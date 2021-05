Ingredion Incorporated、 2021年第1四半期の業績を報告

イリノイ州ウエストチェスター発, May 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品飲料製造業を対象とした原材料ソリューションの世界トップクラスのプロバイダーである Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) は本日、2021年第1四半期の決算報告を行った。2021年および2020年の米国で一般的に受け入れられている財務基準 (以下、「GAAP」: 米国財務基準) に沿って報告されたこの決算には、同社が提示するnon-GAAP財務指標から除外された項目が含まれる。



「第1四半期は、純売上高と調整後営業利益が大幅に増加し、2018年以来最高の四半期となりました。結果は、4地域すべてで営業利益が増加し、南米およびアジア太平洋地域での例外的な好業績を反映しています。」とIngredionの社長兼CEOである Jim Zallie は述べている。

「当社は、 成長の推進ロードマップ の実行を継続し、アジア太平洋と南米で2桁の成長の特殊材料の成長を実現した。消費者に好まれる専門的な製品を拡大するという揺るぎない決意の結果、糖質制限の売上は前年比で200%以上増加しました。さらに、食感を向上させたり、安定性を高めたりするためにカスタマイズされた成分配合を提供する革新的なサプライヤーである、 KaTech を買収し、フードシステムのプラットフォームを拡大した。KaTech は、既存の米国およびアジアの食品システムの運用を補完するためにヨーロッパの拠点を追加しました」とZallieが付け加えています。

「復活した消費者需要に応えるため、強固なプロジェクトパイプラインを持つ顧客との強力なパートナーシップを通じて、新製品の開発に積極的に取り組んでいます。私たちは、お客さまとの共同創作を通じて、お客さまが好むイノベーションの実現に引き続き注力しています。従業員の働き方の将来を再考する中で、私たちは顧客中心性、スピード、俊敏性を実現しています」とZallieは締めくくりました。

*調整後の希薄化後1株当り利益(「調整後EPS」)、調整後営業利益、調整後実効税率、調整後希薄化後加重平均発行済普通株式数は、非GAAP財務指標である。これらnon-GAAP指標とほぼ同等な全米GAAP指標との対応関係を確認するには、本プレスリリースに記載されている要約連結財務諸表に続く「Non-GAAP情報」と題された補足財務情報のII項を参照のこと。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

Estimated factors affecting change in reported and adjusted EPS

**端数処理のため合計は計数の総和と必ずしも一致しない

*** Arcorの合弁事業の発表に関連して、報告された業績には、累積為替差損3億1,100万ドルを含む3億6,000万ドルの売却目的保有資産の減損費用が反映されている。

財政面でのハイライト

ビジネスレビュー

Total Ingredion

Reported Operating Income

Adjusted Operating Income

純売上高

営業利益

北米

Net Sales

Segment Operating Income

南米

Net Sales

Segment Operating Income

アジア太平洋

Net Sales

Segment Operating Income

ヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA)

Net Sales

Segment Operating Income

配当と株式の買戻し

2021年3月には1株当たり0.64ドル、総額4,400万ドルの 四半期配当 を発表した。当四半期中に、当社は普通株式1,400万ドルの発行済株式総数の取得を行った。

2021年第2四半期見通しと通期見通し

第2四半期では、売上高が20〜30%増加し、営業利益は前年比でやや増加し、純売上高成長額よりも少し良くなると予想している。

上半期の業績予想を受けて、トウモロコシコストの上昇、価格構成比の大幅増、生産高の回復などを受けて、通年の純売上高は2桁台前半の増加となると予想している。通年では、調整後の営業利益は特殊材料の伸び、その他のボリュームの回復、コストスマートによる節減などによって1桁半ばの増加となると予想しているが、下半期に予想されるトウモロコシのコスト上昇によって一部相殺される。不透明な環境のため、同社は現時点で2021年通期のEPSと営業活動によるキャッシュフローの見通しを示していない。

