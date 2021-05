Ingredion Incorporated annonce ses résultats du premier trimestre 2021

WESTCHESTER, Illinois (États-Unis), 10 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'ingrédients pour l'industrie des aliments et boissons, a publié aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre 2021. Les résultats, annoncés conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») des États-Unis pour 2021 et 2020, comprennent des éléments qui sont exclus des mesures financières non définies par les PCGR présentées par la Société.

« Nous avons enregistré un excellent premier trimestre, avec un chiffre d'affaires net significatif et une croissance du bénéfice d'exploitation ajusté qui en font notre meilleur trimestre depuis 2018. Le bénéfice d'exploitation a augmenté dans les quatre régions, et nos résultats reflètent des performances exceptionnellement solides en Amérique du Sud et en Asie/Pacifique », a déclaré Jim Zallie , Président-directeur général d'Ingredion.

« Nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre feuille de route de croissance en assurant une croissance des ingrédients spécialisés soutenue par une croissance à deux chiffres en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. En raison de notre détermination inébranlable à étendre nos offres de spécialités préférées aux consommateurs, nos ventes en matière de réduction du sucre ont crû de plus de 200 % par rapport à l'année dernière. En outre, nous avons récemment élargi notre plateforme de systèmes alimentaires avec l'acquisition de KaTech , un fournisseur innovant de mélanges d'ingrédients personnalisés qui améliorent la texture et assurent la stabilisation. KaTech nous permet d'incorporer une plateforme européenne en complément des opérations de nos systèmes alimentaires existants aux États-Unis et en Asie », a précisé M. Zallie.

« Nous sommes activement engagés dans le développement de nouveaux produits grâce à nos solides partenariats avec des pipelines de projets robustes qui visent à répondre à la demande des consommateurs. Nous restons concentrés sur l'innovation préférée des consommateurs grâce à la co-création avec les clients. Alors que nous réimaginons l'avenir du travail pour nos employés, nous prenons en compte l'orientation client, la rapidité et l'agilité », a conclu M. Zallie.

*Le bénéfice par action ajusté dilué (« BPA ajusté »), le bénéfice d'exploitation ajusté, le taux d'imposition effectif ajusté et la moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation après dilution sont des mesures financières non définies par les PCGR. Consultez la section II des Informations financières complémentaires intitulée « Informations non conformes aux PCGR » suivant les États financiers consolidés résumés inclus dans le présent communiqué de presse pour un rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures définies par les PCGR des États-Unis les plus directement comparables.

Bénéfice par action (BPA) dilué

Facteurs estimatifs affectant le changement des BPA déclaré et ajusté

**Les totaux peuvent ne pas être exactement égaux à la somme en raison des arrondissages

*** Dans l'optique de l'annonce de coentreprise d'Arcor, les résultats rapportés reflètent une charge de dépréciation sur les ventes de 360 millions de dollars, dont 311 millions de pertes de traduction cumulées.

Principaux résultats financiers

Examen fonctionnel

Total Ingredion

Bénéfice d'exploitation déclaré

Bénéfice d'exploitation ajusté

Chiffre d'affaires net

Bénéfice d'exploitation

Amérique du Nord

Chiffre d'affaires net

Bénéfice d'exploitation par segment

Amérique du Sud

Chiffre d'affaires net

Bénéfice d'exploitation par segment

Asie/Pacifique

Chiffre d'affaires net

Bénéfice d'exploitation par segment

Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA)

Chiffre d'affaires net

Bénéfice d'exploitation par segment

Dividendes et rachats d'actions

En mars 2021, la Société a annoncé un dividende trimestriel de 0,64 $ par action, totalisant 44 millions de dollars. Au cours du trimestre, la Société procédé au rachat de l'équivalent de 14 millions de dollars d'actions ordinaires en circulation.

Perspectives pour le deuxième trimestre 2021 et pour l'ensemble de l'année

Pour le deuxième trimestre, la Société prévoit une augmentation des ventes nettes comprise entre 20 et 30 % et une croissance du bénéfice d'exploitation légèrement supérieure à la croissance des ventes nettes, comparativement aux niveaux de l'exercice précédent.

