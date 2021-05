Orange Bank choisit Atos pour l’accompagner dans l’évolution et la sécurisation de l’environnement de travail de ses collaborateurs

English French

Paris, le 10 mai 2021 – Atos annonce avoir été sélectionné par Orange Bank , la banque 100% mobile de l'opérateur de télécommunication Orange, afin de gérer l’environnement de travail de l’ensemble de ses collaborateurs de manière sécurisée. La solution d’Atos, « Advanced Digital Workplace », basée sur le cloud, offre aux collaborateurs d’Orange Bank une nouvelle expérience de travail unifiée, quels que soient leurs lieux de travail et leurs appareils. La sécurité de l’ensemble est assurée par le centre de sécurité ( Security Operations Center, SOC ) d’Atos qui répond aux exigences d’Orange Bank et du secteur bancaire.

Orange Bank a initié une réflexion autour de l’environnement de travail de ses collaborateurs afin que celui-ci soit disponible sur tous les terminaux, à tout moment et à tout endroit, et permette de développer le télétravail et les approches collaboratives, ainsi que d’assurer la continuité d’activité et de service indispensable à une banque digitale.

Afin de répondre à ce besoin de transformation, Atos a su proposer une approche collaborative entièrement basée sur le cloud. Celle-ci passe aujourd’hui par le déploiement de nouveaux ordinateurs Dell pour les 1 200 postes de travail d’Orange Bank, tous équipés de Microsoft 365, ainsi que par un plan d’accompagnement à la prise en main des nouveaux outils, et la familiarisation avec le nouvel environnement de travail. Atos fournit ainsi à Orange Bank une solution innovante, de bout en bout, centrée sur l’expérience du collaborateur et intégrant des technologies de dernière génération pour des postes de travail sécurisés et flexibles.

Pilier de la sécurité, le SOC orchestré par Atos, consacré au poste de travail, est équipé d’un outil d’investigation dédié : l’Endpoint Detection Response (EDR). Installé sur les différents terminaux, il collecte et analyse en temps réel les actions réalisées sur les appareils afin de détecter un comportement anormal potentiellement lié à une attaque. Grâce à cette supervision, les nouvelles techniques d’intrusion sont immédiatement détectées – permettant une réponse rapide aux menaces.

« L’environnement de travail de nos collaborateurs est plus que jamais une de nos priorités. Nous avions besoin d’un partenaire de confiance pour nous accompagner dans cette transformation majeure. Les équipes d’Atos ont su nous apporter des solutions de bout en bout, qui favorisent la collaboration et la productivité au sein de notre organisation, » précise Emmanuel Yoo, Chief Information Officer chez Orange Bank.

« Nous sommes ravis de travailler main dans la main avec Orange Bank et d’apporter notre expertise en matière d’environnement du travail sécurisé. » ajoute Jean-Philippe Poirault, EVP, Télécoms, Médias et Technologies chez Atos. « L’ensemble des employés bénéficiera désormais d’outils modernes favorisant le partage et le travail en commun, avec des interactions fluidifiées, le décloisonnement des processus, une expérience utilisateur améliorée et des coûts maîtrisés pour l’organisation. »

Les collaborateurs d’Orange Bank disposent d’un accompagnement personnalisé par les équipes Atos au moyen d’un service de support et d’un plan de formation pour l’installation de leurs ordinateurs portables et la prise en main de Microsoft 365. L’ensemble des solutions devrait être déployé au premier semestre 2021.

Atos est un leader mondial des services de gestion de l’environnement de travail, reconnu par Nelson Hall dans son rapport NEAT pour la deuxième année consécutive. Atos est également le premier fournisseur de services de sécurité en Europe et le troisième dans le monde selon le dernier rapport Market Share de Gartner.

***

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.



La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Lucie Duchateau – lucie.duchateau@atos.net - +33 (0)7 62 85 35 10

Pièce jointe