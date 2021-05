Ændrede investeringsretriktioner

Iht. bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer § 5, stk. 2 offentliggøres hermed ændring af investeringsinstruksen inden for 8 hverdage fra beslutningen.

Ændringerne er følgende:

Restriktioner, der refererer til bestemte kreditvurderinger fra kreditvurderingsbureauer, er fjernet. Afdelingens investeringsunivers og -strategi er uændret.

Der er indført en likviditetsbegrænsning, der betyder, at afdelingen på ethvert tidspunkt skal have et likviditetsberedskab på 15 %. Likviditetsberedskabet er defineret som i) kontanter, ii) ETF'er (mindst 1 mia. EUR i formue), og/eller obligationer med en hovedstol på mindst 300 mEUR.

Der er indført en restriktion på valutaeksponeringer, der betyder, at afdelingen maksimalt kan have 10 % uafdækkede valutaeksponeringer ift. euro og danske kroner.

Ændringen træder i kraft den 17. maj 2021.

Fond(e)

• Accunia Invest European High Yield (KL), ACKEHY, DK0061149036