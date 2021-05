English Danish

Date 10.05.2021

Share buy-back programme - week 18

The share buy-back programme runs from and including 4 February 2021 up to and including 30 July 2021. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 255 million under a share buy-back programme, see company announcement of 3 February 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



206,200



605.11



124,774,182 03 May 2021 1,600 626.41 1,002,256 04 May 2021 3,000 614.82 1,844,460 05 May 2021 3,000 611.27 1,833,810 06 May 2021 3,200 615.38 1,969,216 07 May 2021 2,500 620.72 1,551,800 Total under the share buy-back programme



219,500



605.81



132,975,724

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

380,100 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 1.3 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 5 630 XCSE 20210503 9:01:05.119000 58 628 XCSE 20210503 9:05:25.800744 42 628 XCSE 20210503 9:05:25.800765 104 632 XCSE 20210503 9:23:54.392000 54 628 XCSE 20210503 9:49:55.332000 49 628 XCSE 20210503 10:07:01.989000 51 630 XCSE 20210503 10:22:33.620000 22 629 XCSE 20210503 11:35:01.803000 30 629 XCSE 20210503 11:35:01.803000 91 627 XCSE 20210503 11:43:41.062000 5 629 XCSE 20210503 13:00:14.783000 46 629 XCSE 20210503 13:04:26.141000 52 630 XCSE 20210503 13:46:35.527000 79 630 XCSE 20210503 13:46:35.527000 82 629 XCSE 20210503 13:48:01.142000 51 628 XCSE 20210503 14:02:08.077000 50 625 XCSE 20210503 14:20:13.305656 57 622 XCSE 20210503 15:25:40.112000 33 622 XCSE 20210503 15:49:17.306965 2 622 XCSE 20210503 15:49:17.397140 17 622 XCSE 20210503 15:49:17.397140 21 622 XCSE 20210503 15:49:17.461475 148 622 XCSE 20210503 15:49:38.691746 29 622 XCSE 20210503 15:49:38.691746 140 625 XCSE 20210503 16:15:18.414888 4 625 XCSE 20210503 16:15:18.414888 20 625 XCSE 20210503 16:15:18.414888 70 625 XCSE 20210503 16:15:18.414888 16 625 XCSE 20210503 16:15:18.414888 55 624 XCSE 20210503 16:20:28.728295 62 624 XCSE 20210503 16:20:28.728363 13 624 XCSE 20210503 16:20:28.745422 42 624 XCSE 20210503 16:20:28.745457 2 626 XCSE 20210504 9:36:08.184549 98 626 XCSE 20210504 9:40:11.960493 100 626 XCSE 20210504 9:42:08.116601 50 625 XCSE 20210504 9:52:08.199190 10 624 XCSE 20210504 10:23:58.803418 90 624 XCSE 20210504 10:33:45.207573 100 622 XCSE 20210504 10:45:05.055279 70 622 XCSE 20210504 11:24:02.856967 50 621 XCSE 20210504 11:33:08.109667 80 621 XCSE 20210504 11:39:04.810967 1 621 XCSE 20210504 12:05:33.018514 49 621 XCSE 20210504 12:05:36.121624 50 620 XCSE 20210504 12:05:36.186711 50 619 XCSE 20210504 12:43:12.388868 1 619 XCSE 20210504 13:29:00.534066 69 619 XCSE 20210504 13:29:00.554885 30 619 XCSE 20210504 13:29:00.576782 100 615 XCSE 20210504 14:10:34.968556 100 612 XCSE 20210504 14:26:33.041572 3 613 XCSE 20210504 