FLEX-O ANNONCE LA SIGNATURE DE FLEX-O TETE D’OR A LYON, AU SEIN DE PARHELION, BATIMENT APPARTENANT A TIKEHAU CAPITAL, AVEC UNE OUVERTURE PREVUE EN SEPTEMBRE 2021

Après Nantes, Sophia Antipolis et Lille, FLEX-O annonce sa 4ème ouverture sur le territoire national, cette fois-ci dans la métropole lyonnaise en septembre 2021 et continue ainsi son ambitieux plan de développement dans toutes les grandes villes de France.

L’installation de ce nouvel espace de travail flexible FLEX-O se réalise au sein du programme PARHÉLION, sis au 3 rue de Genève, dans le quartier très recherché de la Part-Dieu à deux pas du Parc de la Tête-d’Or.

PARHÉLION est un programme de 13 300 m², entièrement réhabilité à neuf par son propriétaire Tikehau Capital, avec une mise à niveau aux derniers standards de qualité attendus par les acteurs du flex-office. Le résultat est au rendez-vous, avec un programme à l’architecture remarquable - dont une cour intérieure sous verrière. PARHÉLION a également été labelisé doublement Haute Qualité Environnementale (HQE Excellent) et BREEAM Very Good.

Ce soin apporté aux questions environnementales est un point de convergence important entre Tikehau Capital et FLEX-O, qui sélectionne uniquement pour ses implantations nationales, des bâtiments écoresponsables aux certifications environnementales (BREEAM, WELL, HQE), bénéficiant d’une bonne localisation et de services accessibles à pied, et dotés d’une conciergerie disponible pour tous les utilisateurs.

FLEX-O y développera sur deux étages et plus de 2.506 m² ses services de flex-office associés à une expérience client digitale unique développée en interne par son service R & D.

Arkea Real Estate assure la gestion de cet immeuble et a, à ce titre, assisté Tikehau Capital dans la négociation locative.

Cette transaction a été réalisée par BNP PARIBAS REAL ESTATE.

Christophe COURTIN, Fondateur et Président Directeur Général de FLEX-O déclare : « Nous sommes très enthousiastes de cette future ouverture dans la capitale des Gaules, l’un des plus importants marchés tertiaires d’Europe. Nous avons choisi PARHÉLION pour son emplacement stratégique et sa réhabilitation exemplaire. FLEX-O TETE D’OR marquera l’ouverture d’un centre de flex-office prime, répondant aux attentes les plus élevées de nos utilisateurs. Nous remercions Tikehau Capital pour leur confiance et sommes assurés que ce n’est que le début d’une longue collaboration fructueuse. »

Frédéric JARIEL, co-directeur des activités immobilières de Tikehau Capital déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir FLEX-O dans cette opération emblématique pour notre programme PARHÉLION. L’offre de coworking de FLEX-O s’intégrera parfaitement dans l’offre de services qui comprend déjà une salle de fitness, un espace bien-être, un rooftop évènementiel, et un service de restauration. L’ensemble répondra à une forte demande des utilisateurs de ces nouveaux usages. »