Demeurer un chef de file mondial quand le monde a besoin de nous

Lettre du président et chef de la direction

Le 7 mai 2021

Chers actionnaires, clients et membres de la collectivité,

Au cours des 12 mois qui ont suivi ma dernière lettre, votre entreprise a continué de mettre l’innovation humaine et technologique de l’avant pour fournir les outils, les ressources, les renseignements et les efforts qui ont permis à nos concitoyens, à nos clients et aux collectivités (à l’échelle de la planète) de rester connectés, productifs, en sécurité et en santé malgré la pandémie mondiale. TELUS a réussi à garder le cap en dépit de la crise sanitaire et des mesures de santé publique subséquentes, en misant sur son leadership en matière de sociocapitalisme : nous avons mis à profit notre technologie de pointe et notre compassion pour produire des retombées remarquables dans les collectivités que nous servons, et dans lesquelles nous vivons et travaillons.

À ce jour, TELUS, les membres de l’équipe (actuels et retraités), et leurs proches et amis se sont engagés à verser 150 millions de dollars en appui à la lutte contre la COVID-19 et au profit de toutes nos parties prenantes. Depuis le début de la pandémie, nous avons soutenu nos collectivités plus que toute autre organisation canadienne, et c’est un privilège pour moi de vous présenter certains de nos moments forts.

Compter sur l’aide d’experts, à l’interne comme à l’externe

Notre réponse à la pandémie a été soutenue par l’expertise du Comité de gestion des opérations d’urgence (CGOU) et du comité consultatif des questions médicales de TELUS. Le CGOU continue de peaufiner les pratiques à suivre en matière de continuité des affaires, qu’il s’agisse de planification pendant la pandémie, d’initiatives de retour au travail ou de mesures de soutien à la campagne de vaccination. Nous les partageons d’ailleurs avec nos clients et nos partenaires d’affaires des secteurs public et privé depuis mars 2020. Nous continuons également de faire appel au comité consultatif des questions médicales pour la mise sur pied de protocoles de sécurité adéquats, en plus de fournir des renseignements et des conseils d’experts pour soutenir les initiatives de vaccination lancées à l’échelle du pays.

Soutenir nos clients tout au long de la crise sanitaire

Depuis le début de la pandémie, nous avons su tirer parti de notre technologie de pointe pour permettre à 95 pour cent des membres de l’équipe de partout dans le monde de travailler de la maison pour servir les clients avec efficacité et en toute sécurité. Pour continuer d’assurer leur santé et leur mieux-être, nous avons annoncé que les membres de l’équipe TELUS du Canada qui travaillent actuellement de la maison continueront de le faire au moins jusqu’à la fin du mois de septembre 2021. Cette décision est conforme aux échéanciers des initiatives de vaccination nationales pour protéger tous les Canadiens qui veulent se faire vacciner. De plus, nous continuons de favoriser nos mesures de télétravail pour la majorité des membres de l’équipe à l’international, tout en permettant à un nombre limité d’équipes de travailler dans nos emplacements de façon sécuritaire pour continuer de répondre aux besoins particuliers de nos clients.

Servir nos clients consommateurs de manière sûre et efficace

À l’échelle nationale, TELUS a été considérée comme un service essentiel pendant la pandémie et nous nous sommes adaptés aux différentes mesures liées aux restrictions de santé, aux confinements et aux réouvertures prescrites par les provinces. Sans tarder, nous avons répondu à l’appel pour assurer la protection des clients et des membres de l’équipe dans nos boutiques, nos entrepôts et nos immeubles administratifs, et celle de nos techniciens sur le terrain.

TELUS a notamment développé une expérience de magasinage sécuritaire sans contact, y compris des panneaux de plexiglas aux caisses, le dépistage à l’entrée, la distanciation physique partout en magasin et le port obligatoire du masque. De plus, pour optimiser l’utilisation des ressources pendant les périodes de confinement et de réduction de l’achalandage en magasin, certains membres de l’équipe ont été réaffectés pour aider les secteurs les plus occupés de l’entreprise. Cette stratégie de réaffectation proactive a permis le plein emploi pour notre équipe de vente au détail tout au long de la crise sanitaire de COVID-19.

À la fin de mars 2021, TELUS a aussi lancé un projet pilote avec des membres de l’équipe de première ligne qui passent dorénavant le test de dépistage de la COVID-19 deux fois par semaine. Le programme, qui offre une protection supplémentaire aux membres de l’équipe et à tous les clients, est mis en œuvre dans nos Cliniques TELUS Santé. Nous prévoyons intégrer au programme d’autres équipes de première ligne dans les prochains mois.