14:44:01.563060 9 613 XCSE 20210504 14:44:02.571580 10 613 XCSE 20210504 15:06:04.237618 78 613 XCSE 20210504 15:06:04.237649 5 611 XCSE 20210504 15:08:32.326483 6 611 XCSE 20210504 15:09:35.329933 4 611 XCSE 20210504 15:10:17.332603 5 611 XCSE 20210504 15:12:38.336212 6 611 XCSE 20210504 15:13:44.336939 7 611 XCSE 20210504 15:14:01.333498 4 611 XCSE 20210504 15:14:01.365318 9 611 XCSE 20210504 15:14:02.739881 4 611 XCSE 20210504 15:18:52.393508 50 612 XCSE 20210504 15:24:28.074502 21 614 XCSE 20210504 15:40:36.120028 29 614 XCSE 20210504 15:40:36.120028 50 613 XCSE 20210504 15:49:14.856642 50 613 XCSE 20210504 15:49:14.856733 87 613 XCSE 20210504 15:49:14.856733 38 613 XCSE 20210504 15:49:14.857877 6 613 XCSE 20210504 15:49:53.558136 6 613 XCSE 20210504 15:50:10.155260 33 613 XCSE 20210504 15:50:10.172460 17 613 XCSE 20210504 15:50:10.172491 17 613 XCSE 20210504 15:50:10.172507 46 613 XCSE 20210504 15:50:10.175894 19 611 XCSE 20210504 15:51:22.458262 70 611 XCSE 20210504 15:51:22.458262 11 611 XCSE 20210504 15:51:22.458262 53 610 XCSE 20210504 15:54:56.725157 47 610 XCSE 20210504 15:54:56.725169 100 609 XCSE 20210504 16:03:45.701233 100 608 XCSE 20210504 16:03:59.315754 26 612 XCSE 20210504 16:31:36.873055 114 612 XCSE 20210504 16:31:36.873059 39 611 XCSE 20210504 16:34:59.697817 61 611 XCSE 20210504 16:34:59.697848 160 611 XCSE 20210504 16:36:33.205645 80 611 XCSE 20210504 16:44:11.362379 70 611 XCSE 20210504 16:44:11.362379 25 611 XCSE 20210504 16:44:11.362379 70 611 XCSE 20210504 16:44:11.408438 50 611 XCSE 20210504 16:44:11.408438 50 611 XCSE 20210504 16:44:59.453378 50 611 XCSE 20210504 16:44:59.470581 50 611 XCSE 20210504 16:44:59.560240 55 611 XCSE 20210504 16:44:59.560240 100 617 XCSE 20210505 10:37:12.287502 100 616 XCSE 20210505 10:38:08.857361 70 616 XCSE 20210505 11:29:48.269303 30 616 XCSE 20210505 11:29:48.269303 100 615 XCSE 20210505 11:37:50.625348 35 614 XCSE 20210505 11:38:43.464386 65 614 XCSE 20210505 11:38:43.464434 150 613 XCSE 20210505 11:58:41.952116 100 612 XCSE 20210505 12:04:29.858286 14 611 XCSE 20210505 12:38:06.309126 31 611 XCSE 20210505 13:13:17.901395 112 611 XCSE 20210505 13:14:02.805000 93 611 XCSE 20210505 13:14:02.805020 50 612 XCSE 20210505 13:16:01.953492 200 612 XCSE 20210505 13:16:01.953492 100 609 XCSE 20210505 13:21:27.916131 25 610 XCSE 20210505 13:24:17.768048 25 610 XCSE 20210505 13:24:30.790516 773 610 XCSE 20210505 13:24:30.790516 100 609 XCSE 20210505 13:34:07.090226 200 609 XCSE 20210505 14:29:47.172539 130 610 XCSE 20210505 15:12:35.432911 20 610 XCSE 20210505 15:30:09.864249 37 610 XCSE 20210505 16:23:45.724097 13 610 XCSE 20210505 16:23:45.934526 13 610 XCSE 20210505 16:23:45.951612 18 610 XCSE 20210505 16:24:34.510998 1 610 XCSE 20210505 16:24:41.007967 18 610 XCSE 20210505 16:28:36.158405 50 610 XCSE 20210505 16:38:54.150151 227 610 XCSE 20210505 16:38:54.150151 