JW Player übernimmt VUALTO zur Stärkung seiner umfassenden Videoplattform für Erfolg im Digitalvideo-Geschäft

NEW YORK und PLYMOUTH, Großbritannien und AMSTERDAM, Niederlande, May 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- JW Player , die führende Plattform für Videosoftware und Dateneinblicke, hat heute die Übernahme von VUALTO bekanntgegeben, einem führenden Anbieter von Lösungen für das Live- und On-Demand-Videostreaming und Digital Rights Management (DRM). Die Übernahme vertieft das bereits solide Angebot von JW Player für globale Medienanbieter und beschleunigt seine Vision, Kunden durch benutzerfreundliche, skalierbare Videotechnologie Unabhängigkeit und Kontrolle im heutigen Digitalvideo-Geschäft zu ermöglichen.



Diese Übernahme kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Konsum digitaler Videos immer weiter in den Mainstream-Bereich vordringt. Videos umfassen mittlerweile mehr als 80 % des gesamten Internetverkehrs, und laut Daten von JW Player sehen die Menschen täglich mehr als zwei Stunden digitale Videos an, was einen Anstieg um 40 % seit Anfang 2020 darstellt. Infolgedessen ist eine Digitalvideo-Strategie nicht nur für Sendeanstalten und Medienunternehmen zum „Must-have“ geworden, sondern auch für Unternehmen aller Art, wie zum Beispiel für Kunden von JW Player in den Bereichen Fitness (Centr app), E-Commerce (Tag Heuer), Sport (Miami Heat) und E-Learning (GoNoodle). Diese Neueinsteiger haben verschiedenste Anforderungen und benötigen eine skalierbare und flexible Videoplattform, die es ihnen ermöglicht, ihre Zuschauer auf den Bildschirmen ihrer Wahl zu erreichen. Angesichts dieser Dynamik wird der adressierbare Markt von heute 14 Mrd. USD bis 2027 auf 50 Mrd. USD wachsen, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20 % entspricht.

„In den vergangenen zwei Jahren sind digitale Videos allgegenwärtig geworden. Wir leben in einer Geschäftswelt der digitalen Videos, der sogenannten Digital Video Economy. Als Plattformunternehmen, das unseren Kunden Unabhängigkeit und Kontrolle gibt, ist JW Player einzigartig positioniert, um in dieser Umgebung erfolgreich zu sein“, so Dave Otten, CEO und Mitbegründer von JW Player. „Die Zusammenarbeit mit VUALTO stärkt unsere Position weiter. Ihr erstklassiger Technologie-Stack erweitert unsere Plattform um Livestreaming- und Content-Schutz-Dienste auf dem Niveau großer Sendeanstalten, die für die Kunden von heute von entscheidender Bedeutung sind. Wir sind absolut begeistert von dieser Partnerschaft und freuen uns darauf, zusammen mit dem hochtalentierten VUALTO-Team weitere Innovationen zu entwickeln.“

Die Plattform von JW Player kombiniert die hochgradig skalierbare Videobereitstellung mit Dateneinblicken von 2,7 Milliarden Einzelgeräten im Monat, um Kunden dabei zu unterstützen, mit Videos ihre Geschäftsziele zu erreichen. VUALTO ergänzt das Angebot von JW Player mit marktführenden High-End-Livestreaming- und DRM-Diensten für Medienanbieter. Das Ergebnis ist eine zentrale Plattform für hochwertige Live- und On-Demand-Videoangebote für mobile, Web- und OTT-Plattformen, sichere Bereitstellung von Inhalten sowie einzigartige Einblicke, Informationen und Monetarisierungsfunktionen, die Kunden dabei helfen, ihren Umsatz zu steigern.

Camilla Young, CEO und Mitgründerin von VUALTO, dazu: „Dies ist eine enorme Wachstumschance für uns als Unternehmen sowie für unser Team. Unsere erfolgreiche Partnerschaft mit JW Player hat unseren Teams im vergangenen Jahr die Möglichkeit gegeben, erfolgreiche Markteinführungen unter realen Bedingungen umzusetzen. Dadurch hat sich bereits ein natürliches Zusammenspiel unserer Teams entwickelt und wir sind äußerst zuversichtlich, dass wir gemeinsam enorm erfolgreich sein werden. Mit diesem Start in ein neues Kapitel bleibt unser Engagement für unsere bestehenden Broadcast-Kunden und unseren DRM-Service bestehen, und wir werden weiterhin das gleiche hohe Niveau an Support und Service bieten, das unsere Kunden von VUALTO erwarten.“

VUALTO wird den Kundenstamm von JW Player durch prominente Kunden auf dem europäischen Markt und andernorts erweitern, darunter ITV, der beliebteste kommerzielle TV-Sender im Vereinigten Königreich, der französische öffentlich-rechtliche Sender France TV und das Europäische Parlament. Diese Sender kommen zu den mehr als 12.000 Medienunternehmen hinzu, die die JW Player-Plattform bereits nutzen, darunter Sendeanstalten und Anbieter wie FOX, BBC, CNBC, EuroSport und VICE.

Über JW Player

JW Player ist die führende Plattform für Videosoftware und Dateneinblicke, die Kunden im modernen Digitalvideo-Geschäft Unabhängigkeit und Kontrolle verschafft. JW Player startete 2008 als äußerst beliebter Open-Source-Videoplayer; inzwischen bietet seine Technologieplattform digitale Videos für Hunderttausende Unternehmen, darunter die Hälfte der ComScore-Top-50-Websites in den USA sowie führende Sender in EMEA, dem APAC-Raum und Lateinamerika. Jeden Monat konsumieren 1 Milliarde Zuschauer – ein Drittel aller Menschen im Internet – auf 2,7 Milliarden Geräten mit der Technologie von JW Player Videos. So entsteht ein unübertroffenes und leistungsstarkes Diagramm von Verbraucher- und Kontextinformationen, das Kunden hilft, ihr Publikum zu vergrößern und aus digitalen Videos inkrementelle Videoaufrufe zu generieren. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York mit Niederlassungen in London und Eindhoven. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.jwplayer.com .

Über VUALTO

VUALTO ist Experte für die Bereitstellung und Orchestrierung von cloudbasierten OTT-Videos sowie die Entwicklung von Streaming-Lösungen auf globaler Ebene. Mit drei Produkten, dem Video-Orchestrierungs-Tool VUALTO CONTROL HUB (VCH), dem Videoschnitt- und Syndication-Tool CLIP2VU Live & VOD und dem VUDRM Digital Rights Management bietet VUALTO eine anpassungsfähige, skalierbare und intelligente Videobereitstellungslösung, die Ihre Inhalte von der Kamera über verschiedenste Geräte direkt zu den gewünschten Nutzern bringt. VUALTO entwickelt weltweit Videolösungen für eine Vielzahl von Branchen wie Sendeanstalten, Sport, Regierungen, Medien und Unterhaltung, OTT-Dienstanbieter sowie Telekommunikation und Netzbetreiber. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.VUALTO.com . Kontakt: videosuccess@VUALTO.com