Révolutionner les installations sur le terrain pour favoriser la distanciation physique

En plus des protocoles améliorés en boutique, nous avons instauré des processus novateurs d’installation et de réparation à distance qui permettent la prestation de services dans les résidences des clients.

Dans la dernière année, le processus de traitement sans contact de TELUS a été notre principal moyen d’interagir avec les clients. Puis, alors que le pays réduisait les différentes mesures de confinement, nous avons offert des options d’auto-installation, d’installation à distance ou de soutien professionnel à domicile. Ces services novateurs sur le terrain ont été conçus pour assurer la protection des clients et des membres de l’équipe.

Répondre aux besoins changeants des clients par l’intermédiaire de services numériques

Pendant la pandémie, nos capacités numériques de pointe ont permis aux Canadiens de faire affaire avec nous de la façon qui leur convenait, et ce, peu importe l’endroit où ils devaient se connecter. En effet, pendant les périodes de confinement, nos plateformes numériques améliorées nous ont permis d’accorder la priorité aux clients en assurant le traitement d’une grande partie des tâches des réseaux traditionnels, contribuant du coup à atténuer les effets de la fermeture de nos boutiques.

De plus, en réponse à l’augmentation du nombre de personnes qui travaillent, s’instruisent, socialisent et font des transactions en ligne, nous avons lancé Protection numérique de TELUS . Cette solution nationale propose une gamme de services concernant la protection des appareils, les réseaux privés virtuels, la surveillance proactive de l’identité et du crédit, ainsi que le rétablissement de l’identité et le remboursement des dépenses en cas de vol.

Accompagner les clients affaires durant ces temps difficiles

Pour offrir les mêmes niveaux de sécurité à nos clients d’affaires et aux membres de l’équipe qui les soutiennent, nous leur avons proposé des services, des installations et des réparations à distance, y compris dans des pharmacies, des centres de soins de longue durée, des hôpitaux et des cliniques partout au Canada. Nous avons également facilité leur transition vers une stratégie numérique en leur offrant des essais gratuits de 90 jours, en plus d’outiller plus de 6 400 entreprises canadiennes grâce à nos solutions de travail virtuel. Pour démontrer son appui, TELUS a offert son cadre de planification en cas de pandémie à plus de 500 000 entreprises, en plus d’organiser des tables rondes sur l’échange de meilleures pratiques, afin d’assurer le mieux-être des employés et des clients alors qu’elles reprenaient leurs activités.

Aussi, afin d’améliorer la situation des petites entreprises pendant les périodes de confinement et de restrictions commerciales, TELUS a lancé la campagne #AidonsNosPME. Cet engagement de 500 000 $ pour appuyer, encourager et aider les propriétaires d’entreprise de nos collectivités partout au Canada est devenu le sujet tendance numéro un sur Twitter.

En octobre, sur la lancée de notre campagne #AidonsNosPME, nous avons entamé le mois de la PME avec une série d’offres spéciales pour les propriétaires d’entreprise, rappelant aux entreprises canadiennes et aux clients consommateurs notre engagement continu à soutenir la communauté des petites entreprises.

Offrir des solutions novatrices de sécurité, d’information et de connexion

Connecter les collectivités grâce à Télé OPTIK

Nous avons tiré profit de la plateforme OPTIK pour relier entre elles les collectivités et amplifier la portée du contenu local d’importance. Étant donné la place centrale des services religieux et des programmes communautaires dans la vie de nombreux citoyens, et en cette période où la distanciation physique prime, l’équipe a apporté de manière préventive des améliorations au service Télé OPTIK et collaboré avec des organismes communautaires pour que les cérémonies soient diffusées en ligne. Pour aider les personnes âgées à rester connectées, nous avons par ailleurs déployé un service de « caméras locales ». Celles-ci permettent la diffusion vidéo en direct des cérémonies se tenant dans les lieux de culte vers les établissements de soins de longue durée par le service Télé OPTIK.

En outre, nous avons proposé la diffusion en direct de contenu pédagogique en partenariat avec les centres des sciences et avons collaboré avec nos partenaires communautaires, y compris les organismes en arts vivants et visuels, pour aider ces organisations à joindre leur public de façon virtuelle.

Utiliser OPTIK pour promouvoir le mieux-être mental et physique

Nous avons soutenu le mieux-être de nos clients et de leur famille en les connectant à du contenu qui fait la promotion de la santé mentale et physique. Outre la chaîne Healthy Living Network de TELUS, nous avons offert à nos clients l’accès à des applications comme Calm et Yyoga (cours virtuels de yoga) pour favoriser la santé et l’équilibre mental chez un nombre accru de personnes grâce aux technologies numériques.

