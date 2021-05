Nexity : INFORMATION RELATIVE A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE NEXITY

English French

INFORMATION RELATIVE A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE NEXITY

Paris, vendredi 7 mai 2021

A l’occasion de l’Assemblée générale mixte qui se tiendra le mercredi 19 mai 2021, le Conseil d’administration de Nexity propose la nomination de Crédit Mutuel Arkéa comme administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Denis (Résolution N° 9).

Si cette résolution était adoptée, CREDIT MUTUEL ARKEA a indiqué qu’il proposerait de nommer Monsieur Bertrand Blanpain comme son représentant permanent au Conseil d’administration de Nexity, sous réserve de sa confirmation par le Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa. Monsieur Bertrand Blanpain est Directeur général délégué de Crédit Mutuel Arkéa en charge du pôle Entreprises et Institutionnels.

