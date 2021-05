Cartier dépose sur SEDAR le rapport technique NI 43-101 de l’estimation des ressources de la propriété Mine Chimo

English French

Faits saillants de la propriété Mine Chimo :



La nouvelle estimation des ressources a produit ( FIGURE ) :



6 616 000 tonnes à une teneur moyenne de 3,21 g/t Au pour un total de 684 000 onces d’or dans la catégorie de ressources indiquées et ;

15 240 000 tonnes à une teneur moyenne de 2,77 g/t Au pour un total de 1 358 000 onces d’or dans la catégorie de ressources présumées.



) :

L’estimation produite est contrainte avec le DSO (‘’Deswik Stope Optimizer’’) à une teneur de coupure de 2,0 g/t Au pour les Couloirs Aurifères Nord et Sud et de 1,5 g/t Au pour le Couloir Aurifère Central avec un prix de l’or de 1 612 US $ / oz.

Les résultats des récents travaux, qui valorisent les ressources, sont les suivants :



Les essais de tri industriel de la minéralisation ont permis de produire un concentré représentant plus de 50 % de la masse du matériel original avec un pourcentage d’augmentation de 170 % de la teneur en or par rapport à l’alimentation de la trieuse. L’accroissement de la teneur du matériel préconcentré, précédant les opérations d’usinage, favorise :

L’accroissement du taux de récupération à l’usine ; La réduction des coûts de transport vers l’usine et des coûts d’usinage ; La réduction des coûts de restauration des résidus miniers ; La réduction de l’empreinte environnementale des résidus miniers et ainsi, l’obtention d’une meilleure acceptabilité sociale du projet minier.



L’étude sur les capacités de hissage du puits de la propriété Mine Chimo révèle que les composantes de la structure interne du puits actuel pourraient permettre de hisser 4 921 tm/jr soit 1,7 M tm/an. La capacité de hissage pourrait être accrue à 6 151 tm/jr (2,2 M tm/an) en remplaçant les guides en place par des guides en acier.



Des études internes d’ingénierie en cours, élaborant et produisant le design de scénarios de minage optimaux en vue de minimiser les coûts et de récupérer le plus d’once d’or possible, progressent en lien avec les résultats décrits ci-dessus.





Le potentiel pour accroître les ressources sous et en périphérie des 27 zones aurifères de la propriété (FIGURE) demeure très bon.

VAL-D’OR, Québec, 07 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (“Cartier”) annonce qu’elle a déposé sur SEDAR le rapport technique intitulé ” NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate Update for the Chimo Mine Project, Québec, Canada ”, daté du 6 mai 2021.

Ce rapport, conforme aux normes NI 43-101 et réalisé par InnovExplo Inc. pour Cartier, présente les résultats de la mise à jour de l’estimation des ressources minérales de la propriété Mine Chimo; située le long de la faille Larder Lake - Cadillac, à 45 km à l’est de Val-d’Or, Québec, Canada. Le rapport est disponible sur SEDAR et sur le site Web de la Société.

La minéralisation de la propriété Mine Chimo est constituée de 27 zones aurifères qui s’inscrivent à l’intérieur de 17 structures aurifères, elles-mêmes regroupées en 3 couloirs aurifères. Les ressources minérales estimées à ce jour pour la propriété sont présentées ci-dessous (FIGURE):

Couloirs

Aurifères

Teneur de coupure

(g/t Au)

Ressources indiquées Ressources présumées Tonnes

Métriques

(t) Teneur

(g/t Au) Onces Troy

(oz Au) Tonnes

Métriques

(t) Teneur

(g/t Au) Onces Troy

(oz Au) Couloir Aurifère Nord (> 2,0) 1 119 000 3,85 139 000 1 563 000 3,54 178 000 Couloir Aurifère Central (> 1,5) 5 053 000 3,03 493 000 11 728 000 2,55 963 000 Couloir Aurifère Sud (> 2,0) 444 000 3,61 52 000 1 949 000 3,47 217 000 Total 6 616 000 3,21 684 000 15 240 000 2,77 1 358 000