Promouvoir la sécurité en ligne grâce au documentaire original Dark Cloud de TELUS

Les citoyens, y compris les jeunes, sont de plus en plus actifs en ligne. Dans ce contexte, TELUS insiste sur l’enjeu de la santé mentale et met en lumière les risques de l’intimidation en ligne. Notamment, notre équipe a lancé un nouveau documentaire original de TELUS intitulé Dark Cloud : Le prix trop élevé de la cyberintimidation , qui aborde les causes de ce problème et propose des stratégies de prévention. Ce contenu vient renforcer les efforts continus de TELUS pour combattre les pratiques néfastes d’intimidation dans le cadre du programme TELUS Averti, par lequel nous avons aussi élargi l’accès aux ressources de sécurité numériques en 2020 avec le lancement de nouveaux ateliers en ligne pour adultes. À la fin de l’année, plus de 90 000 Canadiens avaient participé aux ateliers en ligne ou virtuels de TELUS Averti.

Se divertir pendant le confinement

Pour pallier la réduction de l’offre de contenu télévisuel en raison des contraintes liées aux horaires de production, TELUS a lancé TELUS Presents, une collection triée sur le volet provenant de partout dans le monde. En outre, nos balados TELUS Talks avec la journaliste chevronnée Tamara Taggart ont continué à fournir des renseignements et des nouvelles qui résonnent auprès de notre public pendant que nous traversons ensemble la pandémie.

Pour diffuser sa vision de l’avenir des technologies et expliquer comment elle compte générer de la valeur, stimuler l’innovation et créer un futur meilleur pour les citoyens du monde, notre équipe a lancé la série Bâtisseurs de l’avenir. Créée en collaboration avec Elevate, une organisation d'avant-garde qui partage la volonté de TELUS de répondre aux grands enjeux de société, cette série de balados et de vidéos présente des discussions avec des experts de TELUS qui lèvent le voile sur des domaines clés de l’innovation dans l’entreprise (notamment l’agriculture, l’intelligence artificielle et le réseau 5G). Elle alimente la passion de l’équipe envers l’exploitation de technologies de calibre mondial pour apporter des changements sociaux.

Obtenir de meilleurs résultats grâce aux données au service du bien commun

TELUS s’efforce de contribuer à réduire la propagation et l’incidence de la COVID-19. À cet égard, nous tirons profit des données essentielles disponibles pour soutenir les efforts de santé publique et de prévention, tout en demeurant bien au fait de l’importance du respect de la vie privée, dans le cadre du programme Les données au service du bien commun. Ce programme offre une approche évoluée de l’analyse des données dépersonnalisées qui peut aider les différents ordres de gouvernement et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions stratégiques et éclairées, fondées sur des données réelles. Surtout, le programme Les données au service du bien commun permet aux autorités sanitaires et aux chercheurs d’accéder aux données rigoureusement dépersonnalisées de la solution Insights de TELUS pour mesurer l’évolution de la COVID-19 et de trouver de nouvelles façons de freiner sa propagation sans porter atteinte à la vie privée des Canadiens.

Connecter les Canadiens grâce à nos réseaux de classe mondiale

Rapides et fiables, nos réseaux à large bande de calibre mondial permettent aux Canadiens qui se trouvent à l’intérieur de la zone de couverture de nos réseaux filaire et mobile d’accéder aux outils et aux ressources nécessaires pour rester connectés. Cela comprend la connectivité requise par les hôpitaux et les établissements de soins de santé pour soutenir leurs efforts cruciaux et sauver des vies.

Importance de la connectivité

Notre équipe comprend l’importance d’offrir une connexion rapide, fiable et uniforme – tant en milieu rural qu’urbain – afin d’engendrer l’innovation qui ouvre la voie à la diversité et à la compétitivité dans le secteur privé, soutenant ainsi la croissance économique et la création d’emplois au pays. Cet accomplissement nous aide, par ailleurs, à répondre aux enjeux sociaux les plus pressants en matière de santé, d’éducation et d’environnement, tout en promouvant l’égalité économique à l’ère numérique.