À la lumière des performances anticipées du premier semestre, la Société prévoit une hausse modérée à deux chiffres de son chiffre d'affaires net pour l'ensemble de l'année, en raison du passage à des coûts plus élevés du maïs, d'une combinaison de prix favorable et d'une reprise du volume. Pour l'ensemble de l'exercice, la Société prévoit une augmentation de son bénéfice d'exploitation ajusté à un seul chiffre, suite à la croissance du marché des ingrédients spécialisés, à la reprise des autres volumes et les économies Cost Smart, partiellement compensées par la hausse anticipée des coûts du maïs au cours du second semestre. Compte tenu de cet environnement toujours incertain, la Société ne fournit actuellement aucune orientation pour le BPA et les flux de trésorerie issus des activités d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2021.

Les coûts d'exploitation pour l'ensemble de l'année devraient rester stables. La Société prévoit un taux d'imposition effectif de 70 à 75 % et un taux d'imposition effectif ajusté de 28,0 à 29,0 %. Avec la clôture prévue de la coentreprise Arcor, la Société prévoit que les performances du segment Amérique du Sud, les coûts de financement et les rapports sur les taux d'imposition seront actualisés au cours du second semestre de l'année.

Les engagements d'investissement en capital devraient se situer entre 330 et 350 millions de dollars.

Détails de la conférence téléphonique et du webcast

À propos de la Société

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), dont le siège est situé dans la banlieue de Chicago, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'ingrédients et sert des clients dans plus de 120 pays. Avec un chiffre d'affaires net annuel de près de 6 milliards de dollars en 2020, la Société transforme des céréales, des fruits, des légumes et d'autres matières végétales en ingrédients à valeur ajoutée et en solutions destinés aux secteurs de l'alimentation, des boissons, de l'alimentation animale, de la brasserie et de l'industrie. Avec les 29 centres d'innovation Idea Labs® d'Ingredion répartis dans le monde entier et ses quelque 12 000 employés, la Société co-crée avec ses clients et atteint son objectif de libérer le potentiel des personnes, de la nature et de la technologie pour rendre la vie meilleure. Rendez-vous sur ingredion.com pour plus d'informations et pour connaître les dernières actualités de la Société.

Énoncés prospectifs

La présente publication contient ou peut contenir des énoncés prospectifs tels que définis par la Section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'il a été amendé, et par la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'il a été amendé. La Société souhaite que ces énoncés prospectifs soient couverts par les principes du « Safe Harbor » (règle-refuge) pour de tels énoncés.

Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des déclarations concernant les perspectives futures ou la situation financière, les ventes nettes, le bénéfice d'exploitation, les volumes, les coûts d'exploitation, les taux d'imposition, les dépenses en capital, les frais ou autres éléments financiers à venir de la Société, toute déclaration concernant les perspectives ou les activités futures de la Société, y compris les plans ou stratégies de la direction et les objectifs correspondants, ainsi que les hypothèses, attentes ou convictions sous-jacentes aux éléments susmentionnés.

Ces énoncés peuvent quelquefois être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « pouvoir », « devoir », « prévoir », « supposer », « croire », « planifier », « projeter », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « continuer », « pro forma », « prévision », « vue », « incitations »,« opportunités », « potentiel », « provisionnel » ou autres expressions similaires ou leur forme négative. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits historiques contenus dans le présent communiqué de presse, ou mentionnés ou incorporés par référence dans le présent communiqué de presse, sont des « énoncés prospectifs ».

Ces énoncés sont fondés sur les circonstances ou les attentes actuelles, mais ils sont soumis à certains risques et incertitudes inhérents, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sont indépendants de notre volonté. Bien que nous estimions que nos attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, nous prévenons les investisseurs que nous ne pouvons garantir que nos attentes se révéleront exactes.