Le volume de roche qui renferme les zones aurifères de la propriété, pour lesquelles les ressources ont été estimées, possède une longueur dans l’orientation Est-Ouest de 1 400 m, une largeur dans l’orientation Nord-Sud de 675 m et une hauteur de 1 600 m (FIGURE). L’estimation des ressources du Couloir Aurifère Nord, constitué de 9 zones (1A, 1B, 2, 2B, 2W, 3, 3E, 4B et 4B2), du Couloir Aurifère Central, constitué de 13 zones (5B, 5B2, 5B3, 5B4, 5C, 5CE, 5M, 5M2, 5M3, 5M4, 5N, 5NE et 6N1), ainsi que du Couloir Aurifère Sud; constitué de 5 zones (6, 6B, 6C, 6P et 6P2), a été réalisée à partir de l’information connue à ce jour. La majorité des ressources sont situées à proximité des ouvertures souterraines existantes. Toutefois, la Zone 6N1 est située à 125 m au Sud-Est et les zones du secteur Est de la propriété sont situées à 450 m à l’Est des infrastructures souterraines existantes. Le potentiel pour accroître les ressources sous et en périphérie des 27 zones aurifères de la propriété demeure très grand.

Notes complémentaires sur l’estimation des ressources

L’estimation des ressources aurifères a été réalisée par Mmes Christine Beausoleil, P. Geo. et Claude Savard, P. Geo. d’InnovExplo Inc., qui sont des personnes qualifiées indépendantes au sens du Règlement NI 43-101.



Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales parce que leur viabilité économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources présumées, reportées dans cette estimation des ressources minérales, est de nature incertaine et rien ne garantit qu’une partie ou que la totalité des ressources minérales présumées pourra être convertie en ressources minérales indiquées avec davantage de forage d’exploration.



L’estimation des ressources minérales est conforme aux normes et aux lignes directrices en vigueur de l'Institut Canadien des Mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) ainsi que de la norme canadienne NI 43-101 pour la publication des ressources minérales.



L'exigence d'une perspective raisonnable d'extraction économique éventuelle est satisfaite en ayant une largeur de modélisation minimale pour les zones minéralisées, des teneurs de coupure basées sur des intrants raisonnables et un volume contraignant économique qui se prête à un scénario potentiel d'extraction souterraine pour des ressources in-situ non-diluées. Le volume contraignant a été réalisé avec le Deswik Stope Optimizer («DSO») en utilisant une forme minière minimale de 10 m de largeur dans l’orientation longitudinale des zones aurifères, par 10 m de hauteur et 2 m d’épaisseur variant respectivement jusqu'à un maximum de 25 m x 100 m x 15 m. L'optimisation a été effectuée en utilisant la teneur de coupure respective de chacun des couloirs aurifères pour les ressources indiquées et présumées. Les résultats du DSO ont ensuite été utilisés pour la déclaration d'estimation des ressources.



L’estimation des ressources est présentée pour des scénarios souterrains potentiels à une teneur de coupure de 2,0 g/t Au pour les Couloirs Aurifères Nord et Sud et de 1,5 g/t Au pour le Couloir Aurifère Central. La teneur de coupure reflète la géométrie et la largeur réelle de chacun des couloirs aurifères. La teneur de coupure a été calculée en utilisant les principaux paramètres suivants :



Prix de l'or de 1 612 $ US / oz ;

Taux de change de 1,34 $ US / $ CAD par oz troy ;

Coûts relatifs au Couloir Aurifère Central pour : Le forage de définition de 3,00 $ CAD / t ; Le développement et minage de 50,75 $ CAD / t ; La restauration environnementale de 0,75 $ CAD / t ;



Coûts relatifs aux Couloirs Aurifères Nord et Sud pour : Le forage de définition de 6,00 $ CAD / t ; Le développement et minage de 75,50 $ CAD / t ; La restauration environnementale de 1,50 $ CAD / t ;



Coût de transport de 9,80 $ CAD / t;



Coût d’usinage de 17,00 $ CAD / t;



Coût de la royauté de IamGold Corporation de 21,60 $ CAD / oz troy ;



Frais généraux et administratifs de 12 $ CAD / t.