Accélérer l’expansion de nos réseaux 5G et TELUS PureFibre

L’urgence sanitaire a affirmé la nécessité d’une connexion rapide et fiable, surtout dans les régions rurales où l’accès au réseau est d’autant plus important. À cet égard, d’ici la fin de l’année, nous aurons branché plus de 279 collectivités au réseau de pointe TELUS PureFibre et prolongé la portée de notre réseau mobile pour atteindre 99 pour cent de la population, dont 70 pour cent couverte par la 5G. Cela comprend la prestation d’une connexion vitale à 60 communautés autochtones de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Québec.

Notre engagement visant à brancher les collectivités éloignées s’incarne par la prolongation de la portée de notre réseau LTE évolué à près de 5 000 personnes dans 14 collectivités de la Basse-Côte-Nord au Québec, à 2 000 kilomètres à l’est de Montréal. Quelque 2 000 ménages, entreprises, écoles et centres de santé ont ainsi accès pour la toute première fois à Internet haute vitesse, à la téléphonie mobile et aux soins de santé virtuels.

Pour continuer à servir nos clients efficacement, dont ceux en région rurale, nous investirons 54 milliards de dollars d’ici 2024 afin d’accélérer la construction du réseau et la mise en œuvre des technologies pour ainsi accroître la vitesse de transmission des données et la performance du réseau au profit des citoyens et des entreprises. Ces investissements font le lien entre notre stratégie de croissance éprouvée et notre démarche de sociocapitalisme qui consiste à profiter de notre technologie de pointe pour créer des connexions et des occasions cruciales pour les clients et les collectivités, peu importe l’endroit où ils vivent.

Fournir des réseaux assez puissants pour que les Canadiens continuent de travailler, mais à distance

La puissance, la rapidité et la stabilité de nos réseaux ont favorisé la productivité des Canadiens pendant la pandémie. L’étude mondiale indépendante sur les effets du travail à la maison Global Remote Work Productivity Tracker recense une hausse de 170 pour cent du télétravail au Canada dans la foulée de la pandémie, ce qui a entraîné une augmentation globale de la productivité de 25 pour cent. En comparaison, l’Europe et les États-Unis ont connu des baisses de productivité respectives de 8,2 pour cent et 7,2 pour cent en raison du télétravail.

Maintenir l’engagement d’offrir des réseaux de calibre mondial

La fiabilité accrue de la connectivité que nous offrons à nos clients repose sur nos réseaux filaire et mobile primés, soutenus par nos remarquables ingénieurs, technologues et concepteurs. En février 2021, notre réseau mobile de calibre mondial a été reconnu pour la neuvième fois comme le meilleur au Canada par la firme britannique Opensignal. En avril, cette dernière a en outre attribué six prix à notre réseau 5G de prochaine génération pour souligner sa supériorité en matière de vitesse et de couverture. De plus, la société américaine Ookla a désigné notre réseau le meilleur au Canada en nous remettant pour la septième fois de suite le prix Speedtest du réseau mobile le plus rapide et pour la quatrième fois de suite celui de la meilleure couverture mobile au pays.

Ces mentions d’Opensignal et d’Ookla s’ajoutent aux multiples récompenses qu’a reçues TELUS au fil des ans. En 2020, les honneurs décernés par d’autres experts indépendants du secteur, dont J.D. Power et PCMag aux États-Unis et Tutela à Victoria, sont venus enrichir l’impressionnant palmarès de TELUS en matière d’excellence du réseau. De même, notre réseau TELUS PureFibre a été reconnu sur le plan international en 2020. À titre d’exemple, le magazine américain PCMag a désigné notre réseau TELUS PureFibre comme la meilleure option pour les jeux vidéo et a qualifié TELUS de fournisseur d’accès Internet le plus rapide à l’échelle nationale.

Faire preuve de leadership en matière de sociocapitalisme

Il y a plusieurs façons d’être connectés pour l’avenir

Nous avons continué de tendre la main aux plus vulnérables pour garantir un accès universel à des ressources vitales en matière de connectivité et de soins de santé. Nos programmes Connectés pour l’avenir ont étendu leur portée tout au long de la pandémie, reliant encore plus de Canadiens traditionnellement mal desservis d’un océan à l’autre.

Par exemple, nous avons étendu le programme Mobilité pour l’avenir à la Saskatchewan, au Québec, au Nord du Canada, à la Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve et à l’Île-du-Prince-Édouard, ce qui rend cette initiative vraiment nationale et accessible à 20 000 jeunes Canadiens vulnérables qui quittent les foyers d’accueil. En nous appuyant sur le succès de cette initiative, nous avons lancé le programme Mobilité pour l’avenir destiné aux aînés, qui offre aux personnes âgées à faible revenu admissibles un accès à une connectivité mobile à prix abordable, ce qui leur permet de rester en contact avec leurs proches, réduisant du coup le sentiment d’isolement. Le programme les aide aussi à gérer leur mieux-être mental et leur donne accès à d’importantes ressources gouvernementales et en santé. De plus, depuis le début de la pandémie, nous avons fait don de plus de 14 000 téléphones, tablettes et forfaits – une valeur de 16 millions de dollars – à des centaines d’organismes sans but lucratif qui aident les Canadiens à traverser l’urgence sanitaire.