Les résultats et développements réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés, en fonction de divers facteurs, notamment l'impact de la COVID-19 sur la demande de nos produits et nos résultats financiers ; l'évolution des préférences de consommation relatives au sirop de maïs à haute teneur en fructose et aux autres produits que nous fabriquons ; les effets de la conjoncture économique mondiale et les conditions politiques, économiques, commerciales et de marché générales qui affectent les clients et les consommateurs dans les diverses régions géographiques et les pays dans lesquels nous achetons nos matières premières, ou fabriquons ou vendons nos produits, y compris, en particulier, les conditions économiques, monétaires et politiques en Amérique du Sud et les conditions économiques et politiques en Europe, ainsi que l'impact que ces facteurs peuvent avoir sur nos volumes de vente, le prix de nos produits et notre capacité à recouvrer nos créances auprès des clients ; les résultats financiers futurs des principales industries que nous desservons et dont nous tirons une part importante de nos ventes, y compris, sans s'y limiter, les industries de l'alimentation, des boissons, de l'alimentation animale et de la brasserie ; l'incertitude quant à l'acceptation des produits développés par modification génétique et via les biotechnologies ; notre capacité à développer ou à acquérir de nouveaux produits et services à des taux ou des qualités suffisants pour être acceptés par le marché ; la pression accrue de la concurrence et/ou des clients du secteur du raffinage du maïs et des industries connexes, y compris en ce qui concerne les marchés et les prix de nos produits primaires et de nos coproduits, en particulier l'huile de maïs ; la disponibilité des matières premières, y compris la fécule de pomme de terre, le tapioca, la gomme arabique et les variétés spécifiques de maïs sur lesquelles certains de nos produits sont basés, ainsi que notre capacité à répercuter les augmentations potentielles du coût du maïs ou d'autres matières premières sur les clients ; les coûts et la disponibilité de l'énergie, y compris les problèmes énergétiques au Pakistan ; notre capacité à maîtriser nos coûts, à respecter nos budgets et à réaliser les synergies attendues, y compris en ce qui concerne notre capacité à achever les projets d'entretien et d'investissement planifiés dans les délais et les budgets impartis et à réaliser les économies attendues dans le cadre de notre programme Cost Smart, ainsi qu'en ce qui concerne les coûts de fret et d'expédition ; le comportement des marchés financiers et des capitaux, y compris en ce qui concerne les fluctuations des devises étrangères, les fluctuations des taux d'intérêt et de change et la volatilité des marchés, ainsi que les risques associés à la couverture de ces fluctuations ; notre capacité à identifier et à réaliser avec succès des acquisitions ou des alliances stratégiques à des conditions favorables, ainsi que notre capacité à intégrer avec succès les entreprises acquises ou à mettre en œuvre et à maintenir des alliances stratégiques et à réaliser les synergies prévues en ce qui concerne tout ce qui précède ; les difficultés d'exploitation de nos installations de fabrication ; l'impact des charges de dépréciation sur nos coûts d'emprunt ou nos actifs à long terme ; les variations de nos taux d'imposition ou l'exposition à des obligations fiscales supplémentaires ; notre capacité à maintenir des relations de travail satisfaisantes ; l'impact sur nos activités des catastrophes naturelles, conflits ou d'autres actes d'hostilité similaires, des menaces ou des actes de terrorisme, de l'apparition ou de la poursuite de pandémies telles que la COVID-19, ou de la survenue d'autres événements importants indépendants de notre volonté ; les changements des politiques, lois ou réglementations gouvernementales et les coûts de conformité juridique, y compris la conformité à la réglementation environnementale ; les effets potentiels du changement climatique ; les violations vis-à-vis de la sécurité des systèmes, processus et sites de technologies de l'information ; notre capacité à lever des fonds à des taux raisonnables et d'autres facteurs affectant notre accès à des fonds suffisants pour notre croissance et notre expansion futures ; la volatilité du marché boursier et d'autres facteurs susceptibles d'engendrer un effet négatif sur le cours de nos actions ; les risques affectant la poursuite de notre politique de dividendes ; et enfin, notre capacité à remédier en temps opportun à une faiblesse importante de notre contrôle interne sur les rapports financiers.

Nos énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour des énoncés prospectifs afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date de l'énoncé à la suite de nouvelles informations ou d'événements ou développements futurs. Si nous mettons à jour ou corrigeons l'un ou plusieurs de ces énoncés, les investisseurs et les lecteurs ne doivent pas en conclure que nous apporterons d'autres mises à jour ou corrections. Pour une description plus détaillée de ces risques et d'autres risques, consultez la section « Facteurs de risque » et les autres informations contenues dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et les rapports ultérieurs sur les formulaires 10-Q et 8-K.

II. Non-GAAP Information

To supplement the consolidated financial results prepared in accordance with U.S. generally accepted accounting principles (“GAAP”), we use non-GAAP historical financial measures, which exclude certain GAAP items such as acquisition and integration costs, restructuring and impairment cost, Mexico tax provision, and certain other special items. We generally use the term “adjusted” when referring to these non-GAAP amounts.

Management uses non-GAAP financial measures internally for strategic decision making, forecasting future results and evaluating current performance. By disclosing non-GAAP financial measures, management intends to provide investors with a more meaningful, consistent comparison of our operating results and trends for the periods presented. These non-GAAP financial measures are used in addition to and in conjunction with results presented in accordance with GAAP and reflect an additional way of viewing aspects of our operations that, when viewed with our GAAP results, provide a more complete understanding of factors and trends affecting our business. These non-GAAP measures should be considered as a supplement to, and not as a substitute for, or superior to, the corresponding measures calculated in accordance with GAAP.