L'estimation a été réalisée sur 17 solides 3D correspondant aux structures constituant les Couloirs Aurifères Nord (structures : 1A, 1B, 2, 3 et 4B), Sud (structures : 6, 6B, 6C, 6P et 6P2) et Central (structures : 5B, 5B2, 5C, 5M, 5M2, 5N et 6N1) de la propriété Mine Chimo dont l’épaisseur réelle minimale est de 2,40 m et l’épaisseur moyenne est de 7,42 m. Les teneurs des échantillons analysés sont utilisées lorsqu’elles sont disponibles sinon en l’absence de teneur analytique, une valeur de zéro est attribuée.



La valeur de densité utilisée de 2,90 g/cm3, appuyée par des mesures, a été appliquée à toutes les structures aurifères sauf pour les structures 1A et 1B, associées à une formation de fer, où la valeur de densité utilisée est de 3,10 g/cm3.



L’estimation a été effectuée à partir d’une base de données constituée, en date du 1er septembre 2020, de 3 658 forages totalisant 296 999 m forés, 18 612 mesures de déviation ainsi que 83 192 échantillons analysés pour l’or et collectés sur une longueur de carotte de 89 805 m représentant 30% de la longueur de carotte forée. Cette base de données contient 2 383 échantillons de blanc et de standard, insérés pour le QA/QC par Cartier entre le 1er novembre 2016 et le 1er septembre 2020. Cette base de données a été validée avant de débuter l’estimation des ressources. L'estimation a été réalisée sur 17 structures minéralisées, recoupées par 67 103 m de forage, ayant produit 8 611 intersections aurifères différentes.



Un plafonnement des hautes teneurs a été effectué à partir des données statistiques d’analyse à chacune des structures aurifères pour des valeurs variant entre 30 g/t Au et 120 g/t Au à partir de la teneur des composites, en utilisant également la teneur du matériau adjacent ou une valeur de zéro lorsque le matériau adjacent n’a pas été analysé.



Les ouvertures souterraines (chantiers minés ouverts ou remblayés-cimentés, galeries, monteries et puits) ont été modélisées à partir des sections transversales et longitudinales ainsi que des plans géologiques et miniers historiques détaillés.



La présente estimation des ressources minérales a été réalisée à l’aide du logiciel GEOVIA GEMS 6.8.2., en utilisant des limites rigides sur des composites. La méthode de krigeage ordinaire a été employée pour interpoler le modèle de blocs composé de blocs de dimension 5,0 m x 5,0 m x 5,0 m.



L’estimation des ressources minérales présentée ici est classée en ressources indiquées et présumées. La catégorie indiquée est définie par un minimum de 3 trous de forage situés dans un rayon de 25 m et la catégorie présumée est définie par un minimum de 2 trous de forage situés dans un rayon de 65 m, où il y a une continuité raisonnable de la géologie et des teneurs aurifères.



Once troy correspond aux tonnes métriques multipliées par la teneur (g/t) et divisé par la constante de 31,10348. Le nombre de tonne a été arrondi au millier le plus proche. Tout écart dans les totaux est dû à des effets d’arrondi. L’arrondissement est conforme aux recommandations du Règlement NI 43-101.



InnovExplo Inc. n’a connaissance d’aucun problème lié à l’environnement, aux permis, aux titres miniers ou lié à des questions d’ordre juridique, fiscal, sociopolitique, commercial ou tout autre facteur pertinent non mentionné dans le présent communiqué, qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources minérales.



