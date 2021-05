Boliga Gruppen A/S: Præcisering af meddelelse vedrørende en gruppe aktionærers fremsættelse af pligtmæssigt tilbud

Boliga Gruppen A/S

Bestyrelsen har d.d. modtaget vedhæftede meddelelse vedrørende en gruppe aktionærers fremsættelse af pligtmæssigt tilbud på Boliga Gruppen A/S.

”Dette er en præcisering af fondsbørsmeddelelse 12/2021 af 26. april d.å. Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse nr. 12/2021 af 26. april 2021



Aktionærerne består af Morten Tofte Jensen, Klaus Tofte Jensen, Ulrik Tofte Jensen, Peter Riggelsen Holding ApS og Daugaard Holding ApS.

I forbindelse med fondsbørsmeddelelse 12/2021 af 26. april d.å. skal tilbudsgiverne præcisere følgende:

Det fremgår af meddelelsen, at ”Tilbudsgiverne vil sikre, at der inden for fire uge efter datoen for denne meddelelse offentliggøres et tilbudsdokument (”Tilbudsdokumentet”) i overensstemmelse med §3, stk. 2 i Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud”.

Fire ugers fristen for offentliggørelsen af Tilbudsdokumentet er at regne fra 7. maj 2021.”