De même, nous avons élargi notre programme Internet pour l’avenir pour y inclure 200 000 personnes handicapées en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec, et nous avons pris des mesures pour faciliter l’accès au programme pour les élèves de la maternelle à la 12e année dans le besoin en Colombie-Britannique et en Alberta. Depuis sa création, 95 000 membres de famille et personnes handicapées ont pu profiter d’un accès Internet haute vitesse à faible coût.

Nous continuons de fournir des soins primaires et des soins de santé mentale aux personnes sans abri et aux autres personnes dans le besoin dans le cadre de notre programme Santé pour l’avenir et, en janvier, nous avons lancé deux nouvelles cliniques mobiles à Vancouver et à Toronto. Ces deux cliniques s’ajoutent aux sept que nous avons mises sur pied en 2020, ce qui porte à 13 le nombre de cliniques en activité à l’échelle nationale. Fait important, bon nombre de nos partenaires provinciaux du programme Santé pour l’avenir utilisent les cliniques pour fournir des évaluations et tests de dépistage de la COVID-19. Au total, nos efforts ont permis près de 59 000 visites et près de 18 000 évaluations et tests de dépistage de la COVID-19.

Améliorer notre soutien envers la diversité et l’inclusion

La diversité et l’inclusion ont toujours été au cœur de notre engagement envers le sociocapitalisme. En 2020, nous avons entrepris une série d’initiatives pour évoluer vers une représentation encore plus à l’image des clients et des collectivités que nous servons. Nous avons notamment accueilli notre premier chef, Diversité et inclusion, mis sur pied un groupe de ressources pour appuyer les membres de l’équipe noirs et mis à jour notre politique sur la diversité du conseil d’administration. À cet égard, après avoir dépassé son objectif initial en matière de diversité de genre, TELUS montre l’exemple en matière de diversité au sein du conseil en ayant défini et atteint ses propres objectifs par rapport à la représentation des genres, des minorités visibles et des autochtones.

Répandre l’idée du sociocapitalisme grâce au Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur

En nous appuyant sur l’expérience de notre équipe, qui utilise nos activités principales pour amplifier un objectif social plus vaste qui profite à toutes nos parties prenantes, nous avons lancé le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur en 2020. À 100 millions de dollars, il s’agit de l’un des plus importants fonds à vocation sociale au monde. En offrant un financement de démarrage aux entrepreneurs ainsi qu’aux entreprises émergentes ou établies, d’ici et d’ailleurs, le Fonds permet à ces entreprises de prendre de l’expansion et de donner vie à leur mission socialement novatrice et durable.

Par exemple, au début de 2021, le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur a investi dans le fonds d’investissement à vocation sociale de Raven Indigenous Capital Partners, le premier fonds à vocation sociale d’origine autochtone au monde. Grâce à cet investissement, nous offrirons de meilleures possibilités aux entreprises et aux entrepreneurs autochtones, tout en aidant à régler certains des problèmes les plus urgents auxquels font face les collectivités autochtones partout au Canada.

Assurer la sécurité alimentaire avec TELUS Agriculture

L’urgence sanitaire a révélé des lacunes dans notre approvisionnement alimentaire, qu’il est possible d’atténuer au moyen de technologies révolutionnaires et connectées. À cet égard, nous avons également orienté notre innovation humaine et technologique pour rendre l’approvisionnement alimentaire sécuritaire, durable, vaste et connecté grâce au lancement de TELUS Agriculture . Ce secteur d’activité créera une chaîne de valeur agricole entièrement connectée, permettant à TELUS d’améliorer les résultats pour les citoyens en contribuant à répondre aux besoins alimentaires croissants dans le monde en toute sécurité.

Faire le bien et le faire bien grâce à l’éthique fiscale

Un des principes fondamentaux de notre idée du sociocapitalisme est la conviction que, pour réussir en affaires, nous devons aussi soutenir les parties prenantes que nous servons. L’éthique fiscale représente l’une de nos façons de faire le bien dans nos collectivités. Votre entreprise a versé plus de 46 milliards de dollars en impôt et en paiements de spectre aux autorités fédérales, provinciales et municipales depuis 2000. Ces fonds appuient les initiatives en matière d’infrastructure, de santé publique et de politique publique sur lesquelles nous comptons tous en tant que citoyens – un aspect qui a pris une importance accrue pendant l’urgence sanitaire que nous vivons.

