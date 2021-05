RGIS VERSTERKT HAAR GROEI STRATEGIE MET DE OVERNAME VAN DE IVALIS GROEP

Malakoff, 5 mei 2021 om 8 uur

Het bedrijf RGIS, Specialist en leider in het uitvoeren van voorraad- en Retail Management Services, kondigt de aan de overname van Ivalis (Euronext growth; ISIN FR0010082305), een bedrijf dat gespecialiseerd is in inventarisatiediensten en internationaal aanwezig is in veel Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Portugal, België, Nederland, Italië) en in Brazilië.

Deze vriendelijke overnamen, getekend op 30 april 2021, werd volledig contant betaald en gefinancierd uit het eigen vermogen van de RGIS Groep.

"Tot dan hebben RGIS en Ivalis dagelijks sterke gemeenschappelijke ethische waarden toegepast met respect voor zijn medewerkers en klanten. We hebben alle talenten nodig die Ivalis en RGIS hebben om onze klanten te blijven bedienen”, aldus Asaf Cohen, CEO van RGIS.

Terwijl het zijn markt positie versterkt, zal RGIS sterke stabiliteit bieden aan zijn klanten.

“Bepaalde entiteiten van de Ivalis Group, zoals Ivalis Zwitserland en Ivalis Oostenrijk, zullen hun klanten blijven bedienen met ongewijzigde technologie en diensten kwaliteit. Het franchise systeem ontwikkeld door Ivalis zal zich verder developeren”, verklaarde Fréderic Marchal, oprichter van de Ivalis Group.

De geografische complementariteit van de 2 bedrijven zal teams dichter bij de klantlocaties brengen. Het activiteiten volume en de synergiën tussen de 2 entiteiten zullen de productiekosten helpen optimaliseren.

RGIS weet ook dat haar positie op de market een aantal verplichtingen meebrengt. Klanten verwachten meer diensten met toegevoegde en dit voor een steeds scherpere prijs. De bestaande operatie schrijft zich in deze context ook in .

Bovendien zal RGIS zijn innovatief dienstenaanbod versterken op basis van de technologische knowhow van de twee gecombineerde entiteiten. Nieuwe technologische platforms zullen plaats vinden in deze nieuwe organisatie, de welke zeer nuttig zullen zijn voor klanten die vandaag ook in een transformatie context zitten.

Over Ivalis:

De Ivalis Group, opgericht in 1991, werd al snel een van de belangrijkste Europese spelers op het gebied van uitbesteding van fysieke inventaris. Ivalis is aanwezig in veel landen en biedt nu een breed gamma van diensten aan retail- of supply chain-diensten: uitbestede voorraden, audits, implementatie van RFID-tagoplossingen, installatie van elektronische labels, product geolocalisatie,...

Het succes is gebaseerd op een uitgebreid netwerk van agentschappen, de kwaliteit van zijn diensten, de professionaliteit van zijn teams, eenvoudige processen, efficiënte tools ten dienste van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

Over RGIS:

Met meer dan 60 jaar aanwezigheid in 40 landen, met 17.000 klanten verspreid over de hele wereld, is RGIS vandaag veel meer dan een wereldleider: het is een groep van 49.000 medewerkers die dezelfde passie delen, die van zijn klanten. Met meer dan 18 jaar ervaring in Frankrijk, profiteert RGIS van een netwerk van meer dan 25 agentschappen en de professionaliteit van 800 hooggekwalificeerde medewerkers. Met multi sectorale ervaring in Retail, gezondheidszorg en industrie past de groep zijn aanbod voortdurend aan en biedt steeds meer innovatieve oplossingen met een hoge toegevoegde waarde.

Pierrick Min,

Président RGIS Europe

Directeur Général RGIS France PMin@rgis.com

