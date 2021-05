IDS RESULTATS 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE / Le 7 Mai 2021

Résultats 2020 impactés par la crise sanitaire

Le Conseil d’administration d’IDS s’est réuni le 5 mai 2021 et a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

La crise sanitaire du Covid et les confinements ont eu des impacts très négatifs sur l’activité d’IDS qui a été en forte baisse (-40%) en 2020 par rapport à 2019. Dès le début de la crise sanitaire, la société a engagé un plan de réduction des charges d’exploitation (-17%) mais qui n’a pas permis de compenser la baisse de chiffre d’affaires.

Fort de son savoir-faire et de sa maitrise des métiers des SIG, IDS a souhaité dans cet environnement contraint, conserver ses ressources humaines et ses compétences techniques afin de pouvoir continuer le développement de ses projets et préparer la phase de rebond de toutes ses activités chez ses clients dès la sortie de crise.

AU 31 décembre, en K€ 2020 2019 Comptes Sociaux IDS Produits d’exploitation 2 087 3 855 Total charges d’exploitation 2 929 3 546 Résultat d’exploitation -842 309 Résultat courant avant impôts -842 308 Résultat exceptionnel - 19 10 Résultat net -820 330 Trésorerie disponible 952 1 552 Endettement 0 0 Capitaux propres 3 623 4 443





Compte tenu de la solidité de ses fonds propres, IDS n’a pas eu recours au PGE. A date, sa trésorerie reste positive et la société affiche toujours une absence d’endettement financier.



Les incertitudes et le peu de visibilité qui pèsent sur les marchés adressés par IDS principalement liés à la crise du Covid ne permettent pas d’annoncer, pour le moment, de prévisions fiables pour 2021, même si le deuxième semestre 2021 devrait connaitre un retour plus dynamique des activités par rapport à la situation constatée sur le T1 2021 qui reste encore impactée par la pandémie. Le professionnalisme et la réactivité des équipes d’IDS permettront de répondre aux besoins du marché lorsque celui-ci sera redevenu plus favorable.

IDS- siège social : 20 rue Joseph Serlin 69001 LYON