Favoriser la santé et le mieux-être des Canadiens de manière virtuelle

Au cours de la pandémie, nous avons soutenu les Canadiens vulnérables qui ne peuvent pas ou ne veulent pas quitter leur domicile grâce à des solutions de santé numériques novatrices. Par exemple, la portée des soins de santé virtuels offerts par Babylon par TELUS Santé a été étendue de la Colombie-Britannique à l’Alberta, à la Saskatchewan et à l’Ontario en 2020. Reflétant les diverses collectivités que nous servons, les consultations médicales sont offertes en plusieurs langues.

Pour les médecins qui utilisent actuellement un dossier médical électronique de TELUS, la fonction de Visite virtuelle a facilité plus de 588 000 visites virtuelles depuis son lancement au printemps dernier. Akira par TELUS Santé, qui permet aux employeurs de promouvoir la santé de leurs employés, a connu une croissance annuelle de près de 300 pour cent en 2020. Plus de deux millions de Canadiens et leur famille sont couverts par l’une de ces solutions, y compris la solution EQ Care acquise récemment. À la fin de 2020, nous avons mis en œuvre le gestionnaire de rapports HRM d’OntarioMD qui assure la communication directe entre notre plateforme Akira par TELUS Santé et 12 000 médecins de famille en Ontario.

Solutions de surveillance du mieux-être pour nos citoyens les plus vulnérables

TELUS est maintenant le plus important fournisseur canadien de services d’intervention en cas d’urgence. Ainsi, en septembre, notre solution Compagnon Santé connectée, qui offre un service d’intervention en cas d’urgence aux personnes âgées vivant de façon autonome, a été lancée à l’échelle nationale et nous offrons maintenant le service en français, en cantonais, en mandarin, en pendjabi et en anglais. De plus, notre solution de télésoins à domicile a fourni un soutien virtuel à 11 800 patients dans l’ensemble de notre réseau, soit une multiplication par dix par rapport à 2019. Récemment, notre programme de télésoins à domicile a été enrichi de dispositifs de détection des chutes du service Compagnon Santé connectée dans le cadre d’une initiative novatrice de soins à domicile de la Vancouver Island Health Authority. Les patients peuvent donc profiter d’une surveillance en toute sécurité à domicile comme prolongement du service de soins de courte durée.

Aider les premiers répondants et les équipes de soins de santé de première ligne à rester connectés et en santé

Le coût mental et émotionnel de la lutte prolongée contre la COVID-19 pour de nombreux premiers répondants et travailleurs de la santé est considérable et on ne saurait trop insister sur l’importance de répondre à leurs besoins en santé mentale. À cet égard, TELUS a lancé l’application de mieux-être mental Espri par TELUS Santé. L’application continue d’être adoptée partout au pays par les premiers répondants, les forces policières et les équipes de soins de santé et les organisations qui les soutiennent.

Aider les partenaires gouvernementaux avec les efforts de vaccination

Conformément à notre engagement envers le sociocapitalisme, nous avons étendu la portée de notre innovation humaine et technologique afin d’améliorer la santé de nos concitoyens en communiquant de façon proactive avec les gouvernements provinciaux pour leur offrir notre soutien à mesure que le programme national de vaccination s’étend et s’accélère.

Nous avons créé une solution de dossier de vaccination électronique sans contact par l’entremise de nos dossiers médicaux électroniques pour les médecins et les pharmaciens du Québec. Nous avons adapté nos cliniques mobiles Santé pour l’avenir pour faciliter la vaccination des personnes marginalisées et sans-abri, notamment avec la première clinique mobile de vaccination à Toronto pour la communauté traditionnellement mal desservie de Parkdale. Au total, 500 personnes ont été vaccinées par l’intermédiaire de nos cliniques mobiles Santé pour l’avenir.

En Alberta, nous avons installé des lignes de surveillance pour nous assurer que les surgélateurs nécessaires pour entreposer les vaccins demeurent à une température constante, tout en collaborant avec les autorités sanitaires pour améliorer l’efficacité de leurs centres d’appels pendant la première semaine de prise de rendez-vous pour les vaccins.

