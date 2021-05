English Finnish

Uponor Oyj Pörssitiedote 10.5.2021 9.30

Uponor Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajia edustavien nimitystoimikunnan jäsenten nimeämisoikeus on kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden huhtikuun 30. päivänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus on laskettu osakasluettelon kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esittää varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna viimeistään huhtikuun 29. päivänä yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

Kolme suurinta osakkeenomistajaa 30.4.2021 pysyivät samoina kuin edellisvuonna, ja seuraavat henkilöt on nimitetty uudelleen Uponor Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan: Ville Kivelä (Oras Invest Oy), Henrika Vikman (Nordea Funds Oy) ja Reima Rytsölä (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma). Lisäksi asiantuntijajäsenenä toimii hallituksen puheenjohtaja Annika Paasikivi. Toimikunnan jäsenet valitsivat Ville Kivelän jatkamaan puheenjohtajana.