通年の企業コストは横ばいとなると予想される。同社は、報告された実効税率が70%から75%で、実効税率が28.0%から29.0%に調整されることを予想している。Arcorの合弁事業の終了にともない、同社は、南米セグメントの業績、資金調達コスト、および税率レポートが今年下半期に更新されることを見込んでいる。

資本投資確約金は3億3,000万ドルから3億5,000万ドルの間になると予想されている。

電話会議とウェブキャストの詳細

Ingredionは、2021年5月4日(水)中央標準時の午前8時に社長兼CEOのJim Zallieと代表取締役副社長兼最高財務責任者 (CFO) のJames Gray の主催で電話会議を行う。この電話はリアルタイムウェブキャストで行われ、 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations からアクセスできる。電話会議には、同社のWebサイトからアクセスできる プレゼンテーション が含まれる。このプレゼンテーションは、通話開始の数時間前からダウンロードできる。録画は、期間限定で https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results にて再生できる。

Ingredion Incorporatedについて

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) は、シカゴ近郊に本社を置く、世界トップクラスの原料ソリューションプロバイダーで、120以上の国に製品とサービスを提供している。2020年の年間純売上高は約60億ドルで、食品、飲料、動物栄養、醸造、産業市場に対して、穀物、果物、野菜、およびその他の植物性の素材を付加価値のある原料ソリューションに加工して提供している。世界各地にIdea Labs® イノベーションセンターを置くほか、約12,000人の従業員を擁し、顧客と共同で創造し、人、自然、技術の可能性を集結して目的を達成し、生活改善に貢献している。同社の詳細情報と最新ニュースについては、 ingredion.com を閲覧されたい。

将来の見通しに関する記述

本ニュースリリースには、1933年証券法第27A条 (改正) および1934年証券取引法第21E条 (改正) の意味における将来の見通しに関する記述が含まれるか、または含まれる場合がある。Ingredionは、これらの将来の見通しに関する記述が、このような記述に関する免責条項の対象となることを意図している。

将来の見通しに関する記述には、特に、当社の将来の見通しや財務状況、売上高、営業利益、数量、企業コスト、税率、資本支出、費用、その他の財務項目に関する記述、経営陣の計画や戦略、その目標を含む当社の見通しや将来の事業に関する記述、およびこれらの基礎となる仮定、期待、信念が含まれる。

これらの記述には、「可能性」、「意志」、「すべき」、「予想する」、「想定する」、「信じる」、「計画する」、「推定する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「プロフォーマ」、「予測」、「展望」、「推進」、「機会」、「見込み」、「暫定的」、またはその他の同様の表現、あるいはそれらの否定的表現が含まれることがある。本リリースにおける過去の事実に関する記述、または本リリースで参照されるか参照先として本リリースに組み込まれている過去の事実に関する記述以外のすべての記述は、「将来の見通しに関する記述」である。

これらの記述は、現在の状況または期待に基づいているが、特定の本質的リスクや不確実性に影響される可能性があり、その多くは予測が困難で、当社の管理範囲を超えている。これらの将来の見通しに関する記述に反映された当社の期待は合理的な仮定に基づいていると当社は考えているが、投資家は、当社の期待が正しいことを証明する保証がないことに注意すべきである。