Il est important de noter que nous avons construit, doté en personnel et connecté des centres d’appels pour les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique et de l’Ontario et que nous continuons de les superviser. Notamment, grâce aux efforts extraordinaires des près de 1 800 membres de l’équipe TELUS qui font du bénévolat dans les centres d’appels des cinq autorités sanitaires de la province dans le cadre du programme de vaccination de la Colombie-Britannique, tous les habitants de la province pourront se faire vacciner d’ici la fin de juin, soit deux mois avant la date prévue. Voyez comment cette importante initiative a une incidence positive sur les membres bénévoles de l’équipe.

De plus, à titre de membre inaugural de la coalition de l’industrie pour la vaccination, TELUS offre des ressources financières et le soutien de son équipe pour la mise en œuvre de carrefours communautaires appuyant l’effort de vaccination au Québec. Dans le cadre de ce partenariat public-privé novateur lancé à la fin de mars, TELUS collabore avec d’autres organisations du secteur privé pour appuyer la création de 30 centres de vaccination dans les collectivités locales de la province.

Notre équipe TELUS tire aussi parti de la technologie associée à nos dossiers médicaux électroniques pour aider les citoyens grâce à notre initiative de dossier de vaccination électronique. L’initiative est actuellement déployée dans 27 sites de vaccination de masse au Québec, ce qui permet aux patients de vivre une expérience sans contact. À ce jour, nous avons documenté plus d’un quart de million de vaccins dans notre système.

Redonner aux collectivités avec générosité et solidarité

En raison de la pandémie, bon nombre de nos projets d’action communautaire en personne ont dû être réalisés de façon virtuelle. En 2020, l’équipe TELUS a posé 1,2 million de gestes d’entraide, de façon virtuelle et sécuritaire, afin de contribuer à bâtir des collectivités plus fortes et plus saines. Parmi ces gestes, mentionnons la fabrication de masques et d’autres articles de protection individuelle pour les travailleurs de première ligne, la livraison de denrées et de fournitures à des banques alimentaires et à des familles dans le besoin, les dons du sang et des appels téléphoniques à des personnes âgées isolées.

En 2020, notre famille TELUS a fait 1,25 million d’heures de bénévolat et a versé 85 millions de dollars à des organismes caritatifs et communautaires du monde entier, ce qui représente cinq pour cent de ses profits avant impôt. Cela inclut une contribution de 8,9 millions de dollars de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, dont 6,5 millions de dollars distribués par les Comités d’investissement communautaire de TELUS et 2,4 millions de dollars octroyés dans le cadre des mesures d’urgence de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. Rien que l’an dernier, la Fondation TELUS pour un futur meilleur est venue en aide à plus de cinq millions de Canadiens en versant des subventions en appui à la santé publique.

Protéger les citoyens et recueillir des fonds grâce à nos masques à l’effigie de nos animaux-vedettes

En 2020, nous avons lancé nos populaires masques réutilisables à l’effigie de nos animaux-vedettes . Depuis le lancement, nous avons vendu 80 000 masques pour assurer la sécurité de nos collectivités et ainsi recueilli 605 000 dollars pour la Fondation TELUS pour un futur meilleur.

Offrir à nos partenaires communautaires du soutien et des solutions novatrices

En raison de la pandémie, bon nombre de nos partenaires des secteurs communautaire et caritatif ont dû repenser leurs stratégies de bénévolat et de soutien. Pour cette raison, notre équipe leur a offert les solutions novatrices dont ils avaient besoin pour communiquer avec leurs clients et les citoyens. Par exemple, nous avons mis à profit l’expertise et le soutien de notre équipe dans le cadre du Téléthon Opération Enfant Soleil, une initiative locale au Québec. En plus de ses efforts de bénévolat, notre équipe a mis en œuvre un centre d’appel infonuagique ayant permis à l’organisation de recueillir 17 millions de dollars en dons. Notre équipe a aussi participé à la mise sur pied d’un centre d’appels infonuagique semblable pour le téléthon Miracle Weekend, en soutien à la fondation de l’hôpital BC Children’s.

Dans le même ordre d’idées, comme les activités estivales avaient été annulées pour assurer la sécurité des enfants, notre équipe a collaboré avec Microsoft, TELUS Spark à Calgary et TELUS World of Science d’Edmonton dans le but de mettre sur pied des camps de science virtuels. Les enfants ont alors pu tirer parti de technologies immersives afin de participer à des activités virtuelles portant sur un vaste éventail de sujets liés aux mathématiques, aux sciences et au codage.

De plus, notre équipe a rapidement offert son soutien aux communautés autochtones, dont plusieurs ont été durement touchées par la pandémie. Par exemple, notre équipe a recueilli des masques, du désinfectant pour les mains et des gants, puis a livré le tout à des communautés autochtones afin d’assurer leur sécurité tout au long de cette urgence sanitaire.

