessa https://investorshouse.videosync.fi/2021-q1

Helsinki 7.5.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.