50 617 XCSE 20210506 10:50:14.039709 58 617 XCSE 20210506 10:50:14.039709 70 617 XCSE 20210506 10:50:14.039748 22 617 XCSE 20210506 10:50:14.039751 22 616 XCSE 20210506 10:50:14.059841 178 616 XCSE 20210506 11:16:00.901142 50 615 XCSE 20210506 11:16:00.938473 11 615 XCSE 20210506 11:16:00.938506 38 615 XCSE 20210506 11:16:00.938565 12 615 XCSE 20210506 11:16:00.938592 39 615 XCSE 20210506 11:16:00.938592 150 615 XCSE 20210506 11:19:08.776096 14 615 XCSE 20210506 12:27:26.339140 136 615 XCSE 20210506 13:19:00.918912 50 615 XCSE 20210506 14:02:28.874118 2 615 XCSE 20210506 14:02:28.874118 50 615 XCSE 20210506 14:08:47.975249 148 615 XCSE 20210506 14:08:47.975255 50 615 XCSE 20210506 14:08:47.975389 17 615 XCSE 20210506 14:08:47.993856 33 615 XCSE 20210506 14:08:47.996916 17 615 XCSE 20210506 14:08:47.996916 140 615 XCSE 20210506 14:08:48.038347 50 615 XCSE 20210506 14:08:48.038347 43 615 XCSE 20210506 14:08:48.077789 50 614 XCSE 20210506 15:33:33.694424 149 614 XCSE 20210506 15:33:33.694424 50 615 XCSE 20210506 15:45:05.695187 100 615 XCSE 20210506 15:45:05.695199 46 615 XCSE 20210506 15:45:05.695201 83 615 XCSE 20210506 15:45:05.695217 70 615 XCSE 20210506 15:45:05.695246 37 615 XCSE 20210506 15:45:05.695262 50 615 XCSE 20210506 15:45:05.712352 136 615 XCSE 20210506 15:45:05.712352 41 615 XCSE 20210506 15:45:05.712467 9 615 XCSE 20210506 15:45:05.784180 50 615 XCSE 20210506 15:45:05.804578 28 615 XCSE 20210506 15:45:05.829643 38 614 XCSE 20210506 15:52:35.850047 151 614 XCSE 20210506 15:55:17.287686 12 614 XCSE 20210506 15:55:17.287686 29 615 XCSE 20210506 16:14:18.773739 121 615 XCSE 20210506 16:14:18.773747 50 617 XCSE 20210506 16:46:01.151692 450 617 XCSE 20210506 16:46:01.151692 137 619 XCSE 20210507 10:01:03.876841 63 619 XCSE 20210507 10:06:34.538665 94 618 XCSE 20210507 10:08:21.159765 106 618 XCSE 20210507 10:08:21.159787 50 617 XCSE 20210507 10:14:40.586111 50 617 XCSE 20210507 10:14:40.586132 82 616 XCSE 20210507 10:15:07.509695 18 616 XCSE 20210507 10:15:07.509763 100 616 XCSE 20210507 10:16:53.130556 100 615 XCSE 20210507 10:34:07.657132 110 615 XCSE 20210507 11:01:31.754556 26 615 XCSE 20210507 11:01:31.754556 6 615 XCSE 20210507 11:01:31.754556 54 615 XCSE 20210507 11:01:31.754556 4 615 XCSE 20210507 11:01:31.754556 70 622 XCSE 20210507 15:42:30.281981 93 622 XCSE 20210507 15:42:30.281981 4 622 XCSE 20210507 15:42:30.281981 85 622 XCSE 20210507 15:42:30.330042 48 622 XCSE 20210507 15:42:30.568502 4 623 XCSE 20210507 16:06:35.502886 59 623 XCSE 20210507 16:06:35.502886 12 623 XCSE 20210507 16:06:35.502886 70 623 XCSE 20210507 16:06:35.502886 86 623 XCSE 20210507 16:06:35.502886 169 623 XCSE 20210507 16:06:35.525271 50 624 XCSE 20210507 16:48:14.127433 631 624 XCSE 20210507 16:48:14.127433 50 624 XCSE 20210507 16:48:14.135376 52 624 XCSE 20210507 16:48:14.135396 17 624 XCSE 20210507 16:48:14.135453