Le tableau de la sensibilité des teneurs de coupure sur les ressources des Couloirs Aurifères Nord, Central et Sud est présenté ci-dessous :





Teneur

de

coupure

Couloir Aurifère Nord Couloir Aurifère Central Couloir Aurifère Sud Tonnes

métriques (t) Teneur

(g/t Au) Onces

Troy

(oz Au) Tonnes

métriques (t) Teneur

(g/t Au) Onces

Troy

(oz Au) Tonnes

métriques

(t) Teneur

(g/t Au) Onces

Troy

(oz Au) RESSOURCES INDIQUÉES 1,0 2 291 000 2,65 195 000 6 802 000 2,57 562 000 843 000 2,61 71 000 1,5 1 604 000 3,23 166 000 5 053 000 3,03 493 000 630 000 3,04 62 000 2,0 1 119 000 3,85 139 000 3 596 000 3,54 410 000 444 000 3,61 52 000 2,5 785 000 4,53 114 000 2 588 000 4,07 338 000 293 000 4,25 40 000 3,0 551 000 5,33 94 000 1 846 000 4,62 274 000 216 000 4,78 33 000 3,5 410 000 6,03 79 000 1 318 000 5,22 221 000 156 000 5,39 27 000 4,0 311 000 6,79 68 000 979 000 5,80 182 000 117 000 5,95 22 000 RESSOURCES PRÉSUMÉES 1,0 3 779 000 2,29 279 000 18 102 000 2,10 1 220 000 4 830 000 2,24 348 000 1,5 2 386 000 2,89 222 000 11 728 000 2,55 963 000 2 897 000 2,90 271 000 2,0 1 563 000 3,54 178 000 7 334 000 3,02 712 000 1 949 000 3,47 217 000 2,5 1 145 000 3,98 147 000 4 741 000 3,44 525 000 1 351 000 3,97 172 000 3,0 814 000 4,47 117 000 2 822 000 3,93 356 000 903 000 4,57 133 000 3,5 581 000 4,98 93 000 1 713 000 4,43 244 000 518 000 5,53 92 000 4,0 432 000 5,41 75 000 956 000 5,03 155 000 335 000 6,53 70 000

Le tableau ci-dessus illustre la sensibilité de la présente estimation des ressources minérales à différentes teneurs de coupure pour des scénarios d’opération souterraine ayant des perspectives raisonnables d’extraction économique. Le lecteur est prié de noter que les chiffres fournis dans ce tableau ne doivent pas être interprétés comme un énoncé sur les ressources minérales. Les quantités et les teneurs estimatives rapportées à différentes teneurs de coupure sont présentées dans le seul but de démontrer la sensibilité du modèle des ressources au choix d'une teneur de coupure spécifique par couloirs aurifères.

Faits saillants du projet Mine Chimo

Cartier détient un intérêt de 100% dans la propriété pour laquelle une royauté de 1% NSR (‘’Net Smelter Return’’) a été accordée à IamGold Corporation. Il n’y aucun droit de premier refus d’accordé.



La propriété, qui est facilement accessible à l’année, est située à proximité de plusieurs concentrateurs de minerais de la région de Val-d’Or.

Quatorze zones aurifères ont été exploitées par 3 producteurs entre 1964 et 1997 pour une production de 379 012 onces d’or.

Les infrastructures minières consistent en un réseau de 7 km de galerie, distribuées sur 19 niveaux et reliées par un puits de 5,5 m x 1,8 m à 3 compartiments d’une profondeur de 920 m. Le chevalement et les installations de surface ont été démantelés en 2008 mais la ligne électrique de 25 kV ainsi que la sablière sont encore en place.

L’étude sur les capacités de hissage du puits de la propriété Mine Chimo révèle que les composantes de la structure interne du puits pourraient permettre de hisser avec des bennes allongées (‘’skips’’) de 20 tonnes métriques (tm), 4 921 tm/jr à raison de 10 heures d’opération de hissage par jour de 24 heures soit 1,7 M tm/an. La capacité de hissage en 10 heures d’opération / 24 heures, pourrait être accrue à 6 151 tm/jr (2,2 M tm/an) avec des ‘’skips’’ de 25 tm et à 7 381 tm/jr (2,6 M tm/an) avec des ‘’skips’’ de 30 tm; le tout principalement en remplaçant les guides en place par des guides en acier.



