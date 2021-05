FIPP : Communiqué sur un franchissement de seuils

FIPP

Paris, le 7 mai 2021,

Communiqué

La Société annonce avoir déposé ce jour auprès de l’AMF une déclaration de franchissement de seuils.

Elle a ainsi déclaré avoir franchi à la baisse, le 5 mai 2021, le seuil de 15 % du capital et des droits de vote de la société FONCIERE PARIS NORD et détenir 24 326 914 actions FONCIERE PARIS NORD représentant autant de droits de vote, soit 14,60 % du capital et des droits de vote de cette société

Il s’agit d’un franchissement de seuil passif résultant d’une augmentation de 30 000 000 du nombre d’actions de la société suite à la conversion d’ORA. Le nombre d’actions désormais en circulation est de 166 628 977.

Richard Lonsdale-Hands

Président Directeur Général