Non-GAAP financial measures are not prepared in accordance with GAAP; therefore, the information is not necessarily comparable to other companies. A reconciliation of each non-GAAP historical financial measure to the most comparable GAAP measure is provided in the tables below.

Ingredion Incorporated ("Ingredion")

Reconciliation of GAAP Net (Loss) Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited)

Three Months Ended Three Months Ended

March 31, 2021 March 31, 2020

(in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS

Net (loss) income attributable to Ingredion $ (246 ) $ (3.66 ) $ 75 $ 1.11

Add back:

Acquisition/integration costs, net of $ - million of income tax benefit for three months ended March 31, 2021 and 2020 (i) 1 0.01 - -

Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $2 million and $3 million for the three months ended March 31, 2021 and 2020, respectively (ii) 8 0.12 11 0.16

Impairment charges related to Arcor joint venture held for sale classification, net of $ - million of income tax benefit for the three months ended March 31, 2021 (iii) 360 5.35 - -

Tax provision - Mexico (iv) 3 0.05 22 0.32

Diluted share impact (v) - (0.02 ) - -

Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 126 $ 1.85 $ 108 $ 1.59

Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding.

Notes

(i) The 2021 period primarily includes costs related to the acquisition and integration of the business acquired from PureCircle Limited. Acquisition and integration costs presented in the "reconciliation of adjusted net income attributable to Ingredion" table are net of costs attributable to non-controlling interest.

(ii) During the three months ended March 31, 2021, the Company recorded $10 million of pre-tax restructuring/impairment charges, consisting of $5 million of employee-related and other costs, including professional services, associated with its Cost Smart SG&A program, $3 million of restructuring-related expenses as part of its Cost Smart cost of sales program, primarily in North America, and $2 million of employee-related and other costs related to the Arcor joint venture transaction expected to close in the third quarter of 2021.

During the three months ended March 31, 2020, the Company recorded $14 million of pre-tax restructuring/impairment charges, consisting of $9 million of restructuring related expenses as part of its Cost Smart cost of sales program and $5 million of employee-related and other costs, including professional services, associated with its Cost Smart SG&A program.

(iii) During the three months ended March 31, 2021, the Company recorded a $360 million held for sale impairment charge related to the Arcor joint venture. The impairment charge reflects write-down to fair value of the contribution of certain Argentina, Chile and Uruguay assets and liabilities that will be contributed to the Arcor joint venture. The impairment charge reflects a $49 million write-down of the contributed net assets to the agreed upon fair value and a $311 million valuation allowance for the cumulative translation losses related to these net assets that will be released from Accumulated Other Comprehensive Loss on the balance sheet at the close of the transaction.

(iv) The tax item represents the impact of the Company’s use of the U.S. dollar as the functional currency for its subsidiaries in Mexico. Mexico’s effective tax rate is strongly influenced by the remeasurement of the Mexican peso financial statements into U.S. dollars. The company recorded a discrete tax provision of $3 million and $22 million for the three months ended March 31, 2021 and 2020, respectively, as a result of the movement of the Mexican peso against the U.S. dollar during the periods.

(v) If GAAP net income is negative and Non-GAAP Adjusted Net Income is positive, adjusted diluted weighted average common shares outstanding will include any options, restricted share units, or performance shares that would be otherwise dilutive instruments using the treasury stock method, until the effect of these adjustments is anti-dilutive. During the three months ended March 31, 2021 the incremental dilutive share impact of these instruments was 0.6 million shares of common stock equivalents. The diluted weighted average shares outstanding of 67.3 million would increase to an adjusted diluted weighted average common shares outstanding of 67.9 million for the three months ended March 31, 2021. There is no impact to the three months ended March 31, 2020.

Ingredion Incorporated ("Ingredion")

Reconciliation of GAAP Operating (Loss) Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

Three Months Ended

March 31,

(in millions, pre-tax) 2021 2020

Operating (loss) income $ (170 ) $ 153

Add back:

Acquisition/integration costs (i) 1 -

Restructuring/impairment charges (ii) 10 14

Impairment charges related to Arcor joint venture held for sale classification (iii) 360 -

Non-GAAP adjusted operating income $ 201 $ 167