実際の業績や展開は、新型コロナウィルス感染が当社製品の需要や業績に与える影響、果糖ぶどう糖液糖や当社が製造するその他の製品に関する消費者の嗜好の変化などの様々な要因により、これらの記述で表明された、あるいは暗示された期待と大きく異なる可能性がある。世界的な経済状況、ならびに当社が原材料を購入し、製品を製造または販売している様々な地域や国の顧客や消費者に影響を与える一般的な政治、経済、ビジネス、市場の状況(特に南米の経済・通貨・政治状況、欧州の経済・政治状況を含む)の影響、およびこれらの要因が当社の販売数量、製品価格、顧客に対する債権回収能力に与える影響、当社がサービスを提供し、売上の大部分を占める主要産業(食品、飲料、動物栄養、醸造業など)の将来の財務状況、遺伝子組換えやバイオテクノロジーを利用して開発された製品が受け入れられるかどうかの不確実性、市場に受け入れられる速度や品質で新製品や新サービスを開発または獲得する当社の能力、当社の主要製品および副産物、特にコーン油の市場および価格を含む、トウモロコシ精製業界および関連業界における競争および顧客からの圧力の増大、ポテトスターチ(片栗粉)、タピオカ、アラビアガム、および当社製品の一部のベースとなっている特定品種のトウモロコシを含む原材料の入手可能性、およびトウモロコシやその他の原材料のコスト上昇を顧客に転嫁する能力、パキスタンのエネルギー問題を含むエネルギーコストおよび入手可能性、コストを抑制し、予算を達成し、期待されるシナジー効果を実現する当社の能力(計画された保守・投資プロジェクトを期限内・予算内に完了する能力、コスト・スマート・プログラムの下で期待される節約効果を実現する能力、ならびに運賃・配送費に関する能力を含む)、金融・資本市場の動向(為替変動、金利・為替レートの変動、市場のボラティリティ、およびこれらの変動に対するヘッジの関連リスクを含む)、有利な条件での買収や戦略的提携を成功させる能力、買収した事業の統合や戦略的提携の実施・維持を成功させ、これらすべてに関連して期待されるシナジー効果を実現する能力、製造施設の運営上の問題、営業権や長期性資産の減損処理の影響、税率の変更や法人税等の追加負担、良好な労使関係を維持する能力、自然災害、戦争または類似の敵対行為、テロリズムの脅威または行為、新型コロナウィルス感染などのパンデミックの発生や継続、その他当社が制御できない重大な事象の発生が当社の事業に与える影響、政府の政策・法律・規制の変更、環境規制への対応を含む法令遵守のためのコスト、気候変動の潜在的影響、情報技術システム、プロセスおよびサイトに関するセキュリティ侵害、合理的な利率で資金を調達する能力、および将来の成長と拡大のための十分な資金の確保に影響を与えるその他の要因、株式市場の変動および当社の株価に悪影響を与えうるその他の要因、当社の配当政策の継続に影響を与えるリスク、および財務報告に係る内部統制の重要な弱点を適時に修正する能力。

当社の将来の見通しに関する記述は、作成日時点の状況でのみ述べられており、当社は、新しい情報または将来の出来事や開発の結果として、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとする。当社がこれらの記述の1つ以上を更新または修正した場合でも、投資家は当社がさらなる更新または訂正を行うと判断すべきではない。これらのリスクおよびその他のリスクの詳細については、2020年12月31日をもって終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書、およびその後のフォーム10-Qおよび8-Kの報告書に含まれる「リスク要因」などを参照されたい。

問い合わせ先:

投資家向けの問い合わせ先: Tiffany Willis、708-551-2592

報道関係者向けの問い合わせ先: Becca Hary、708-551-2602

Ingredion Incorporated ("Ingredion")

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

For the Three Months

Ended March 31,

(in millions) 2021 2020

Cash provided by operating activities:

Net (loss) income $ (243 ) $ 78

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:

Depreciation and amortization 52 54

Mechanical stores expense 14 13

Deferred income taxes (4 ) -

Impairment charges related to Arcor joint venture held for sale classification 360 -

Margin accounts (16 ) (20 )

Changes in other trade working capital (130 ) (85 )

Other (11 ) 25

Cash provided by operating activities 22 65

Cash used for investing activities:

Capital expenditures and mechanical stores purchases, net proceeds on disposals (63 ) (98 )

Short-term investments (1 ) 2

Cash used for investing activities (64 ) (96 )

Cash (used for) provided by financing activities:

Proceeds from borrowings (payments on), net 10 102

Repurchases of common stock, net (14 ) -

Issuances of common stock for share-based compensation, net of settlements 7 2

Dividends paid, including to non-controlling interests (43 ) (42 )

Cash (used for) provided by financing activities (40 ) 62

Effect of foreign exchange rate changes on cash (7 ) (17 )

(Decrease) increase in cash and cash equivalents (89 ) 14

Cash and cash equivalents, beginning of period 665 264