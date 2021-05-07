JW Player收购VUALTO以加强其综合性视频平台，从而在数字视频经济中取得成功

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纽约郡，英国普利茅斯和荷兰阿姆斯特丹, May 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的视频软件和数据洞察平台 JW Player 今天宣布，该公司正在收购 VUALTO ，后者是一家领先的直播和点播视频流和数字权利管理（DRM）解决方案提供商。此次收购将深化JW Player向全球广播公司提供的业已强大的服务，并通过提供易于使用、可扩展的视频技术，进一步加快实现其愿景，赋予客户在当今数字视频经济中获得独立和控制的能力。



此次收购是数字视频消费继续涌入主流的结果。视频目前占据互联网上80%以上的全部流量，根据JW Player的数据，人们每天观看数字视频的时间超过两个小时，比2020年初增加了40%。因此，数字视频战略已经成为一种“必须”的战略，这不仅针对广播公司和媒体公司，而且也针对各种类型的组织，包括JW Player在健身（Centr app）、电子商（Tag Heuer）、体育（Miami Heat）和电子学习（GoNoodle）等领域的客户。这些新参与者有多种需求，需要一个可扩展的、灵活的视频平台，让他们能够与受众在他们自己选择的屏幕设备上进行沟通和互动。鉴于这种强劲的势头，这一大有可为的市场份额将从目前的140亿美元增长到2027年的500亿美元，复合年均增长率高达20%。

“在过去两年中，数字视频已变得无处不在。我们现在生活在数字视频经济中，作为一家为客户赋予独立性和控制力的平台公司，JW Player拥有在这种环境中取得成功的独一无二的条件，”JW Player首席执行官兼联合创始人Dave Otten表示。“与VUALTO的联合进一步巩固了我们的地位。他们的世界级技术堆栈扩展了我们的平台，将广播级的直播流和内容保护服务纳入平台，这些对于当今的客户至关重要。我们对这一合作感到无比兴奋，期待着与才华横溢的VUALTO团队一起进行创新。”

JW Player的平台将高度可扩展的视频交付服务与27亿台独特设备每月提供的数据洞察相结合，帮助客户通过视频实现业务目标。VUALTO提供面向广播公司的市场领先的高端实时流媒体和DRM服务，与JW Player的产品形成互补。两者综合的结果是：通过一个平台即可向移动、网络和OTT平台提供高质量的直播和点播视频；安全的内容交付；以及独特的见解、信息和货币化功能，以帮助客户增加收入。

VUALTO首席执行官兼联合创办人Camilla Young表示：“对于我们一家企业和我们团队来说，这都是一个巨大的增长机会。在过去一年，我们与JW Player的成功合作为我们的团队提供了在现实环境下成功进入市场的机会。通过这种合作，我们的团队之间已经形成了一种自然的文化匹配，这让我们无比自信，相信我们一起能取得巨大成功。随着我们翻开这一新的篇章，我们对现有广播客户和对DRM服务的承诺不会改变，我们将记住客户对VUALTO的期待，继续提供相同水平的支持和服务。”

VUALTO将通过重要客户来扩大JW Player在欧洲市场和其他地区的客户群体，包括英国最受欢迎的商业电视频道ITV、法国国家公共广播电台France TV和欧洲议会。这些广播公司加入了已经在使用JW Player平台的12000多家媒体公司，其中包括FOX、英国广播公司、美国消费者新闻与商业频道、欧洲体育和VICE。

关于JW Player

JW Player是领先的视频软件和数据洞察平台，在当前的数字视频经济中为客户提供独立性和控制权。JW Player在2008年创始之处是一家广受欢迎的开源视频播放商，现在，其技术平台为数十万家企业提供数字视频服务，其中包括comScore评选的美国50家顶级网站中的半数，以及欧洲、中东和非洲地区、亚太地区和拉丁美洲的领先广播公司。每月有10亿观众，也就是三分之一的互联网用户，在使用JW Player技术通过27亿台设备观看视频，这形成了无与伦比的、体量巨大的消费和背景数据，可以帮助客户增加受众数量，并从数字视频中生成增量视频。该公司总部设在纽约，在伦敦和埃因霍温设有办事处，请访问网站： http://www.jwplayer.com 。

关于VUALTO

VUALTO是基于云的OTT视频交付和编排领域的专家，在全球范围内开发媒体流解决方案。VUALTO拥有三种产品，即VUALTO CONTROL HUB（VCH）视频编排工具、CLIP2VUlive & VOD视频剪辑和夹和聚合工具以及VUDRM数字权利管理工具，VUALTO提供可适应、可扩展和智能视频交付解决方案，通过多种设备将您的视频内容从摄像头送达到您选定的用户。VUALTO在全球范围内开展业务，为众多行业开发视频解决方案，包括广播、体育、政府、媒体和娱乐、OTT服务提供商以及电信和运营商。了解更多信息，请访问 www.VUALTO.com 。联系方式： videosuccess@VUALTO.com

JW Player媒体联系人：

Fatimah Nouilati

Scratch Marketing + Media JW Player业务

fatimah@scratchmm.com

VUALTO媒体联系人：

Amber Chawner

Whiteoaks International - PR VUALTO业务

amberc@whiteoaks.co.uk