Afin de soutenir les membres de notre équipe cherchant à propager gentillesse et bienfaisance, nous avons instauré un programme de bonnes actions pour nos techniciens en Colombie-Britannique et en Alberta. Dans le cadre de cette initiative, nous avons offert à ces membres une carte-cadeau dont ils pouvaient se servir pour offrir leur soutien à leur collectivité. Plus de 1 000 techniciens ont eu envie de redonner à leur collectivité, que ce soit en achetant des denrées essentielles et en les livrant à des banques alimentaires, en offrant des fleurs à des personnes âgées isolées ou en achetant des fournitures de désinfection pour les communautés autochtones.

Saluer le travail de la famille TELUS pour son engagement envers le sociocapitalisme

Grâce à la passion de notre équipe, TELUS a reçu de nombreuses félicitations et marques de reconnaissance pour ses efforts de lutte contre la pandémie et pour son engagement continu à bâtir des collectivités plus fortes et plus saines à l’échelle mondiale. TELUS était la seule entreprise de télécommunication, et l’une des trois organisations canadiennes, à obtenir une place dans le palmarès des 100 sociétés les mieux gérées sur le plan de la durabilité du Wall Street Journal. Fait impressionnant, le Wall Street Journal nous a attribué le 15e rang mondial dans la catégorie portant sur le leadership en matière de sociocapitalisme. Nous étions également très fiers d’être classés dans le 90e centile du secteur sur l’indice de durabilité Dow Jones. Nous sommes l’unique entreprise nord-américaine de notre secteur à figurer sur l’indice de durabilité Dow Jones. Seulement huit entreprises de télécommunication s’y retrouvent à l’échelle mondiale.

Notre engagement envers la durabilité a également été souligné à l’échelle mondiale, grâce à notre classement parmi les 100 entreprises les plus durables en 2021, selon Corporate Knights, pour une neuvième fois. Il est impressionnant de constater que TELUS se classe première parmi les entreprises de télécommunication en Amérique du Nord, et deuxième à l’échelle mondiale. De plus, notre organisation s’est classée parmi les 100 employeurs les plus écoresponsables au Canada pour notre leadership mondial ainsi que notre engagement à créer un futur durable. Finalement, TELUS a conservé son premier rang mondial au tableau des héros de la COVID-19 de Didtheyhelp.com pendant neuf mois consécutifs.

L’engagement continu de notre équipe à faire en sorte que les membres demeurent engagés, en santé, en sécurité et qu’ils se sentent soutenus nous a valu des marques de reconnaissance sur les plans national et international. Il est important de souligner que notre milieu de travail a été désigné comme le meilleur au Canada par Forbes dans son classement 2020 des meilleurs employeurs. En plus d’occuper le premier rang au pays, TELUS (avec TELUS International) s’est classée 40e parmi 750 marques de premier ordre à l’échelle mondiale. Cette reconnaissance importante est un témoignage éloquent de l’expertise, de la passion et de la cohésion de notre équipe incroyable, ainsi que de la culture extraordinaire, reconnue mondialement, qui fait foi des valeurs que nous partageons avec nos concitoyens.

Envisager un futur meilleur

Nous espérons que la deuxième moitié de l’année 2021 sera marquée par de nombreuses occasions pour nos clients et concitoyens de se reconnecter et de se rapprocher d’une façon significative. Pendant la dernière année, nous avons maintes fois constaté tout ce qu’il est possible d’accomplir en unissant nos forces pour aider nos concitoyens dans le besoin. C’est pour cette raison que nous avons actualisé la promesse de notre marque pour demander à tous de se joindre à nous pour bâtir un monde plus fort, plus sain et plus bienveillant. En effet, au lieu de déclarer que le futur est simple, la nouvelle promesse de notre marque – Créons un futur meilleur – constitue une invitation à se joindre à nous pour rendre le monde simplement meilleur.

Il y a de l’espoir, et notre équipe TELUS se sent privilégiée de participer à la création d’un futur meilleur pour ses concitoyens. Effectivement, vos proches et vous pouvez compter sur les 100 000 membres de l’équipe TELUS actuels et retraités partout dans le monde pour vous fournir des niveaux d’excellence inégalés en matière de connectivité, de soins et de service en 2021 et dans les années à venir.

Au nom de l’équipe TELUS, merci de votre fidélité, de votre collaboration et de votre soutien.

Darren

Le 7 mai 2021