Les travaux de forage, réalisés à ce jour par Cartier sur la propriété Mine Chimo, se composent de 124 forages totalisant 58 054 m et 21 867 échantillons d’or collectés.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006, est basée à Val-d'Or, au Québec. Cette province s'est toujours classée parmi les meilleurs territoires miniers au monde, principalement en raison de sa géologie favorable, de son environnement fiscal attrayant et de son gouvernement pro-minier.

La société a une solide encaisse avec plus de 9 M $, ainsi qu’un important endossement corporatif et institutionnel incluant Mines Agnico Eagle, Jupiter Asset Management et les fonds d’investissement du Québec.

La stratégie de Cartier consiste à concentrer ses efforts sur des projets aurifères possédant des caractéristiques qui offrent un potentiel d'accroissement rapide.

La Société détient un portefeuille de projets d'exploration situés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec ; l'une des régions minières parmi les plus prolifiques au monde.

La Société se concentre sur l'avancement de ses 3 projets clés via des programmes de forage. Tous ces projets ont été acquis à des coûts raisonnables au cours des dernières années. Tous sont prêts à être forés avec pour cible l’extension géométrique des dépôts aurifères connus.

Les travaux d’exploration sont actuellement concentrés sur les propriétés Mine Chimo et Benoist afin d’en optimiser la valeur pour les investisseurs. Les prochains travaux d’exploration seront réalisés sur la propriété Fenton.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Les résultats analytiques, issus des forages de Cartier, ont été obtenus d’échantillons de carotte de calibre NQ concassés jusqu’à 80 % passant une maille de 10 mesh (2,00 mm) puis pulvérisés jusqu’à 90 % passant une maille de 200 mesh (0,07 mm). Cartier insère 5 % du nombre d’échantillons sous forme de standards certifiés et un autre 5% sous forme d’échantillons stériles pour assurer le contrôle de la qualité. Les échantillons sont analysés au laboratoire Techni-Lab (Actlabs), situé à Ste-Germaine-Boulé, Québec. Les pulpes de 50 g sont analysées par pyroanalyse et lues par absorption atomique. Si i) le résultat est ≥ 1,0 g/t et < 10,0 g/t, une seconde pulpe est analysée et lue par absorption atomique et si ii) le résultat ≥ 10,0 g/t, la seconde mesure est effectuée par gravimétrie. Pour les échantillons contenant de l’or visible, 500 g de roche pulvérisés jusqu’à 90 % passant une maille de 140 mesh (0,11 mm) sont analysés par la méthode ‘’ Metallic Sieve ‘’.

Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique de la Société et du projet Mine Chimo, présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par MM. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président et Ronan Déroff, P. Geo., M. Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans ce communiqué.

Les personnes qualifiées indépendantes de l’émetteur, responsables de l’estimation des ressources de la propriété Mine Chimo, au sens du Règlement NI 43-101, sont Mmes Christine Beausoleil, P. Geo., et Claude Savard, P. Geo. d’InnovExplo Inc. Mmes Beausoleil et Savard déclarent qu’elles ont lu ce communiqué et que les informations scientifique et technique relatives à l’estimation des ressources, qui y sont présentées, sont conformes.

À propos de InnovExplo Inc.

InnovExplo Inc. est une firme de consultant offrant des services en exploration minière, en géologie minière, en ressources minérales, en génie minier, en environnement et en développement durable. Depuis sa fondation en 2003, InnovExplo Inc. a travaillé sur 450 mandats différents pour 170 compagnies d’exploration minières juniors et compagnies productrices. La firme a produit plus de 300 rapports géologiques ou d’ingénierie pour des projets touchant la presque totalité des sphères d’activité d’un projet minier, de l’exploration jusqu’à l’opération incluant principalement la rédaction de rapports techniques conformes au Règlement NI 43-101.

Pour plus d’information, contacter:



Philippe Cloutier, P. Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.